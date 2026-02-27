РУС
Свириденко о госбюджете: Никакой катастрофы в апреле мы не ожидаем

Заявление Свириденко о госбюджете: что известно?

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что никакой катастрофы с госбюджетом в апреле в Кабмине не ожидают.

Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы уже знаем новость, что совет директоров МВФ утвердил новую 4-летнюю программу расширенного финансирования объемом $8,1 млрд. В ближайшие дни мы ожидаем, что первый транш около $1,5 млрд поступит в государственный бюджет и средства будут направляться как раз на бюджетную поддержку, на перекрытие дефицита бюджета и на поддержку макрофинансовой стабильности", - пояснила она.

По словам Свириденко, программа МВФ является частью широкой финансовой рамки. 

"Без программы МВФ финансирования 90 млрд евро не будет (речь идет о кредите ЕС. - Ред.). Поэтому никакой катастрофы в апреле мы не ожидаем, но нам как государству нужно выполнить свою домашнюю работу", - подчеркнула она.

Премьер добавила, что первый транш в рамках кредита от Европейского Союза ожидается в апреле 2026 года.

А в травні?
27.02.2026 12:00 Ответить
ШАШЛИЧКИ бл
27.02.2026 13:01 Ответить
А ми?
27.02.2026 12:15 Ответить
Ясний перець, ви ж і війни, типо , не очікували...
27.02.2026 12:41 Ответить
після таких заяв,гречка зникає з полиць
27.02.2026 13:03 Ответить
"Всі на шашлики" чергова серія відволікалка. До 24.02.22 Зельоні теж вихвалялись, що нічого не очікують.
27.02.2026 13:15 Ответить
Понятно. Пора запасаться сахаром и подсолнечным маслом )
27.02.2026 13:46 Ответить
а що ж тоді ваш зеленопикмй манцевГеть плакався.? Що , вже зовсім немає що красти?
