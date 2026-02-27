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Новини Фінансова допомога від МВФ
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Свириденко про Держбюджет: Ніякої катастрофи у квітні ми не очікуємо

Заява Свириденко про держбюджет: що відомо?

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ніякої катастрофи із держбюджетом у квітні в Кабміні не очікують.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми вже знаємо новину, що рада директорів МВФ затвердила нову 4-річну програму з розширеного фінансування обсягом $8,1 млрд. Ми найближчими днями очікуємо, що перший транш близько $1,5 млрд надійде в державний бюджет і кошти будуть спрямовуватися якраз на бюджетну підтримку, на перекриття дефіциту бюджету і на підтримку макрофінансової стабільності", - пояснила вона.

За словами Свириденко, програма МВФ є частиною широкої фінансової рамки. 

"Без програми МВФ фінансування 90 млрд євро не буде (йдеться про кредит ЄС. - Ред.). Тому ніякої катастрофи в квітні ми не очікуємо, але нам як державі треба виконати свою домашню роботу", - наголосила вона.

Прем'єрка додала, що перший транш в рамках кредиту від Європейського Союзу очікується у квітні 2026 року.

Читайте: МВФ затвердив нову програму фінансування для України на $8,1 мільярда. Які умови?

Автор: 

МВФ (3148) економіка (1072) Свириденко Юлія (919)
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А в травні?
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27.02.2026 12:00 Відповісти
ШАШЛИЧКИ бл
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27.02.2026 13:01 Відповісти
А ми?
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27.02.2026 12:15 Відповісти
Ясний перець, ви ж і війни, типо , не очікували...
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27.02.2026 12:41 Відповісти
після таких заяв,гречка зникає з полиць
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27.02.2026 13:03 Відповісти
"Всі на шашлики" чергова серія відволікалка. До 24.02.22 Зельоні теж вихвалялись, що нічого не очікують.
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27.02.2026 13:15 Відповісти
Понятно. Пора запасаться сахаром и подсолнечным маслом )
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27.02.2026 13:46 Відповісти
а що ж тоді ваш зеленопикмй манцевГеть плакався.? Що , вже зовсім немає що красти?
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27.02.2026 13:54 Відповісти
 
 