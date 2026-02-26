РУС
Новости Рпзговор Зеленского и Герцога
897 36

Зеленский обсудил с президентом Израиля Герцогом завершение войны и гарантии безопасности

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Стороны обсудили пути завершения войны, гарантии безопасности для Украины и дальнейшее международное давление на союзников России.

Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Спасибо за солидарность с украинцами и поддержку нашей резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине начала полномасштабной российской агрессии. Цени такие теплые слова о наших людях и потребности мира для Украины. И именно об этом мы говорили – как положить конец войне, которую развязала Россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности", – сообщил президент.

"Господин Президент отметил введение санкций против иранского режима. Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность. Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и за действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (10620) Герцог Ицхак (3)
+10
мудрый нарид сам вручил свою в 19 году судьбу кагалу.что теперь плакать
26.02.2026 17:23 Ответить
+10
Гарантії особистої безпеки після програшу на виборах та втечі на землю свого племені
26.02.2026 17:32 Ответить
+9
"Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель написла в Х !!! Джерело: https://censor.net/ua/n3602460

НАБУ та САП, контрольовані інспектором зі США ,котрий знаходиться в посольстві в Києві, й працює звичайно ж на на команду Трампа, не докручують справу з Єрмаком та усією мафією ЗЕ.

ВОВЦІ ІЗРАЇЛЬ ДАЄ ПРИТУЛОК? .
26.02.2026 17:40 Ответить
мудрый нарид сам вручил свою в 19 году судьбу кагалу.что теперь плакать
26.02.2026 17:23 Ответить
А у нас что, в четырнадцатом году, в марте-апреле-мае разве была армия? Она появилась, стала появляться, когда президентом стал Порошенко. С трудом, во время агрессии России, но он армию построил. Которая и дала п**** ды кацапам уже в двадцать втором году
26.02.2026 17:36 Ответить
Тоді і армії не було після двох міністрів оборони громадян росії - Лєбєдєва і Саламатіна.
26.02.2026 17:43 Ответить
У 2010 за Юлю голосував?
26.02.2026 17:52 Ответить
Гарантії особистої безпеки після програшу на виборах та втечі на землю свого племені
26.02.2026 17:32 Ответить
Гарантії безпеки це вступ у НАТО, а все інше це бла-бла-бла і витрачені гроші ні на що.
26.02.2026 17:36 Ответить
Коли він припинить говорити про "повітря"?
26.02.2026 17:37 Ответить
"Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель написла в Х !!! Джерело: https://censor.net/ua/n3602460

НАБУ та САП, контрольовані інспектором зі США ,котрий знаходиться в посольстві в Києві, й працює звичайно ж на на команду Трампа, не докручують справу з Єрмаком та усією мафією ЗЕ.

ВОВЦІ ІЗРАЇЛЬ ДАЄ ПРИТУЛОК? .
26.02.2026 17:40 Ответить
Таке враження ( склалося в мене) Трамп на останніх перемовинах з Вовкою по телефону сказав - я домовився з президентом Ізраїлю- тебе там врятують.
А в цей час Європа тисне - звільни Залужного , утримай орлів Татарова , щоб не як з Портновим...
Бо вихлопи вже від Мєндєль на Вовку -це не старі розповідві Залужного як інтерв"ю...
Це вовці кінець?
Размєчталась, скажете?
26.02.2026 17:58 Ответить
Яким боком презідент Ізраїлю має відношення до цієї війни та гарантій безпеки?
26.02.2026 17:42 Ответить
У зе! походу, дифіцит спілкування..в мене знайома була - так вона як на пляшку наступить - дзвонила всім, хто в телефонній книзі є..пофігу, котра година. То може й в нашого таке? А пагаваріть? Отримав колумбійську гуманітарку, й понеслось..
26.02.2026 17:50 Ответить
ізраїль має найпряміший стосунок!
26.02.2026 18:00 Ответить
Чергове "обговорення"
26.02.2026 17:42 Ответить
Причому тут Ізраїль? В Ізраїлі своя війна і він на відміну від тебе працює над знищенням ворогів а не над завершенням війни. Про гарантії безпеки зовсім смішно. Даже Ізраїль для себе не вірить в гарантії безпеки. Хіба що Зеля для себе особисто шукає гарантій безпеки куди здриснуть після капітуляції України
26.02.2026 17:52 Ответить
Не капітуляція України, а капітуляція Зе - КаЗе.
26.02.2026 17:56 Ответить
Це ТЄМА ПРІКРИТІЯ - коли хтось чув про президента Ізраїлю раніше ?

А скоріш за все громадянство дає як раз він...
26.02.2026 18:00 Ответить
Президент Ізраїлю церемоніальна посада - але то ж нічого не означає- вони зі США друзяки ...
26.02.2026 18:08 Ответить
Невже? невже він працює на знищення ворога? В такому разі він працює на знищення України... не віриш7 спитай у повідних ізраїльтян: Кедмі,Табачніка,Віткоффа,Кушнера,Рабіновіча,вассермана,Сатановсково і самого великого Бібі!
26.02.2026 18:04 Ответить
Ну для Іраїля ворог це іранці, ліванці і палестинці а не рашисти. З рашистами якраз у ізраїля відносини добрі, незважаючи на те що саме Х'уйло з Тромбом за допомогою свого проксі типу хамаса і хезболли організували напад на Ізраїль і продовжують їх озброювати
26.02.2026 18:11 Ответить
У нас вже цих "гарантій" імені зеленського не злічити! А толку?
26.02.2026 17:56 Ответить
Які санкції ввів Ізраїль проти росіі?
26.02.2026 18:00 Ответить
Ну які санкції? Адже Рашка це фактично Хазарський Каганат №2,а Україна при Слугах....№ 3....
26.02.2026 18:06 Ответить
За миндича хлопотало, зедротина.
26.02.2026 18:01 Ответить
за себе - після тексту МЄНДЄЛЬ в Х

Справді Мєндєль сам такая смєлая стала?
То про Кзира наложила
Тепер про Вовку
26.02.2026 18:27 Ответить
Чемодан, Бен Гуріон, Алія . Що тут думати? Єдине безпечне місце для етнічних злочинців.
26.02.2026 18:32 Ответить
" Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами Шахед для терору проти українців", - наголосив Зеленський." Справді? Що ж, це дуже легко зробити. Не потрібно далеко їхати. Посольство Ірану в Україні Адреса: вул. Круглоуніверситетська / 12 / Київ / Україна Телефон: 2538543-2538501
26.02.2026 18:35 Ответить
А скількі Ізраїль поставив зброї для Ураїни в рахунок безпеки за 4 роки? тому виникає питання чию беспеку Зеленський оговорював з президентом Ізраїлю? Та їдь вже до батьків з Богом і залиш ти вже українців зі своєю беспекою беспечніше буде.
26.02.2026 18:55 Ответить
Перебор вже з євреями. Може конешно їх цікавить доля українців, но как-то нет.
26.02.2026 19:29 Ответить
 
 