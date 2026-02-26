Украина опровергла поставки оружия террористам в Буркина-Фасо, - МИД

Украина отрицает продажу оружия каким-либо вооруженным формированиям.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, журналист Квеси Пратт заявил, что Украина якобы продавала оружие террористам, которые убили ганских фермеров в Буркина-Фасо.

"Мы официально опровергаем эти обвинения. Украина не поставляла никаких "террористов". Такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от сегодняшнего исторического и знакового визита министра иностранных дел Ганы в Украину. Но они не достигнут успеха", - сказал Тихий.

Смотрите: Африканский наемник армии РФ с оружием в руках ждет удара украинского дрона посреди поля. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что более 1700 граждан Африки воюют на стороне РФ против Украины.

Читайте: РФ вербует африканцев для войны против Украины через гуманитарные и культурные проекты, - СВР