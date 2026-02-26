Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю Герцогом завершення війни та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Сторони обговорили шляхи завершення війни, гарантії безпеки для України та подальший міжнародний тиск на союзників Росії.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Говорив із Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашої резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії. Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили – як покласти край війні, яку розвʼязала Росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки", - повідомив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський обговорили завершення війни в Україні у найближчі місяці, - ЗМІ

"Пан Президент відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму. Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність. Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Президент Ізраїлю Герцог показав докази застосування іранських дронів в Україні. ФОТО