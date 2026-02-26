Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю Герцогом завершення війни та гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Сторони обговорили шляхи завершення війни, гарантії безпеки для України та подальший міжнародний тиск на союзників Росії.
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорив із Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашої резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії. Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили – як покласти край війні, яку розвʼязала Росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки", - повідомив президент.
"Пан Президент відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність. Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців", - наголосив Зеленський.
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Тетя Соня,какой остров??
-какой-какой!! в Океане!!!
..Занавес..
НАБУ та САП, контрольовані інспектором зі США ,котрий знаходиться в посольстві в Києві, й працює звичайно ж на на команду Трампа, не докручують справу з Єрмаком та усією мафією ЗЕ.
ВОВЦІ ІЗРАЇЛЬ ДАЄ ПРИТУЛОК? .
А в цей час Європа тисне - звільни Залужного , утримай орлів Татарова , щоб не як з Портновим...
Бо вихлопи вже від Мєндєль на Вовку -це не старі розповідві Залужного як інтерв"ю...
Це вовці кінець?
Размєчталась, скажете?
А скоріш за все громадянство дає як раз він...
Справді Мєндєль сам такая смєлая стала?
То про Кзира наложила
Тепер про Вовку
що?