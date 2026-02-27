Є знеструмлення у шести областях внаслідок ворожих обстрілів, - Міненерго
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.
Відновлення електропостачання
Зазначається, що там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства.
Графіки відключень
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
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