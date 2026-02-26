Украина опровергла поставки оружия террористам в Буркина-Фасо, - МИД
Украина отрицает продажу оружия каким-либо вооруженным формированиям.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, журналист Квеси Пратт заявил, что Украина якобы продавала оружие террористам, которые убили ганских фермеров в Буркина-Фасо.
"Мы официально опровергаем эти обвинения. Украина не поставляла никаких "террористов". Такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от сегодняшнего исторического и знакового визита министра иностранных дел Ганы в Украину. Но они не достигнут успеха", - сказал Тихий.
Что предшествовало?
- Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что более 1700 граждан Африки воюют на стороне РФ против Украины.
А до суду притягнутицю журнашлюху ні? А чому?
Ну ніфіга собі. Сибігє дозволили з Ганою зустрітися...
Бо їх там зараз багато, загорєлих дочєрна.