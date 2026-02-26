Публічно підтримують збройну агресію РФ проти України: ГУР оприлюднило дані десяти російських пропагандистів

ГУР МО України у співпраці з Центром протидії дезінформації оприлюднили інформацію про десятьох російських публічних осіб, які публічно підтримують збройну агресію рф проти України та виправдовують окупацію українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР, відповідну інформацію опубліковано в розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions.

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Про кого йдеться?

Зазначається, що йдеться про артистів, журналістів, письменників і медіадіячів, які системно просувають наративи кремля, легітимізують воєнні злочини та співпрацюють із правлячим режимом рф і окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях України.

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Так, серед оприлюднених фігурантів:

Міхеєв Сергій Олександрович - російський політолог, радіо- і телеведучий, член центральної ради партії "Справедливая Россия". У публічних виступах заперечує право України на існування, наголошуючи, що вздовж кордону з рф "має бути випалена земля, мертва зона", а місто Суми "має бути стерте з лиця землі".

Калашников Максим Олександрович (Кучеренко Володимир Олександрович) - журналіст, письменник, продюсер YouTube-каналу "Рой ТВ", член ізборського клубу та автор антиукраїнських книг, зокрема "Независимая Украина: Крах проекта". У своїх творах систематично закликає до ліквідації української незалежності.

Антоновський Роман Юрійович - блогер, письменник, пропагандист телеканалу "Царьград", автор телеграм-каналу "Сини монархії", який просуває концепцію "русского міра" та виправдовує анексію українських територій. У книзі "Альфа-самец. Мочи их, президент!" позиціонує путіна як "супергероя" та "рятівника імперії".

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Рупори кремля

У ГУР повідомили, що станом на сьогодні розділ "Рупори кремля" порталу War&Sanctions містить інформацію про 176 представників російської пропагандистської машини. Вони виправдовують агресію та воєнні злочини рф, маніпулюють суспільно значущою інформацією, поширюють дезінформацію щодо подій на фронті та впливають на громадську думку в різних регіонах світу.

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"ГУР МО України та Центр протидії дезінформації закликають держави-партнери застосувати персональні санкції до представників пропагандистського апарату рф, зокрема: обмежити в’їзд, заблокувати фінансові активи, припинити медійну та комерційну співпрацю", - додали в розвідці.