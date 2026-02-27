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Новини Конфлікт між Афганістаном та Пакистаном
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Пакистан оголосив "відкриту війну" уряду талібів в Афганістані і завдав авіаударів по Кабулу

Пакистан звинуватив Талібан у роботі на Індію та розпочав війну

Пакистан у ніч на 27 лютого  завдав масованих ударів по Афганістану, включаючи столицю Кабул. Атаковано військовий корпус у районі Дарул-Аман, а також об'єкти в провінціях Кандагар, Пактія і Нангаргар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Тепер у нас буде відкрита війна з вами. Тепер це буде кривава війна. Пакистанська армія прийшла не з-за моря. Ми ваші сусіди, ми знаємо ваші часи", - написав міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф

Він звинуватив уряд талібів в тому, що вони "перетворили Афганістан на колонію Індії", зібрали в країні "терористів з усього світу і почали експортувати тероризм" і "стали маріонетками Індії". Напередодні, 26 лютого, афганські військові розпочали бойові дії у відповідь проти Пакистану в ряді районів.

Міністр інформації країни Аттаулла Тарар підтвердив, що армія Пакистану завдала ударів по цілях в Кабулі, а також в провінціях Пактія і Кандагар. За його даними, в ніч на 27 лютого було знищено 27 позицій руху "Талібан", захоплено 9 позицій, а також вбито 133 військових Афганістану і понад 200 отримали поранення. За даними афганської сторони, їхні солдати вбили 55 військових Пакистану, захопили одну базу і 19 контрольно-пропускних постів свого супротивника.

Що передувало?

В останні кілька місяців відносини між урядом "Талібану" в Афганістані і Пакистаном різко погіршилися. Ісламабад звинувачує владу сусідньої країни в бездіяльності щодо збройних угруповань, які здійснюють терористичні атаки на його території. Таліби відкидають ці звинувачення.

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Афганістан (484) Пакистан (99)
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Топ коментарі
+17
********** машка має виступити на брифінгу і засудити Пакистан бо таліби стали друзями недодержави під назвою піторассія. Небендзя також має підняти з цього приводу на диби ООН.
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27.02.2026 08:49 Відповісти
+14
А що ядерний, арсенал не стримав талібів?)Може рудий покидьок дасть гарантії?))А може лавров-лошадь допоможе?)
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27.02.2026 08:35 Відповісти
+13
Це одна з воєн, яку завершив Трамп, чи це вже наступна?
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27.02.2026 08:54 Відповісти
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Всі знають які у них війни. Тиждень постріляють спорадично і все. Всі в світі так воюють, включаючи Ізраїль. Понарошку, для телевізора.
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27.02.2026 08:32 Відповісти
Всі хочуть воювати зі слабшими противниками, які можна гарантовано перемогти.
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27.02.2026 09:48 Відповісти
Одні вже спробували 4 роки тому.
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27.02.2026 10:36 Відповісти
Пакістан може воювати з Афганістаном десятиліттями, там населення достатньо, його кількість ніхто не рахує.
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27.02.2026 10:39 Відповісти
Те ж саме казали про кацапію проти України 4 роки тому.
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27.02.2026 10:42 Відповісти
В Пакістані населення удвічі більше ніж в росії.
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27.02.2026 10:44 Відповісти
Я мав на увазі, що перемагає не той у кого більше населення, а той хто "відмороженніший".
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27.02.2026 10:49 Відповісти
Важко знайти відмороженіших за кацапів і шо? Смокчуть аж гай шумить. Весь цимес в тому, що таліби зацепили в прикордонні такі відморожені племена, яких навіть свій пакистанський уряд боїться зачіпати і пакистанські військові та поліція воліють обходити стороною не піднімаючи очей.
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28.02.2026 01:26 Відповісти
А що ядерний, арсенал не стримав талібів?)Може рудий покидьок дасть гарантії?))А може лавров-лошадь допоможе?)
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27.02.2026 08:35 Відповісти
Пакистан наваляє талібам
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27.02.2026 08:39 Відповісти
Пакистанці не дурні як деякі. В Афганістан не сунуться.
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27.02.2026 08:49 Відповісти
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27.02.2026 09:11 Відповісти
********** машка має виступити на брифінгу і засудити Пакистан бо таліби стали друзями недодержави під назвою піторассія. Небендзя також має підняти з цього приводу на диби ООН.
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27.02.2026 08:49 Відповісти
Та, машка - ООН!
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27.02.2026 09:34 Відповісти
Помийка проти помийки.
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27.02.2026 08:51 Відповісти
Ну, Пакистан порозвинутіше талібів буде.
У них ЯЗ є, і їх мульт "Король-віслюк" тут пам'ятають.
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27.02.2026 09:30 Відповісти
Ага - битва при Грюнвалді сталася через те шо якомусь чоловіку помиї на голову вилили випадково .
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27.02.2026 10:19 Відповісти
Пакістан ліг під кнр, кнр ворогує з Індією.
Незнаю чи бажати знищення всім причетним у конфлікту ? ХЗ.... як це вплине на світову економіку і підтримку України..
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27.02.2026 08:53 Відповісти
Це одна з воєн, яку завершив Трамп, чи це вже наступна?
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27.02.2026 08:54 Відповісти
На жаль, залишилося 7 з половиною перемог у Трампа. Знову премія з рук вислизає!
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27.02.2026 09:27 Відповісти
це наступна, але вже друга за участю пакістана. набиває фраги рудому
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27.02.2026 10:07 Відповісти
Ця війна ніколи б не почалася, якби Трамп зараз був президентом США.
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27.02.2026 10:37 Відповісти
У трамбоса є чудовий і хороший і гарний шанс зупинити цю війну. Це ще більше наблизить його до Нобеля, або шнобеля.
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27.02.2026 08:55 Відповісти
"Це ж вже було!"
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27.02.2026 09:34 Відповісти
Трамп тишо спиш?
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27.02.2026 08:56 Відповісти
Байден і подрімати не дає. ))
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27.02.2026 09:11 Відповісти
***** може хабаря рудому дати, натиснувши на талібів і попросивши кнр натиснути на пакистан. Після цього по всім каналам покажуть його світлість у овальному кабінеті, де воно спостерігатиме за тим, як колишні вороги підписують пісділ.
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27.02.2026 08:59 Відповісти
Вплив Індії? Таліби почали танцювати на контрольно-пропускних? Співали заборонену "Ача-Ача"??Не стида , не совісті...
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27.02.2026 09:10 Відповісти
Пакистан сам розводив тлібів в себе як курчат в інкубаторі, тепер має "подяку".
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27.02.2026 09:10 Відповісти
Миротворящий планетарного масштабу ТРАМП ваш вихід! Перш за все Трамп згадає, звичайно, Байдена, який залишив талібану зброю...
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27.02.2026 09:14 Відповісти
Невже Путлер не підтримає талібан ?
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27.02.2026 09:17 Відповісти
Знову винен Порох.
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27.02.2026 09:36 Відповісти
Кушнер з Віткоффом вже вилетіли в Афганістан для мирних переговорів?
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27.02.2026 09:44 Відповісти
пісня про рудого підара https://youtu.be/pBrz7BRRH0o
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27.02.2026 09:47 Відповісти
мировой БАРДАК ??? понеслась !!! одним можно бомбить ,и другим тоже уже можно!!! оон у ПАРАШИ , на его устав срут !!! теперь и душманы захотят иметь ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!! войну в Украине надо было гасить еще в 14 м!!!! а теперь у трампа работенки прибавиться !!! не спи РЫЖИЙ длб !!!(((
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27.02.2026 10:43 Відповісти
Корми собаку три дні і вона буде пам'ятати три роки.
Корми людину три роки і вона буде пам'ятати три дні.
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27.02.2026 11:53 Відповісти
АФГАНИСТАН - Стратегические металлы и минералы: Страна богата литием (запасы сравнимы с боливийскими)медьюжелезной рудойзолотом****редкоземельными элементаминиобиемхромомбериллиемсвинцом и цинком.
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28.02.2026 07:07 Відповісти
 
 