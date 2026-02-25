С 26 февраля в Киеве постепенно восстанавливают работу электротранспорта на правом берегу

В Киеве с 26 февраля частично восстанавливают движение электротранспорта после улучшения ситуации в энергосистеме. Со завтрашнего дня на правом берегу столицы снова будут курсировать десятки троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

"В связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения, "Киевпастранс" начинает частичное возобновление движения электротранспорта", - говорится в сообщении.

Ситуация на правом берегу

Отмечается, что в настоящее время техническая возможность позволяет возобновить движение электротранспорта на правом берегу столицы.

С завтрашнего дня возобновляют работу троллейбусные маршруты:

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамвайные маршруты:

№№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Также возобновляют работу автобусных маршрутов, которые временно не курсировали:

№№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Ситуация на левом берегу в Киеве

Восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

"Для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов - туда перенаправят часть освободившегося подвижного состава", - подчеркнули в КГГА.

Специалисты транспортной отрасли совместно с энергетиками работают над скорейшим восстановлением полноценной работы общественного транспорта столицы.

О дальнейших изменениях будем сообщать дополнительно.

