Публично поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины: ГУР обнародовало данные десяти российских пропагандистов

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации обнародовали информацию о десяти российских публичных лицах, которые публично поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывают оккупацию украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР, соответствующая информация опубликована в разделе "Рупоры Кремля" портала War&Sanctions.

О ком идет речь?

Отмечается, что речь идет об артистах, журналистах, писателях и медиадеятелях, которые системно продвигают нарративы Кремля, легитимизируют военные преступления и сотрудничают с правящим режимом РФ и оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Украины.

Так, среди обнародованных фигурантов:

Михеев Сергей Александрович - российский политолог, радио- и телеведущий, член центрального совета партии "Справедливая Россия". В публичных выступлениях отрицает право Украины на существование, подчеркивая, что вдоль границы с РФ "должна быть выжжена земля, мертвая зона", а город Сумы "должен быть стерт с лица земли".

Калашников Максим Александрович (Кучеренко Владимир Александрович) - журналист, писатель, продюсер YouTube-канала "Рой ТВ", член изборского клуба и автор антиукраинских книг, в частности "Независимая Украина: Крах проекта". В своих произведениях систематически призывает к ликвидации украинской независимости.

Антоновский Роман Юрьевич - блогер, писатель, пропагандист телеканала "Царьград", автор телеграм-канала "Сыны монархии", который продвигает концепцию "русского мира" и оправдывает аннексию украинских территорий. В книге "Альфа-самец. Мочи их, президент!" позиционирует Путина как "супергероя" и "спасителя империи".

Рупоры Кремля

В ГУР сообщили, что на сегодняшний день раздел "Рупоры Кремля" портала War&Sanctions содержит информацию о 176 представителях российской пропагандистской машины. Они оправдывают агрессию и военные преступления РФ, манипулируют общественно значимой информацией, распространяют дезинформацию о событиях на фронте и влияют на общественное мнение в разных регионах мира.

"ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации призывают государства-партнеры применить персональные санкции к представителям пропагандистского аппарата РФ, в частности: ограничить въезд, заблокировать финансовые активы, прекратить медийное и коммерческое сотрудничество", - добавили в разведке.