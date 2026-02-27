Свириденко про Держбюджет: Ніякої катастрофи у квітні ми не очікуємо

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ніякої катастрофи із держбюджетом у квітні в Кабміні не очікують.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми вже знаємо новину, що рада директорів МВФ затвердила нову 4-річну програму з розширеного фінансування обсягом $8,1 млрд. Ми найближчими днями очікуємо, що перший транш близько $1,5 млрд надійде в державний бюджет і кошти будуть спрямовуватися якраз на бюджетну підтримку, на перекриття дефіциту бюджету і на підтримку макрофінансової стабільності", - пояснила вона.

За словами Свириденко, програма МВФ є частиною широкої фінансової рамки.

"Без програми МВФ фінансування 90 млрд євро не буде (йдеться про кредит ЄС. - Ред.). Тому ніякої катастрофи в квітні ми не очікуємо, але нам як державі треба виконати свою домашню роботу", - наголосила вона.

Прем'єрка додала, що перший транш в рамках кредиту від Європейського Союзу очікується у квітні 2026 року.

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