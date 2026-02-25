2 197 3
Дрон "Королева Шершней" сбросами разбил 28 укрытий рашистов. ВИДЕО
Пилоты "Cursed Empire" с помощью дронов "Королева Шершней" поразили укрытия оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины осуществили 28 сбросов с 17-дюймового беспилотника.
Среди ключевых преимуществ "Королевы Шершней":
- возможность быстрого ремонта прямо в поле;
- максимальная скорость - 160 км/ч;
- дальность полета - до 20 км;
- продолжительность полета - 25 минут;
- вес боевой части - до 9 кг.
Дрон комплектуется двумя аккумуляторами 6s4p и системой сброса.
Кадры боевой работы БПЛА бойцы обнародовали в соцсетях.
