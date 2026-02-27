РУС
Новости Конфликт между Афганистаном и Пакистаном
6 662 35

Пакистан объявил "открытую войну" правительству талибов в Афганистане и нанес авиаудары по Кабулу

Пакистан обвинил Талибан в работе на Индию и начал войну

Пакистан в ночь на 27 февраля нанес массированные удары по Афганистану, включая столицу Кабул. Атакован военный корпус в районе Дарул-Аман, а также объекты в провинциях Кандагар, Пактия и Нангаргар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Теперь у нас будет открытая война с вами. Теперь это будет кровавая война. Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем ваши времена", - написал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

Он обвинил правительство талибов в том, что они "превратили Афганистан в колонию Индии", собрали в стране "террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм" и "стали марионетками Индии". Накануне, 26 февраля, афганские военные начали ответные боевые действия против Пакистана в ряде районов.

Министр информации страны Аттаулла Тарар подтвердил, что армия Пакистана нанесла удары по целям в Кабуле, а также в провинциях Пактия и Кандагар. По его данным, в ночь на 27 февраля было уничтожено 27 позиций движения "Талибан", захвачено 9 позиций, а также убито 133 военных Афганистана и более 200 получили ранения. По данным афганской стороны, их солдаты убили 55 военных Пакистана, захватили одну базу и 19 контрольно-пропускных постов своего противника.

Что предшествовало?

В последние несколько месяцев отношения между правительством "Талибана" в Афганистане и Пакистаном резко ухудшились. Исламабад обвиняет власти соседней страны в бездействии в отношении вооруженных группировок, которые совершают террористические атаки на его территории. Талибы отвергают эти обвинения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп предложил помощь в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном

Афганистан (39) Пакистан (29)
Топ комментарии
+15
********** машка має виступити на брифінгу і засудити Пакистан бо таліби стали друзями недодержави під назвою піторассія. Небендзя також має підняти з цього приводу на диби ООН.
27.02.2026 08:49 Ответить
27.02.2026 08:49 Ответить
+12
А що ядерний, арсенал не стримав талібів?)Може рудий покидьок дасть гарантії?))А може лавров-лошадь допоможе?)
27.02.2026 08:35 Ответить
27.02.2026 08:35 Ответить
+11
Це одна з воєн, яку завершив Трамп, чи це вже наступна?
27.02.2026 08:54 Ответить
27.02.2026 08:54 Ответить
Всі знають які у них війни. Тиждень постріляють спорадично і все. Всі в світі так воюють, включаючи Ізраїль. Понарошку, для телевізора.
27.02.2026 08:32 Ответить
27.02.2026 08:32 Ответить
Всі хочуть воювати зі слабшими противниками, які можна гарантовано перемогти.
27.02.2026 09:48 Ответить
27.02.2026 09:48 Ответить
Одні вже спробували 4 роки тому.
27.02.2026 10:36 Ответить
27.02.2026 10:36 Ответить
Пакістан може воювати з Афганістаном десятиліттями, там населення достатньо, його кількість ніхто не рахує.
27.02.2026 10:39 Ответить
27.02.2026 10:39 Ответить
Те ж саме казали про кацапію проти України 4 роки тому.
27.02.2026 10:42 Ответить
27.02.2026 10:42 Ответить
В Пакістані населення удвічі більше ніж в росії.
27.02.2026 10:44 Ответить
27.02.2026 10:44 Ответить
Я мав на увазі, що перемагає не той у кого більше населення, а той хто "відмороженніший".
27.02.2026 10:49 Ответить
27.02.2026 10:49 Ответить
Пакистан наваляє талібам
27.02.2026 08:39 Ответить
27.02.2026 08:39 Ответить
Пакистанці не дурні як деякі. В Афганістан не сунуться.
27.02.2026 08:49 Ответить
27.02.2026 08:49 Ответить
27.02.2026 09:11 Ответить
27.02.2026 09:11 Ответить
Та, машка - ООН!
27.02.2026 09:34 Ответить
27.02.2026 09:34 Ответить
Помийка проти помийки.
27.02.2026 08:51 Ответить
27.02.2026 08:51 Ответить
Ну, Пакистан порозвинутіше талібів буде.
У них ЯЗ є, і їх мульт "Король-віслюк" тут пам'ятають.
27.02.2026 09:30 Ответить
27.02.2026 09:30 Ответить
Ага - битва при Грюнвалді сталася через те шо якомусь чоловіку помиї на голову вилили випадково .
27.02.2026 10:19 Ответить
27.02.2026 10:19 Ответить
Пакістан ліг під кнр, кнр ворогує з Індією.
Незнаю чи бажати знищення всім причетним у конфлікту ? ХЗ.... як це вплине на світову економіку і підтримку України..
27.02.2026 08:53 Ответить
27.02.2026 08:53 Ответить
Це одна з воєн, яку завершив Трамп, чи це вже наступна?
показать весь комментарий
27.02.2026 08:54 Ответить
На жаль, залишилося 7 з половиною перемог у Трампа. Знову премія з рук вислизає!
27.02.2026 09:27 Ответить
27.02.2026 09:27 Ответить
це наступна, але вже друга за участю пакістана. набиває фраги рудому
27.02.2026 10:07 Ответить
27.02.2026 10:07 Ответить
Ця війна ніколи б не почалася, якби Трамп зараз був президентом США.
27.02.2026 10:37 Ответить
27.02.2026 10:37 Ответить
У трамбоса є чудовий і хороший і гарний шанс зупинити цю війну. Це ще більше наблизить його до Нобеля, або шнобеля.
27.02.2026 08:55 Ответить
27.02.2026 08:55 Ответить
"Це ж вже було!"
27.02.2026 09:34 Ответить
27.02.2026 09:34 Ответить
Трамп тишо спиш?
показать весь комментарий
27.02.2026 08:56 Ответить
Байден і подрімати не дає. ))
27.02.2026 09:11 Ответить
27.02.2026 09:11 Ответить
***** може хабаря рудому дати, натиснувши на талібів і попросивши кнр натиснути на пакистан. Після цього по всім каналам покажуть його світлість у овальному кабінеті, де воно спостерігатиме за тим, як колишні вороги підписують пісділ.
27.02.2026 08:59 Ответить
27.02.2026 08:59 Ответить
Вплив Індії? Таліби почали танцювати на контрольно-пропускних? Співали заборонену "Ача-Ача"??Не стида , не совісті...
27.02.2026 09:10 Ответить
27.02.2026 09:10 Ответить
Пакистан сам розводив тлібів в себе як курчат в інкубаторі, тепер має "подяку".
27.02.2026 09:10 Ответить
27.02.2026 09:10 Ответить
Миротворящий планетарного масштабу ТРАМП ваш вихід! Перш за все Трамп згадає, звичайно, Байдена, який залишив талібану зброю...
27.02.2026 09:14 Ответить
27.02.2026 09:14 Ответить
Невже Путлер не підтримає талібан ?
27.02.2026 09:17 Ответить
27.02.2026 09:17 Ответить
Знову винен Порох.
27.02.2026 09:36 Ответить
27.02.2026 09:36 Ответить
Кушнер з Віткоффом вже вилетіли в Афганістан для мирних переговорів?
27.02.2026 09:44 Ответить
27.02.2026 09:44 Ответить
пісня про рудого підара https://youtu.be/pBrz7BRRH0o
27.02.2026 09:47 Ответить
27.02.2026 09:47 Ответить
мировой БАРДАК ??? понеслась !!! одним можно бомбить ,и другим тоже уже можно!!! оон у ПАРАШИ , на его устав срут !!! теперь и душманы захотят иметь ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!! войну в Украине надо было гасить еще в 14 м!!!! а теперь у трампа работенки прибавиться !!! не спи РЫЖИЙ длб !!!(((
27.02.2026 10:43 Ответить
27.02.2026 10:43 Ответить
Корми собаку три дні і вона буде пам'ятати три роки.
Корми людину три роки і вона буде пам'ятати три дні.
27.02.2026 11:53 Ответить
27.02.2026 11:53 Ответить
 
 