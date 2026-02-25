РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Конфискация имущества в доход государства Санкции против Царева
1 409 8

Минюст подал иск в ВАКС на предателя Царева: требует взыскания его активов, оформленных на жену и сына

царьов

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к бывшему народному депутату Олегу Цареву. Государство требует взыскания его активов, оформленных на близких родственников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"24 февраля 2026 года Минюстом в Высший антикоррупционный суд подан иск к Цареву Олегу Анатольевичу о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 ЗУ "О санкциях"", - говорится в сообщении.

Какие активы Царева хотят конфисковать?

К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царьов О.А. владеет опосредованно, через жену - Цареву Ларису Анатольевну, и сына - Царьова Максима Олеговича, в частности, 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т.д.

Читайте также: Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, Царьова и Полунина, - СМИ

Что известно об Олеге Цареве

  • Царев Олег Анатольевич был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созыва, членом фракции Партии регионов (с декабря 2012).
  • Царев О.А. занимал должность "спикера парламента" так называемой "Новороссии" - объединения так называемых "Донецкой народной республики" (далее - ДНР) и "Луганской народной республики" (далее - ЛНР) - квазигосударственных образований, созданных РФ на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
  • В отношении Царева А.А. имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.
  • С 2014 года Царев А.А. занимается публичной деятельностью, в частности - через средства массовой информации, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространение публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 года - направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
  • Также, ответчик участвовал в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Смотрите также: Задержан брат беглого экс-нардепа Царева. Готовил диверсии и рассчитывал на кресло главы Днепропетровской ОВА, - СБУ. ВИДЕО

Напомним, ранее в доход Украины у Царева уже было изъято:

  • два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;
  • квартира в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;
  • земельный участок в Киевской области, который оценивается в 1,3 млн грн.

Автор: 

конфискация (89) Минюст (101) Царев Олег (101)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пройшло і 12 років, дуже вчасно.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:12 Ответить
А шо за 12 років ще не стягнули?!
показать весь комментарий
25.02.2026 15:13 Ответить
Дивно! І що ще термін давності не сплив? Непорядок....
показать весь комментарий
25.02.2026 15:14 Ответить
Там крім царьова вся опзж комуністи соціалісти за майбутнє тимошенко це всі ягоди одного поля їх всіх позбавить майна і поганою мітлою на болота а краще в шахти відпрацьвувать а майно для зсу
показать весь комментарий
25.02.2026 15:34 Ответить
Стягуваня повине бути з усіх *мам*, *дружин* та котів з собачками, на котрих записані фабрики, заводи, десятки авто та будинків. Автоматично.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
Аператівнєнько...молодці
показать весь комментарий
25.02.2026 16:01 Ответить
А на Пороха швиденько санкції хоч і незаконні, а наклали, не чекали 12 років.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:11 Ответить
Такі вибіркові позови до sраки. Депутати мають проголосувати Закон про конфіскацію у найближчих родичів. І він має діяти до всіх зрадників, корупціонерів і хабарників. Позов можна легко відхилити.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:53 Ответить
 
 