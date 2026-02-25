РУС
Дрон "Королева Шершней" сбросами разбил 28 укрытий рашистов. ВИДЕО

Пилоты "Cursed Empire" с помощью дронов "Королева Шершней" поразили укрытия оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины осуществили 28 сбросов с 17-дюймового беспилотника.

Среди ключевых преимуществ "Королевы Шершней":

  • возможность быстрого ремонта прямо в поле;
  • максимальная скорость - 160 км/ч;
  • дальность полета - до 20 км;
  • продолжительность полета - 25 минут;
  • вес боевой части - до 9 кг.

Дрон комплектуется двумя аккумуляторами 6s4p и системой сброса.

Кадры боевой работы БПЛА бойцы обнародовали в соцсетях.

Чим це вони так яскраво???? Щира Дяка!!!!!
25.02.2026 22:55 Ответить
Автор мілевич ти статтю переписав? То якого хрена ти ТТХ дрона сюди впаяв.? що робиш звіт москворотим?
26.02.2026 04:50 Ответить
 
 