Десантники Британії та Франції завершили навчання для можливої миротворчої місії в Україні, - The Telegraph

Британські та французькі військові завершили підготовку до можливої миротворчої місії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це The Telegraph.

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24 лютого у французькій провінції Бретань відбулися заключні навчання з підготовки десантників до можливого розгортання в будь-якій точці країн НАТО.

Навчання пройшли за кілька тижнів після заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кір Стармер про те, що Велика Британія та Франція можуть очолити миротворчі сили в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом і Москвою.

Масштаб і учасники маневрів

За даними видання, понад 600 військових із 16-та повітряно-десантних бригад провели імітацію рейду спільно з підрозділами 11-та парашутно-десантна бригада.

Наразі конкретний склад підрозділів, які можуть бути задіяні в Україні, офіційно не озвучено. Водночас зазначається, що 16-та повітряно-десантна бригада входить до сил високої готовності Великої Британії та здатна у найкоротші терміни розгорнутися у складі сил НАТО.

Як пройшли навчання

Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що в навчаннях "Оріон" беруть участь близько 2000 британських і французьких військових. Маневри моделюють місію з підтримки союзника по НАТО в умовах повстанського руху та загрози вторгнення.

Дев’ятиденні навчання стартували 24 лютого зі стрибків із транспортних літаків Королівських ВПС та Космічних сил Британії. Після висадки десантники зайняли визначені позиції та розгорнули оборонні споруди.

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Учасники відпрацьовували відбиття умовних атак, організацію засідок і наступальні дії проти "ворожих" сил. Особлива увага приділялася взаємодії між підрозділами та швидкому реагуванню.

Під керівництвом французького штабу на авіабазі Орлеан-Брісі британські розвідники та парашутисти здійснили приховану висадку на полігоні Сен-Сир–Коеткідан. Вони знищили умовні засоби ППО противника та позначили зону для десанту основних сил.

Після цього солдати 2-го батальйону Парашутний полк висадилися у складі двох бойових груп. До операції також долучився взвод італійської бригади парашутистів, а літак Королівські ВПС Великої Британії A400M здійснив скидання припасів.

За словами французького генерала Рено Ронде, навчання дозволяють тестувати нові рішення, зокрема гібридні комунікаційні мережі та інтеграцію безпілотників. Він наголосив, що здатність до швидкої адаптації є ключовою перевагою у сучасних конфліктах.

Проблема для Британії щодо можливого розгортання в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія та Франція можуть направити до України по 5000 військових кожна.

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Однак чисельність британської армії нині становить близько 70 тисяч осіб - це найнижчий показник за понад 200 років. Прем’єр-міністра Кір Стармер попередили, що для формування повністю оснащеної бригади доведеться перекидати сили з Естонії та Кіпру.

Міністр збройних сил Аль Карнс заявив, що Британія має від трьох до п’яти років до можливого серйозного протистояння з великою державою. За його словами, армія в багатьох аспектах залишається структурно незмінною з 1990-х років, тому країні потрібно пришвидшити модернізацію.