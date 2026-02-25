Минюст подал иск в ВАКС на предателя Царева: требует взыскания его активов, оформленных на жену и сына

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к бывшему народному депутату Олегу Цареву. Государство требует взыскания его активов, оформленных на близких родственников.

"24 февраля 2026 года Минюстом в Высший антикоррупционный суд подан иск к Цареву Олегу Анатольевичу о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 ЗУ "О санкциях"", - говорится в сообщении.

Какие активы Царева хотят конфисковать?

К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царьов О.А. владеет опосредованно, через жену - Цареву Ларису Анатольевну, и сына - Царьова Максима Олеговича, в частности, 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т.д.

Что известно об Олеге Цареве

Царев Олег Анатольевич был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созыва, членом фракции Партии регионов (с декабря 2012).

Царев О.А. занимал должность "спикера парламента" так называемой "Новороссии" - объединения так называемых "Донецкой народной республики" (далее - ДНР) и "Луганской народной республики" (далее - ЛНР) - квазигосударственных образований, созданных РФ на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В отношении Царева А.А. имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

С 2014 года Царев А.А. занимается публичной деятельностью, в частности - через средства массовой информации, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространение публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 года - направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Также, ответчик участвовал в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

