Свириденко о госбюджете: Никакой катастрофы в апреле мы не ожидаем

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что никакой катастрофы с госбюджетом в апреле в Кабмине не ожидают.

Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы уже знаем новость, что совет директоров МВФ утвердил новую 4-летнюю программу расширенного финансирования объемом $8,1 млрд. В ближайшие дни мы ожидаем, что первый транш около $1,5 млрд поступит в государственный бюджет и средства будут направляться как раз на бюджетную поддержку, на перекрытие дефицита бюджета и на поддержку макрофинансовой стабильности", - пояснила она.

По словам Свириденко, программа МВФ является частью широкой финансовой рамки.

"Без программы МВФ финансирования 90 млрд евро не будет (речь идет о кредите ЕС. - Ред.). Поэтому никакой катастрофы в апреле мы не ожидаем, но нам как государству нужно выполнить свою домашнюю работу", - подчеркнула она.

Премьер добавила, что первый транш в рамках кредита от Европейского Союза ожидается в апреле 2026 года.

