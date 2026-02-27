РУС
Есть отключения электроэнергии в шести областях в результате вражеских обстрелов, - Минэнерго

Удары по энергетике

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго.

Восстановление электроснабжения

Отмечается, что там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия.

Графики отключений

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения.

