КНДР провела парад "курских ветеранов": в МИД Украины отреагировали

В Пхеньяне состоялся военный парад с участием так называемых "курских ветеранов", которые воевали против Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали мероприятие пропагандистским представлением и предупредили о рисках сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х

"Они могут казаться гордыми, однако гордиться им нечем. В этой пропагандистской шараде не хватает как минимум 6000 северокорейских солдат, которые в тот день не маршировали в Пхеньяне. Они погибли в незаконной агрессивной войне за восемь тысяч километров оттуда, к которой они не имели никакого отношения. Крайне важно, чтобы весь мир осознал, что Ким не поставляет это пушечное мясо бесплатно; взамен он получает конкретную и опасную поддержку от Путина", - написал Тихий.

Тихий предупредил об угрозах безопасности, вызванных сотрудничеством РФ и КНДР

"Мы считаем, что это должно касаться каждой страны Индо-Тихоокеанского региона, и мы вновь подтверждаем готовность Украины к тесному сотрудничеству в решении общих угроз безопасности, возникающих в результате углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", - отметил он.

Что предшествовало?

Вечером 25 февраля северокорейские силы специальных операций и саперные войска, участвовавшие в российско-украинской войне на территории Курской области РФ, прошли с российским триколором по Пхеньяну во время военного парада, посвященного завершению IX съезда правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.