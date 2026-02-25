Мін’юст подав позов до ВАКС на зрадника Царьова: вимагає стягнення його активів, оформлених на дружину і сина

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій до колишнього народного депутата Олега Царьова. Держава вимагає стягнення його активів, оформлених на близьких родичів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції України.

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"24 лютого 2026 року Мін’юстом до Вищого антикорупційного суду подано позов до Царьова Олега Анатолійовича про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 ЗУ "Про санкції"", - ідеться в повідомленні.

Які активи Царьова хочуть конфіскувати?

До стягнення Мін’юстом заявлено активи, якими Царьов О.А. володіє опосередковано, через дружину Царьову Ларису Анатоліївну та сина Царьова Максима Олеговича, зокрема, 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо.

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Що відомо про Олега Царьова

Царьов Олег Анатолійович був народним депутатом Верховної Ради України IV—VII скликання, членом фракції Партії регіонів (з грудня 2012).

Царьов О.А. перебував на посаді "спікера парламенту" так званої "новоросії" - об’єднання так званих "донецької народної республіки" (далі – днр) та "луганської народної республіки" (далі – лнр) – квазідержавних утворень, створених рф на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

Щодо Царьова О.А. наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 109 КК України, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З 2014 року, Царьов О.А. займається публічною діяльністю, зокрема через засоби масової інформації, направленою на зміну меж території та державного кордону України, поширенням публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а з 2022 – направленою на підтримку та виправдовування повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Також, Відповідач брав участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

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Нагадаємо, раніше в дохід України в Царьова вже було вилучено: