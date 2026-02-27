РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
1 603 20

Десантники Великобритании и Франции завершили обучение для возможной миротворческой миссии в Украине, - The Telegraph

От некоторых лидеров поступают позитивные сигналы относительно миротворцев в Украине.

Британские и французские военные завершили подготовку к возможной миротворческой миссии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Telegraph.

24 февраля во французской провинции Бретань прошли заключительные учения по подготовке десантников к возможному развертыванию в любой точке стран НАТО.

Учения прошли через несколько недель после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Великобритания и Франция могут возглавить миротворческие силы в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой.

Масштаб и участники маневров

По данным издания, более 600 военных из 16-й воздушно-десантной бригады провели имитацию рейда совместно с подразделениями 11-й парашютно-десантной бригады.

На данный момент конкретный состав подразделений, которые могут быть задействованы в Украине, официально не озвучен. В то же время отмечается, что 16-я воздушно-десантная бригада входит в силы высокой готовности Великобритании и способна в кратчайшие сроки развернуться в составе сил НАТО.

Как прошли учения

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в учениях "Орион" принимают участие около 2000 британских и французских военных. Маневры моделируют миссию по поддержке союзника по НАТО в условиях повстанческого движения и угрозы вторжения.

Девятидневные учения стартовали 24 февраля с прыжков с транспортных самолетов Королевских ВВС и Космических сил Великобритании. После высадки десантники заняли определенные позиции и развернули оборонительные сооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вариант со Львовом не подходит, хотим видеть партнеров рядом, - Зеленский о размещении иностранных войск в Украине

Участники отрабатывали отражение условных атак, организацию засад и наступательные действия против "вражеских" сил. Особое внимание уделялось взаимодействию между подразделениями и быстрому реагированию.

Под руководством французского штаба на авиабазе Орлеан-Бриси британские разведчики и парашютисты осуществили скрытую высадку на полигоне Сен-Сир-Коеткидан. Они уничтожили условные средства ПВО противника и обозначили зону для десанта основных сил.

После этого солдаты 2-го батальона Парашютный полк высадились в составе двух боевых групп. К операции также присоединился взвод итальянской бригады парашютистов, а самолет Королевских ВВС Великобритании A400M осуществил сброс припасов.

По словам французского генерала Рено Ронде, учения позволяют тестировать новые решения, в частности гибридные коммуникационные сети и интеграцию беспилотников. Он подчеркнул, что способность к быстрой адаптации является ключевым преимуществом в современных конфликтах.

Проблема для Великобритании в отношении возможного развертывания в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция могут направить в Украину по 5000 военных каждая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейская миротворческая армия в Украине: Мерц скептически отнесся к предложению Вебера

Однако численность британской армии в настоящее время составляет около 70 тысяч человек - это самый низкий показатель за более чем 200 лет. Премьер-министра Кир Стармер предупредили, что для формирования полностью оснащенной бригады придется перебрасывать силы из Эстонии и Кипра.

Министр вооруженных сил Аль Карнс заявил, что у Великобритании есть от трех до пяти лет до возможного серьезного противостояния с крупной державой. По его словам, армия во многих аспектах остается структурно неизменной с 1990-х годов, поэтому стране нужно ускорить модернизацию.

Автор: 

Великобритания (1405) миротворцы (323) военные учения (344) Франция (721)
Топ комментарии
+6
Десантники Британії та Франції завершили навчання і собі думають: "А чого ми повинні боронити Україну, коли на заході сховалися від війни мільйони здорових лобів з паспортами України? "
показать весь комментарий
27.02.2026 07:55 Ответить
+3
Мікроточкова місія - евакуація Зеленського з Києва в Лондон?
показать весь комментарий
27.02.2026 08:31 Ответить
+2
Чудово! Буде кому заварювати каву і чистити автомати для бійців 3 ОШБр...
показать весь комментарий
27.02.2026 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
тренування по заміні памперсов
показать весь комментарий
27.02.2026 07:50 Ответить
Ми чекаємо на вас ,не бійтесь воно вже беззубе
показать весь комментарий
27.02.2026 07:52 Ответить
Десантники Британії та Франції завершили навчання і собі думають: "А чого ми повинні боронити Україну, коли на заході сховалися від війни мільйони здорових лобів з паспортами України? "
показать весь комментарий
27.02.2026 07:55 Ответить
Їм мабуть не важко подивитись в інтернеті.

Огляд від ШІ

Точної офіційної цифри «ухилянтів» (осіб, що уникають мобілізації) в Україні немає, але, за даними ЗМІ та представників влади на кінець 2025 року, йдеться про сотні тисяч людей
. Зокрема, повідомлялося про 316 тис. звернень до поліції від ТЦК за 2023-2024 роки та понад 500 тис. осіб, що ухиляються.
ТСН +1

Основні цифри щодо ухилення:
Розшук: У 2022-2024 роках ТЦК подали понад 300 тисяч повідомлень про розшук осіб. У деяких повідомленнях зазначалося про 2 млн чоловіків у розшуку по лінії ТЦК.Кримінальні провадження: У 2022-2025 роках відкрито понад 19 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації.Регіони: Найбільша кількість порушень обліку фіксувалася у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.Адмінштрафи: За 1,5 року війни ТЦК склали понад 130 тис. адмінпротоколів за порушення правил військового обліку.
Українська правда +3
Варто зазначити, що частина цих людей ігнорує вимоги оновлення даних, а частина перебуває за межами України. Також фіксується стрімке зростання кількості справ щодо самовільного залишення частини (СЗЧ).
показать весь комментарий
27.02.2026 08:09 Ответить
Учасники відпрацьовували відбиття умовних атак, організацію засідок і наступальні дії проти "ворожих" сил.

Вже прям бачу, як ці "миротворці" будуть "наступати" на російські сили...
показать весь комментарий
27.02.2026 07:57 Ответить
І що, все "відпрацювали"? Просто наших хлопців не було на тих навчаннях, а то б ви "відпрацювали"...
показать весь комментарий
27.02.2026 08:01 Ответить
Чудово! Буде кому заварювати каву і чистити автомати для бійців 3 ОШБр...
показать весь комментарий
27.02.2026 08:13 Ответить
Вчились їсти Львівські круасани 🥐 ?
показать весь комментарий
27.02.2026 08:15 Ответить
Через скільки днів в реальності ці косплейщики перетворяться на фарш для дронів. На 2000 солдатів вистачить одного дня.
показать весь комментарий
27.02.2026 08:16 Ответить
Мікроточкова місія - евакуація Зеленського з Києва в Лондон?
показать весь комментарий
27.02.2026 08:31 Ответить
*** тебе на рыло ***** козломордый,вы никак купянск ввзять не можете а убогое мясо все еще в облаках летает в мечта о городах миллиониках,ваш *************** удел ото райцентры за 3-4месяца брать и то только щебень что там остался)
показать весь комментарий
27.02.2026 08:49 Ответить
Зеленський не довірить таку важливу місію косплейникам. Він не настільки тупий.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:40 Ответить
Секретна доктрина військам НАТО- при загрозі вторгнення реалізувати девіз янкі " рятуємо наші задниці" . Навчання пройшли успішно,використовувались відеоматеріали з В'єтнаму та Афганістану. Начальство доповіло про успішне засвоєння матеріалу та відпрацювання його на практиці.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:14 Ответить
Monkey business !
показать весь комментарий
27.02.2026 09:20 Ответить
Доки наступлять умови для миротворчої місії, вони вже все забудуть
показать весь комментарий
27.02.2026 09:25 Ответить
Стрибки з транспортних літаків дуууже нагальні для ******** війни.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:40 Ответить
Будуть штурмувати кафе Львова і Львівської області.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:45 Ответить
Понти.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:48 Ответить
 
 