Новости Обстрелы Черниговщины
Враг атаковал БПЛА Новгород-Северский в Черниговской области: как минимум два попадания

Атака шахидов на Черниговскую область. Поврежден объект инфраструктуры

Вечером 26 февраля российские войска нанесли удары беспилотниками по центру Новгород-Северский в Черниговской области. Зафиксировано как минимум два попадания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник районной военной администрации Александр Селиверстов.

Повреждены административные здания и магазин

В результате атаки были повреждены административное здание местного центра занятости, а также продовольственный магазин.

Кроме того, повреждены жилые дома поблизости: иссечены фасады, выбиты окна и двери.

Есть раненые

На данный момент известно о раненых, однако их количество и состояние уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Информация о масштабах разрушений и окончательных последствиях атаки продолжает обновляться.

обстрел (15092) Черниговская область (541) Новгород-Северский район (74) Новгород-Северский (21)
