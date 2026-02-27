Враг атаковал БПЛА Новгород-Северский в Черниговской области: как минимум два попадания
Вечером 26 февраля российские войска нанесли удары беспилотниками по центру Новгород-Северский в Черниговской области. Зафиксировано как минимум два попадания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник районной военной администрации Александр Селиверстов.
Повреждены административные здания и магазин
В результате атаки были повреждены административное здание местного центра занятости, а также продовольственный магазин.
Кроме того, повреждены жилые дома поблизости: иссечены фасады, выбиты окна и двери.
Есть раненые
На данный момент известно о раненых, однако их количество и состояние уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Информация о масштабах разрушений и окончательных последствиях атаки продолжает обновляться.
