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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Десантники Британії та Франції завершили навчання для можливої миротворчої місії в Україні, - The Telegraph

Від деяких лідерів є позитивні сигнали щодо миротворців в Україні

Британські та французькі військові завершили підготовку до можливої миротворчої місії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це The Telegraph.

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24 лютого у французькій провінції Бретань відбулися заключні навчання з підготовки десантників до можливого розгортання в будь-якій точці країн НАТО.

Навчання пройшли за кілька тижнів після заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кір Стармер про те, що Велика Британія та Франція можуть очолити миротворчі сили в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом і Москвою.

Масштаб і учасники маневрів

За даними видання, понад 600 військових із 16-та повітряно-десантних бригад провели імітацію рейду спільно з підрозділами 11-та парашутно-десантна бригада.

Наразі конкретний склад підрозділів, які можуть бути задіяні в Україні, офіційно не озвучено. Водночас зазначається, що 16-та повітряно-десантна бригада входить до сил високої готовності Великої Британії та здатна у найкоротші терміни розгорнутися у складі сил НАТО.

Як пройшли навчання

Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що в навчаннях "Оріон" беруть участь близько 2000 британських і французьких військових. Маневри моделюють місію з підтримки союзника по НАТО в умовах повстанського руху та загрози вторгнення.

Дев’ятиденні навчання стартували 24 лютого зі стрибків із транспортних літаків Королівських ВПС та Космічних сил Британії. Після висадки десантники зайняли визначені позиції та розгорнули оборонні споруди.

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Учасники відпрацьовували відбиття умовних атак, організацію засідок і наступальні дії проти "ворожих" сил. Особлива увага приділялася взаємодії між підрозділами та швидкому реагуванню.

Під керівництвом французького штабу на авіабазі Орлеан-Брісі британські розвідники та парашутисти здійснили приховану висадку на полігоні Сен-Сир–Коеткідан. Вони знищили умовні засоби ППО противника та позначили зону для десанту основних сил.

Після цього солдати 2-го батальйону Парашутний полк висадилися у складі двох бойових груп. До операції також долучився взвод італійської бригади парашутистів, а літак Королівські ВПС Великої Британії A400M здійснив скидання припасів.

За словами французького генерала Рено Ронде, навчання дозволяють тестувати нові рішення, зокрема гібридні комунікаційні мережі та інтеграцію безпілотників. Він наголосив, що здатність до швидкої адаптації є ключовою перевагою у сучасних конфліктах.

Проблема для Британії щодо можливого розгортання в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія та Франція можуть направити до України по 5000 військових кожна.

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Однак чисельність британської армії нині становить близько 70 тисяч осіб - це найнижчий показник за понад 200 років. Прем’єр-міністра Кір Стармер попередили, що для формування повністю оснащеної бригади доведеться перекидати сили з Естонії та Кіпру.

Міністр збройних сил Аль Карнс заявив, що Британія має від трьох до п’яти років до можливого серйозного протистояння з великою державою. За його словами, армія в багатьох аспектах залишається структурно незмінною з 1990-х років, тому країні потрібно пришвидшити модернізацію.

Автор: 

Велика Британія (5968) миротворці (936) військові навчання (2770) Франція (3341)
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Топ коментарі
+7
Десантники Британії та Франції завершили навчання і собі думають: "А чого ми повинні боронити Україну, коли на заході сховалися від війни мільйони здорових лобів з паспортами України? "
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27.02.2026 07:55 Відповісти
+3
Мікроточкова місія - евакуація Зеленського з Києва в Лондон?
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27.02.2026 08:31 Відповісти
+2
Учасники відпрацьовували відбиття умовних атак, організацію засідок і наступальні дії проти "ворожих" сил.

Вже прям бачу, як ці "миротворці" будуть "наступати" на російські сили...
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27.02.2026 07:57 Відповісти
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тренування по заміні памперсов
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27.02.2026 07:50 Відповісти
Ми чекаємо на вас ,не бійтесь воно вже беззубе
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27.02.2026 07:52 Відповісти
Десантники Британії та Франції завершили навчання і собі думають: "А чого ми повинні боронити Україну, коли на заході сховалися від війни мільйони здорових лобів з паспортами України? "
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27.02.2026 07:55 Відповісти
Їм мабуть не важко подивитись в інтернеті.

Огляд від ШІ

Точної офіційної цифри «ухилянтів» (осіб, що уникають мобілізації) в Україні немає, але, за даними ЗМІ та представників влади на кінець 2025 року, йдеться про сотні тисяч людей
. Зокрема, повідомлялося про 316 тис. звернень до поліції від ТЦК за 2023-2024 роки та понад 500 тис. осіб, що ухиляються.
ТСН +1

Основні цифри щодо ухилення:
Розшук: У 2022-2024 роках ТЦК подали понад 300 тисяч повідомлень про розшук осіб. У деяких повідомленнях зазначалося про 2 млн чоловіків у розшуку по лінії ТЦК.Кримінальні провадження: У 2022-2025 роках відкрито понад 19 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації.Регіони: Найбільша кількість порушень обліку фіксувалася у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.Адмінштрафи: За 1,5 року війни ТЦК склали понад 130 тис. адмінпротоколів за порушення правил військового обліку.
Українська правда +3
Варто зазначити, що частина цих людей ігнорує вимоги оновлення даних, а частина перебуває за межами України. Також фіксується стрімке зростання кількості справ щодо самовільного залишення частини (СЗЧ).
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27.02.2026 08:09 Відповісти
Втирають з кожної української(!) праски. А пересічний в Європі про цю війну і не чув. Бо його цікавить тільки футбол, чи ще щось якесь там цікаве для обговорення у пабі.
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27.02.2026 16:09 Відповісти
Учасники відпрацьовували відбиття умовних атак, організацію засідок і наступальні дії проти "ворожих" сил.

Вже прям бачу, як ці "миротворці" будуть "наступати" на російські сили...
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27.02.2026 07:57 Відповісти
І що, все "відпрацювали"? Просто наших хлопців не було на тих навчаннях, а то б ви "відпрацювали"...
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27.02.2026 08:01 Відповісти
Чудово! Буде кому заварювати каву і чистити автомати для бійців 3 ОШБр...
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27.02.2026 08:13 Відповісти
Вчились їсти Львівські круасани 🥐 ?
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27.02.2026 08:15 Відповісти
Через скільки днів в реальності ці косплейщики перетворяться на фарш для дронів. На 2000 солдатів вистачить одного дня.
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27.02.2026 08:16 Відповісти
Мікроточкова місія - евакуація Зеленського з Києва в Лондон?
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27.02.2026 08:31 Відповісти
*** тебе на рыло ***** козломордый,вы никак купянск ввзять не можете а убогое мясо все еще в облаках летает в мечта о городах миллиониках,ваш *************** удел ото райцентры за 3-4месяца брать и то только щебень что там остался)
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27.02.2026 08:49 Відповісти
Зеленський не довірить таку важливу місію косплейникам. Він не настільки тупий.
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27.02.2026 09:40 Відповісти
Секретна доктрина військам НАТО- при загрозі вторгнення реалізувати девіз янкі " рятуємо наші задниці" . Навчання пройшли успішно,використовувались відеоматеріали з В'єтнаму та Афганістану. Начальство доповіло про успішне засвоєння матеріалу та відпрацювання його на практиці.
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27.02.2026 09:14 Відповісти
Monkey business !
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27.02.2026 09:20 Відповісти
Доки наступлять умови для миротворчої місії, вони вже все забудуть
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27.02.2026 09:25 Відповісти
Стрибки з транспортних літаків дуууже нагальні для ******** війни.
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27.02.2026 10:40 Відповісти
Будуть штурмувати кафе Львова і Львівської області.
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27.02.2026 10:45 Відповісти
Понти.
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27.02.2026 10:48 Відповісти
 
 