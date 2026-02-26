Україна заперечила постачання зброї терористам у Буркіна-Фасо, - МЗС

Україна заперечує продаж зброї будь-яким збройним формуванням.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, журналіст Квесі Пратт заявив, що Україна нібито продавала зброю терористам, які вбили ганських фермерів у Буркіна-Фасо.

"Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не постачала жодних "терористів". Такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України. Але вони не досягнуть успіху", - сказав Тихий.

Дивіться: Африканський найманець армії РФ зі зброєю в руках чекає на удар українського дрона посеред поля. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України.

Читайте: РФ вербує африканців для війни проти України через гуманітарні та культурні проєкти, - СЗР