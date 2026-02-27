Є знеструмлення у шести областях внаслідок ворожих обстрілів, - Міненерго

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

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Відновлення електропостачання

Зазначається, що там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства.

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Графіки відключень

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

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