Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи, - Минцифры

Латвия стала первой страной в мире, с которой Украина имеет полное взаимное признание электронных подписей. С 2026 года украинские электронные подписи (КЭП), входящие в Доверительный список третьих стран Еврокомиссии, приравниваются в Латвии к собственноручным подписям.

Латвия на данный момент является первой страной в мире, которая легально признает украинские электронные подписи, приравнивая их к рукописным. Это значительно облегчит коммуникацию и сотрудничество между украинскими гражданами в Латвии (на данный момент их более 31 000), а также между латвийскими и украинскими бизнесами, государственными и местными органами власти. Мы ценим достижения Украины в цифровизации и внедрении решений, соответствующих стандартам ЕС, — это важный шаг к цифровой интеграции Украины в Европу, и мы благодарны нашим украинским коллегам за тесное сотрудничество, а также коллегам из LVRTC за оперативное внедрение решения по электронной подписи", - ГатисОзолс, заместитель государственного секретаря по цифровой трансформации при VARAM.

Что это дает людям и бизнесу?

Отныне граждане Украины и представители украинских компаний могут пользоваться цифровыми услугами Латвии так же легко и без лишней бюрократии, как и в Украине. Больше не нужно личных визитов или бумажной волокиты, чтобы:

взаимодействовать с банками: подписывать электронные документы (договоры, акты, счета) с полной юридической силой;

подавать заявления на получение государственных и муниципальных услуг Латвии;

вести бизнес: подписывать контракты с латвийскими партнерами онлайн.

Признание наших электронных подписей в Латвии - это совместный кейс высочайшего цифрового доверия. Это не просто техническое решение, а настоящая цифровая безбарьерность благодаря успешному сотрудничеству двух стран. Пример того, как цифровизация реально интегрирует Украину в европейское пространство, создавая новые возможности и комфортную жизнь для каждого украинца. Мы строим общее цифровое пространство с Европой, где границы не мешают работать и развиваться", - ЗорянаСтецюк, заместитель министра цифровой трансформации.

Как это работает?

Для взаимодействия с латвийскими учреждениями и бизнесом можно использовать Дія.Підпис-EU или другие электронные подписи украинских центров с оценкой соответствия стандартам ЕС. Это стало возможным благодаря изменениям в латвийском Законе "Об электронных документах", которые вступили в силу в этом году.

Напомним, Украина признала европейские КЭПи еще в 2023 году. Латвия сделала аналогичный шаг в ответ, создав уникальный кейс полного цифрового доверия на международном уровне.

