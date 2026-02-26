УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7677 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського із Герцогом
1 384 50

Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю Герцогом завершення війни та гарантії безпеки

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Сторони обговорили шляхи завершення війни, гарантії безпеки для України та подальший міжнародний тиск на союзників Росії.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Говорив із Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашої резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії. Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили – як покласти край війні, яку розвʼязала Росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки", - повідомив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський обговорили завершення війни в Україні у найближчі місяці, - ЗМІ

"Пан Президент відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність. Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Президент Ізраїлю Герцог показав докази застосування іранських дронів в Україні. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Герцог Іцхак (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
мудрый нарид сам вручил свою в 19 году судьбу кагалу.что теперь плакать
показати весь коментар
26.02.2026 17:23 Відповісти
+13
А у нас что, в четырнадцатом году, в марте-апреле-мае разве была армия? Она появилась, стала появляться, когда президентом стал Порошенко. С трудом, во время агрессии России, но он армию построил. Которая и дала п**** ды кацапам уже в двадцать втором году
показати весь коментар
26.02.2026 17:36 Відповісти
+11
Гарантії особистої безпеки після програшу на виборах та втечі на землю свого племені
показати весь коментар
26.02.2026 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мудрый нарид сам вручил свою в 19 году судьбу кагалу.что теперь плакать
показати весь коментар
26.02.2026 17:23 Відповісти
А у нас что, в четырнадцатом году, в марте-апреле-мае разве была армия? Она появилась, стала появляться, когда президентом стал Порошенко. С трудом, во время агрессии России, но он армию построил. Которая и дала п**** ды кацапам уже в двадцать втором году
показати весь коментар
26.02.2026 17:36 Відповісти
Ось тільки не вигорожуйте свого Порошенка! Він настільки хитрий, що навіть Крим віддав за три місяці до того, як став президентом, і що саме підступне з його боку - не дав, гад, захиснику Криму (а зараз і усієї неньки, як з'ясувалося) вмерти при захисті того Криму, змусивши поїхати того на гастролі у таку ненависну москву. А тоді ще війну на Донбасі розпочав, десь місяця за півтора до свого вступу на посаду. Я вже мовчу про руку жму і обнімаю, бо агент московії, який потім став героєм - сенатором, брехати не буде. А як згадаю про ліпєцку фабрику з вбитими братами, так вам, кляті порохоботи, зовсім сказати нічого буде.
показати весь коментар
26.02.2026 20:21 Відповісти
Боря, судя по тому, что я один поставил вам лайк, ваш тонкий юмор никто не понял. Но я заценил. Так шо -жму руку, Боря, обнимаю!!!
показати весь коментар
26.02.2026 20:30 Відповісти
А що нам ще залишається, окрім сарказму? Усе інше - не на часі, чекаємо, доки ті парні з народу остаточно Україну знищать. Треба мовчати, ато путін нападьот. Та ще й місце є під могили з прапорами... Зараз фанати торчка, які голосували за покладання України під старшого брата, і які зараз, разом зі своїм кумиром корчать із себе невиносімих патріотів, накинуться "а шо, треба здаватися?!". Ні, не здаватися, здати у руки првосуддя блазня, як одного з активних винищувачів українців. І влада повинна бути у руках дорослих серйозних людей. Але тупорила більшість не бачить над собою (і над нами) нікого, окрім обдовбаного квартального піаніста. А за відгук і розуміння - щиро дякую.
показати весь коментар
27.02.2026 07:26 Відповісти
"ато путін нападьот...." хорошо помню этого ублюдка.оказывается,он консерваторию закончил даже.и такой кретин.интересно,что сейчас он поет..
показати весь коментар
27.02.2026 15:30 Відповісти
ще забули написати шо вальцман настіко хитрий шо вугілля з днр продавав українцям як ротердамське-"ФІРМОВЕ")). а ще вимагав у парламентарів німеччини повернути всіх українських чоловіків..(оце державник))! а чому не вимагає цього в британців)?
показати весь коментар
26.02.2026 21:25 Відповісти
Сашко-Вы мне напомнили мою тетю.." а ты знаешь, что Порошенко остров купил"???
Тетя Соня,какой остров??
-какой-какой!! в Океане!!!
..Занавес..
показати весь коментар
26.02.2026 22:55 Відповісти
ну як кажуть-"один раз не пи ара с..- а от якщо другий раз..-проГАЛАсувати за ...пестапола -то вже пітарас...зважте на це.
показати весь коментар
26.02.2026 23:06 Відповісти
І це при тому, що простий парєнь з народа (знаємо, з якого, але Бужанський казати не дозволяє) котком проїхався по армії. А якби воно не влізло? А якби череда не проголосувала? Швидше за все, вторгнення б не було. Бо путін хоч і сволота і маньяк, але не дурний.
показати весь коментар
26.02.2026 20:24 Відповісти
Тоді і армії не було після двох міністрів оборони громадян росії - Лєбєдєва і Саламатіна.
показати весь коментар
26.02.2026 17:43 Відповісти
У 2010 за Юлю голосував?
показати весь коментар
26.02.2026 17:52 Відповісти
Гарантії особистої безпеки після програшу на виборах та втечі на землю свого племені
показати весь коментар
26.02.2026 17:32 Відповісти
Гарантії безпеки це вступ у НАТО, а все інше це бла-бла-бла і витрачені гроші ні на що.
показати весь коментар
26.02.2026 17:36 Відповісти
Коли він припинить говорити про "повітря"?
показати весь коментар
26.02.2026 17:37 Відповісти
"Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель написла в Х !!! Джерело: https://censor.net/ua/n3602460

НАБУ та САП, контрольовані інспектором зі США ,котрий знаходиться в посольстві в Києві, й працює звичайно ж на на команду Трампа, не докручують справу з Єрмаком та усією мафією ЗЕ.

ВОВЦІ ІЗРАЇЛЬ ДАЄ ПРИТУЛОК? .
показати весь коментар
26.02.2026 17:40 Відповісти
Таке враження ( склалося в мене) Трамп на останніх перемовинах з Вовкою по телефону сказав - я домовився з президентом Ізраїлю- тебе там врятують.
А в цей час Європа тисне - звільни Залужного , утримай орлів Татарова , щоб не як з Портновим...
Бо вихлопи вже від Мєндєль на Вовку -це не старі розповідві Залужного як інтерв"ю...
Це вовці кінець?
Размєчталась, скажете?
показати весь коментар
26.02.2026 17:58 Відповісти
Яким боком презідент Ізраїлю має відношення до цієї війни та гарантій безпеки?
показати весь коментар
26.02.2026 17:42 Відповісти
У зе! походу, дифіцит спілкування..в мене знайома була - так вона як на пляшку наступить - дзвонила всім, хто в телефонній книзі є..пофігу, котра година. То може й в нашого таке? А пагаваріть? Отримав колумбійську гуманітарку, й понеслось..
показати весь коментар
26.02.2026 17:50 Відповісти
Відносно "гуманітарки" щось у мене передчуття якісь тривожні. Там поруч, у Мексиці, серйозні заворушення, пов'язані з наркотою. Як би не зачепило питання стабільної доставки чарівної powder до ОПи. Воно й під дією не дуже стабільне, а як будуть затримки у постачанні?
показати весь коментар
27.02.2026 07:31 Відповісти
ізраїль має найпряміший стосунок!
показати весь коментар
26.02.2026 18:00 Відповісти
Чергове "обговорення"
показати весь коментар
26.02.2026 17:42 Відповісти
Причому тут Ізраїль? В Ізраїлі своя війна і він на відміну від тебе працює над знищенням ворогів а не над завершенням війни. Про гарантії безпеки зовсім смішно. Даже Ізраїль для себе не вірить в гарантії безпеки. Хіба що Зеля для себе особисто шукає гарантій безпеки куди здриснуть після капітуляції України
показати весь коментар
26.02.2026 17:52 Відповісти
Не капітуляція України, а капітуляція Зе - КаЗе.
показати весь коментар
26.02.2026 17:56 Відповісти
Це ТЄМА ПРІКРИТІЯ - коли хтось чув про президента Ізраїлю раніше ?

А скоріш за все громадянство дає як раз він...
показати весь коментар
26.02.2026 18:00 Відповісти
Президент Ізраїлю церемоніальна посада - але то ж нічого не означає- вони зі США друзяки ...
показати весь коментар
26.02.2026 18:08 Відповісти
Невже? невже він працює на знищення ворога? В такому разі він працює на знищення України... не віриш7 спитай у повідних ізраїльтян: Кедмі,Табачніка,Віткоффа,Кушнера,Рабіновіча,вассермана,Сатановсково і самого великого Бібі!
показати весь коментар
26.02.2026 18:04 Відповісти
Ну для Іраїля ворог це іранці, ліванці і палестинці а не рашисти. З рашистами якраз у ізраїля відносини добрі, незважаючи на те що саме Х'уйло з Тромбом за допомогою свого проксі типу хамаса і хезболли організували напад на Ізраїль і продовжують їх озброювати
показати весь коментар
26.02.2026 18:11 Відповісти
У нас вже цих "гарантій" імені зеленського не злічити! А толку?
показати весь коментар
26.02.2026 17:56 Відповісти
Які санкції ввів Ізраїль проти росіі?
показати весь коментар
26.02.2026 18:00 Відповісти
Ну які санкції? Адже Рашка це фактично Хазарський Каганат №2,а Україна при Слугах....№ 3....
показати весь коментар
26.02.2026 18:06 Відповісти
За миндича хлопотало, зедротина.
показати весь коментар
26.02.2026 18:01 Відповісти
за себе - після тексту МЄНДЄЛЬ в Х

Справді Мєндєль сам такая смєлая стала?
То про Кзира наложила
Тепер про Вовку
показати весь коментар
26.02.2026 18:27 Відповісти
Чемодан, Бен Гуріон, Алія . Що тут думати? Єдине безпечне місце для етнічних злочинців.
показати весь коментар
26.02.2026 18:32 Відповісти
" Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами Шахед для терору проти українців", - наголосив Зеленський." Справді? Що ж, це дуже легко зробити. Не потрібно далеко їхати. Посольство Ірану в Україні Адреса: вул. Круглоуніверситетська / 12 / Київ / Україна Телефон: 2538543-2538501
показати весь коментар
26.02.2026 18:35 Відповісти
А скількі Ізраїль поставив зброї для Ураїни в рахунок безпеки за 4 роки? тому виникає питання чию беспеку Зеленський оговорював з президентом Ізраїлю? Та їдь вже до батьків з Богом і залиш ти вже українців зі своєю беспекою беспечніше буде.
показати весь коментар
26.02.2026 18:55 Відповісти
Перебор вже з євреями. Може конешно їх цікавить доля українців, но как-то нет.
показати весь коментар
26.02.2026 19:29 Відповісти
У Зелі усі надія на них.
показати весь коментар
26.02.2026 22:01 Відповісти
Гарантії безпеки для мами, папи та для нього самого зі всім своїм сімейством.
показати весь коментар
26.02.2026 20:33 Відповісти
"Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю Герцогом завершення війни та гарантії безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n3602604"
що?
показати весь коментар
26.02.2026 21:59 Відповісти
Після виборів він може тікати в Ізраїль. Гарантія про це
показати весь коментар
26.02.2026 22:00 Відповісти
так что выходит, что Украина будет защищать Израиль или как потому, что Израиль Украину точно защищать не будет?
показати весь коментар
26.02.2026 22:40 Відповісти
 
 