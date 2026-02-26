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Україна заперечила постачання зброї терористам у Буркіна-Фасо, - МЗС

МЗС заперечило продаж зброї Буркіна-Фасо

Україна заперечує продаж зброї будь-яким збройним формуванням.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, журналіст Квесі Пратт заявив, що Україна нібито продавала зброю терористам, які вбили ганських фермерів у Буркіна-Фасо.

"Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не постачала жодних "терористів". Такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України. Але вони не досягнуть успіху", - сказав Тихий.

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Що передувало?

  • Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України.

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МЗС заперечило продаж зброї Буркіна-Фасо

Автор: 

Африка (341) МЗС (4337)
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Топ коментарі
+6
Замість того щоб показувати світу про злочини рашиського режиму проти українського народу ,геноцид ,етноцид ,холодомор. МЗС нічого кращого не придумало як спростовувати нікчемні рашиські фейки,які не варті навіть обговорення.
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26.02.2026 08:25 Відповісти
+4
Ну - журналіста можна зрозуміть - він "пасеться" на інформаційному полі, і має від того поживу... Питання в іншому - що роблять "ганські фермери", на території сусідньої суверенної держави?... Це як "китайські фермери", на території РФ?
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26.02.2026 08:29 Відповісти
+4
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
А до суду притягнутицю журнашлюху ні? А чому?
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26.02.2026 08:34 Відповісти
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Замість того щоб показувати світу про злочини рашиського режиму проти українського народу ,геноцид ,етноцид ,холодомор. МЗС нічого кращого не придумало як спростовувати нікчемні рашиські фейки,які не варті навіть обговорення.
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26.02.2026 08:25 Відповісти
Ну - журналіста можна зрозуміть - він "пасеться" на інформаційному полі, і має від того поживу... Питання в іншому - що роблять "ганські фермери", на території сусідньої суверенної держави?... Це як "китайські фермери", на території РФ?
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26.02.2026 08:29 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
А до суду притягнутицю журнашлюху ні? А чому?
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26.02.2026 08:34 Відповісти
А у нього "свобода слова"... Саме цим прикриваються подібні "писарчуки"... Щось придумають, кинуть "каменюку в болото", а потім "хайпують" на цьому...
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26.02.2026 09:05 Відповісти
мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України

Ну ніфіга собі. Сибігє дозволили з Ганою зустрітися...
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26.02.2026 08:42 Відповісти
Точно з Ганой? Не з Пізой?
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26.02.2026 11:47 Відповісти
В процессе подписание договора безопасности с Ганой, кто-то гадит.
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26.02.2026 09:21 Відповісти
Так Україна продавала зброю терористам чи постачала "терористів"?
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26.02.2026 09:26 Відповісти
А може, вбивала терористів з Буркіна-Фасо? На своїй українській землі?
Бо їх там зараз багато, загорєлих дочєрна.
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26.02.2026 11:49 Відповісти
 
 