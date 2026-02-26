Зеленский обсудил с президентом Израиля Герцогом завершение войны и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Стороны обсудили пути завершения войны, гарантии безопасности для Украины и дальнейшее международное давление на союзников России.

"Говорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашей резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине начала полномасштабной российской агрессии. Цени такие теплые слова о наших людях и потребности мира для Украины. И именно об этом мы говорили – как положить конец войне, которую развязала Россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности", – сообщил президент.

"Господин Президент отметил введение санкций против иранского режима. Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность. Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и за действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев", - подчеркнул Зеленский.

