Пакистан объявил "открытую войну" правительству талибов в Афганистане и нанес авиаудары по Кабулу

Пакистан в ночь на 27 февраля нанес массированные удары по Афганистану, включая столицу Кабул. Атакован военный корпус в районе Дарул-Аман, а также объекты в провинциях Кандагар, Пактия и Нангаргар.

"Теперь у нас будет открытая война с вами. Теперь это будет кровавая война. Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем ваши времена", - написал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

Он обвинил правительство талибов в том, что они "превратили Афганистан в колонию Индии", собрали в стране "террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм" и "стали марионетками Индии". Накануне, 26 февраля, афганские военные начали ответные боевые действия против Пакистана в ряде районов.

Министр информации страны Аттаулла Тарар подтвердил, что армия Пакистана нанесла удары по целям в Кабуле, а также в провинциях Пактия и Кандагар. По его данным, в ночь на 27 февраля было уничтожено 27 позиций движения "Талибан", захвачено 9 позиций, а также убито 133 военных Афганистана и более 200 получили ранения. По данным афганской стороны, их солдаты убили 55 военных Пакистана, захватили одну базу и 19 контрольно-пропускных постов своего противника.

Что предшествовало?

В последние несколько месяцев отношения между правительством "Талибана" в Афганистане и Пакистаном резко ухудшились. Исламабад обвиняет власти соседней страны в бездействии в отношении вооруженных группировок, которые совершают террористические атаки на его территории. Талибы отвергают эти обвинения.

