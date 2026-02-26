РУС
Столичная бригада передала бойцам 112-й бригады ТрО почти 2000 БПЛА, - Кличко

Виталий Кличко передал от столичной общины бойцам 112 бригады ТрО почти 2000 беспилотников

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады бойцам 112-й бригады ТрО почти 2000 беспилотников.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь для 112-й бригады ТрО

"Новую партию помощи передали нашим защитникам. От громады столицы бойцы 112-й бригады Теробороны Киева получили еще 1925 БПЛА различных типов. В частности, 1250 ударных FPV-дронов, 450 дневных Mavic, 180 дронов-перехватчиков, 35 тяжелых бомберов, 10 самолетов-разведчиков", - написал Виталий Кличко.

Вместе с дронами мэр передал защитникам 15 наземных станций управления дронами-перехватчиками.

Кличко также сообщил, сколько средств столица выделила в этом году на помощь 112-й бригаде ТрО.

"С начала этого года из столичного бюджета 112-й бригаде на оснащение город выделил 100 млн грн. Мы продолжаем помогать всем нашим военным, постоянно находя для этого любые возможности", - подчеркнул мэр.

Поддержка других подразделений

Он напомнил, что на прошлой неделе передал от громады столицы бойцам 25 Киевской бригады имени князя Аскольда НГУ 1200 мультироторных систем. В частности, 620 дронов-перехватчиков, которые помогают защищать небо над Киевом.

  • Ранее сообщалось, что в 2025 году Киев отправил на передовую 70 000 БПЛА и 350 систем РЭБ.

Кличко Виталий (1057) помощь (2715) дроны (4811)
