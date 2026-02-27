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Новини Обстріли Чернігівщини
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Ворог атакував БпЛА Новгород-Сіверський на Чернігівщині: щонайменше два влучання

Атака шахедів на Чернігівщину. Пошкоджено об’єкт інфраструктури

Увечері 26 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по центру Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Зафіксовано щонайменше два влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

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Пошкоджено адмінбудівлі та магазин

Внаслідок атаки зазнала пошкоджень адміністративна будівля місцевого центру зайнятості, а також продовольчий магазин.

Крім того, ушкоджено житлові будинки поблизу: посічено фасади, вибито вікна та двері.

Є поранені

Наразі відомо про поранених, однак їхню кількість і стан уточнюють. На місці події працюють відповідні служби.

Інформація щодо масштабів руйнувань та остаточних наслідків атаки продовжує оновлюватися.

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Автор: 

обстріл (34335) Чернігівська область (1384) Новгород-Сіверський район (94) Новгород-Сіверський (29)
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27.02.2026 06:52 Відповісти
 
 