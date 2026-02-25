Минюст подал иск в ВАКС на предателя Царева: требует взыскания его активов, оформленных на жену и сына
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к бывшему народному депутату Олегу Цареву. Государство требует взыскания его активов, оформленных на близких родственников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
"24 февраля 2026 года Минюстом в Высший антикоррупционный суд подан иск к Цареву Олегу Анатольевичу о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 ЗУ "О санкциях"", - говорится в сообщении.
Какие активы Царева хотят конфисковать?
К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царьов О.А. владеет опосредованно, через жену - Цареву Ларису Анатольевну, и сына - Царьова Максима Олеговича, в частности, 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т.д.
Что известно об Олеге Цареве
- Царев Олег Анатольевич был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созыва, членом фракции Партии регионов (с декабря 2012).
- Царев О.А. занимал должность "спикера парламента" так называемой "Новороссии" - объединения так называемых "Донецкой народной республики" (далее - ДНР) и "Луганской народной республики" (далее - ЛНР) - квазигосударственных образований, созданных РФ на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
- В отношении Царева А.А. имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.
- С 2014 года Царев А.А. занимается публичной деятельностью, в частности - через средства массовой информации, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространение публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 года - направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
- Также, ответчик участвовал в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Напомним, ранее в доход Украины у Царева уже было изъято:
- два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;
- квартира в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;
- земельный участок в Киевской области, который оценивается в 1,3 млн грн.
