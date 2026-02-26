РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Незаконная торговля оружием
1 539 10

Украина опровергла поставки оружия террористам в Буркина-Фасо, - МИД

МИД опровергло продажу оружия Буркина-Фасо

Украина отрицает продажу оружия каким-либо вооруженным формированиям.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, журналист Квеси Пратт заявил, что Украина якобы продавала оружие террористам, которые убили ганских фермеров в Буркина-Фасо.

"Мы официально опровергаем эти обвинения. Украина не поставляла никаких "террористов". Такие фейковые истории имеют целью отвлечь внимание от сегодняшнего исторического и знакового визита министра иностранных дел Ганы в Украину. Но они не достигнут успеха", - сказал Тихий.

Смотрите: Африканский наемник армии РФ с оружием в руках ждет удара украинского дрона посреди поля. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что более 1700 граждан Африки воюют на стороне РФ против Украины.

Читайте: РФ вербует африканцев для войны против Украины через гуманитарные и культурные проекты, - СВР

МИД опровергло продажу оружия Буркина-Фасо

Автор: 

Африка (73) МИД (673)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Замість того щоб показувати світу про злочини рашиського режиму проти українського народу ,геноцид ,етноцид ,холодомор. МЗС нічого кращого не придумало як спростовувати нікчемні рашиські фейки,які не варті навіть обговорення.
показать весь комментарий
26.02.2026 08:25 Ответить
+4
Ну - журналіста можна зрозуміть - він "пасеться" на інформаційному полі, і має від того поживу... Питання в іншому - що роблять "ганські фермери", на території сусідньої суверенної держави?... Це як "китайські фермери", на території РФ?
показать весь комментарий
26.02.2026 08:29 Ответить
+4
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
А до суду притягнутицю журнашлюху ні? А чому?
показать весь комментарий
26.02.2026 08:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замість того щоб показувати світу про злочини рашиського режиму проти українського народу ,геноцид ,етноцид ,холодомор. МЗС нічого кращого не придумало як спростовувати нікчемні рашиські фейки,які не варті навіть обговорення.
показать весь комментарий
26.02.2026 08:25 Ответить
Ну - журналіста можна зрозуміть - він "пасеться" на інформаційному полі, і має від того поживу... Питання в іншому - що роблять "ганські фермери", на території сусідньої суверенної держави?... Це як "китайські фермери", на території РФ?
показать весь комментарий
26.02.2026 08:29 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
А до суду притягнутицю журнашлюху ні? А чому?
показать весь комментарий
26.02.2026 08:34 Ответить
А у нього "свобода слова"... Саме цим прикриваються подібні "писарчуки"... Щось придумають, кинуть "каменюку в болото", а потім "хайпують" на цьому...
показать весь комментарий
26.02.2026 09:05 Ответить
мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України

Ну ніфіга собі. Сибігє дозволили з Ганою зустрітися...
показать весь комментарий
26.02.2026 08:42 Ответить
Точно з Ганой? Не з Пізой?
показать весь комментарий
26.02.2026 11:47 Ответить
В процессе подписание договора безопасности с Ганой, кто-то гадит.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:21 Ответить
Так Україна продавала зброю терористам чи постачала "терористів"?
показать весь комментарий
26.02.2026 09:26 Ответить
А може, вбивала терористів з Буркіна-Фасо? На своїй українській землі?
Бо їх там зараз багато, загорєлих дочєрна.
показать весь комментарий
26.02.2026 11:49 Ответить
 
 