Ворог атакував БпЛА Новгород-Сіверський на Чернігівщині: щонайменше два влучання
Увечері 26 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по центру Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Зафіксовано щонайменше два влучання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Пошкоджено адмінбудівлі та магазин
Внаслідок атаки зазнала пошкоджень адміністративна будівля місцевого центру зайнятості, а також продовольчий магазин.
Крім того, ушкоджено житлові будинки поблизу: посічено фасади, вибито вікна та двері.
Є поранені
Наразі відомо про поранених, однак їхню кількість і стан уточнюють. На місці події працюють відповідні служби.
Інформація щодо масштабів руйнувань та остаточних наслідків атаки продовжує оновлюватися.
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Fox Fox #573921
показати весь коментар27.02.2026 06:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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