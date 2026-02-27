Десантники Великобритании и Франции завершили обучение для возможной миротворческой миссии в Украине, - The Telegraph
Британские и французские военные завершили подготовку к возможной миротворческой миссии в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Telegraph.
24 февраля во французской провинции Бретань прошли заключительные учения по подготовке десантников к возможному развертыванию в любой точке стран НАТО.
Учения прошли через несколько недель после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Великобритания и Франция могут возглавить миротворческие силы в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой.
Масштаб и участники маневров
По данным издания, более 600 военных из 16-й воздушно-десантной бригады провели имитацию рейда совместно с подразделениями 11-й парашютно-десантной бригады.
На данный момент конкретный состав подразделений, которые могут быть задействованы в Украине, официально не озвучен. В то же время отмечается, что 16-я воздушно-десантная бригада входит в силы высокой готовности Великобритании и способна в кратчайшие сроки развернуться в составе сил НАТО.
Как прошли учения
Министерство обороны Великобритании сообщило, что в учениях "Орион" принимают участие около 2000 британских и французских военных. Маневры моделируют миссию по поддержке союзника по НАТО в условиях повстанческого движения и угрозы вторжения.
Девятидневные учения стартовали 24 февраля с прыжков с транспортных самолетов Королевских ВВС и Космических сил Великобритании. После высадки десантники заняли определенные позиции и развернули оборонительные сооружения.
Участники отрабатывали отражение условных атак, организацию засад и наступательные действия против "вражеских" сил. Особое внимание уделялось взаимодействию между подразделениями и быстрому реагированию.
Под руководством французского штаба на авиабазе Орлеан-Бриси британские разведчики и парашютисты осуществили скрытую высадку на полигоне Сен-Сир-Коеткидан. Они уничтожили условные средства ПВО противника и обозначили зону для десанта основных сил.
После этого солдаты 2-го батальона Парашютный полк высадились в составе двух боевых групп. К операции также присоединился взвод итальянской бригады парашютистов, а самолет Королевских ВВС Великобритании A400M осуществил сброс припасов.
По словам французского генерала Рено Ронде, учения позволяют тестировать новые решения, в частности гибридные коммуникационные сети и интеграцию беспилотников. Он подчеркнул, что способность к быстрой адаптации является ключевым преимуществом в современных конфликтах.
Проблема для Великобритании в отношении возможного развертывания в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция могут направить в Украину по 5000 военных каждая.
Однако численность британской армии в настоящее время составляет около 70 тысяч человек - это самый низкий показатель за более чем 200 лет. Премьер-министра Кир Стармер предупредили, что для формирования полностью оснащенной бригады придется перебрасывать силы из Эстонии и Кипра.
Министр вооруженных сил Аль Карнс заявил, что у Великобритании есть от трех до пяти лет до возможного серьезного противостояния с крупной державой. По его словам, армия во многих аспектах остается структурно неизменной с 1990-х годов, поэтому стране нужно ускорить модернизацию.
