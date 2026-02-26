РУС
Публично поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины: ГУР обнародовало данные десяти российских пропагандистов

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации обнародовали информацию о десяти российских публичных лицах, которые публично поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывают оккупацию украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР, соответствующая информация опубликована в разделе "Рупоры Кремля" портала War&Sanctions.

Отмечается, что речь идет об артистах, журналистах, писателях и медиадеятелях, которые системно продвигают нарративы Кремля, легитимизируют военные преступления и сотрудничают с правящим режимом РФ и оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Украины.

Так, среди обнародованных фигурантов:

  • Михеев Сергей Александрович - российский политолог, радио- и телеведущий, член центрального совета партии "Справедливая Россия". В публичных выступлениях отрицает право Украины на существование, подчеркивая, что вдоль границы с РФ "должна быть выжжена земля, мертвая зона", а город Сумы "должен быть стерт с лица земли".
  • Калашников Максим Александрович (Кучеренко Владимир Александрович) - журналист, писатель, продюсер YouTube-канала "Рой ТВ", член изборского клуба и автор антиукраинских книг, в частности "Независимая Украина: Крах проекта". В своих произведениях систематически призывает к ликвидации украинской независимости.
  • Антоновский Роман Юрьевич - блогер, писатель, пропагандист телеканала "Царьград", автор телеграм-канала "Сыны монархии", который продвигает концепцию "русского мира" и оправдывает аннексию украинских территорий. В книге "Альфа-самец. Мочи их, президент!" позиционирует Путина как "супергероя" и "спасителя империи".

В ГУР сообщили, что на сегодняшний день раздел "Рупоры Кремля" портала War&Sanctions содержит информацию о 176 представителях российской пропагандистской машины. Они оправдывают агрессию и военные преступления РФ, манипулируют общественно значимой информацией, распространяют дезинформацию о событиях на фронте и влияют на общественное мнение в разных регионах мира.

"ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации призывают государства-партнеры применить персональные санкции к представителям пропагандистского аппарата РФ, в частности: ограничить въезд, заблокировать финансовые активы, прекратить медийное и коммерческое сотрудничество", - добавили в разведке.

пропаганда (456) россия (22243) ГУР (623)
А чому б не засудити в суді за підтримку війни і не передати в суд у Гаагу. ЧОГО ЧЕКАТИ- ще 5 років? Нехай будуть жити тількі у просторі кацапії - ніякого відпочинку на Мальдівах та Балі
26.02.2026 13:07 Ответить
А чи не простіше - просто повідрізать язики?
26.02.2026 13:15 Ответить
я не зрозумів, що у потвори Калашнікова ще й прізвище не рідне?
26.02.2026 13:10 Ответить
Ці істоти повинні бути мертві на п'ятому році війни. Замість цього ГУР МО героїчно та потужно оприлюднює їх дані. Для чого? Для кого?
26.02.2026 13:21 Ответить
Та це ж для тебе оприлюднили! Це ж так просто, піди і достань когось із них... Ніби ГУР МО не хоче їх ліквідувати? Шо ти повітря сотрясаєш?
26.02.2026 15:31 Ответить
https://war-sanctions.gur.gov.ua/propaganda/persons?kp%5Bpub_id%5D=250 перейшов за посиланням, подивився, це *****, а не інформація.
інформація, це коли: номери телефонів, домашня адреса, адреси можливого перебування.
а ПІБ, дата та місце народження, сфера діяльності та посилання на соцмережі, це не рівень ГУР, це старшокласник за 30 хв. н акожну потвору в інтернеті збере.
26.02.2026 13:54 Ответить
То треба гасити.
26.02.2026 14:33 Ответить
 
 