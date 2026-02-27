РУС
КНДР провела парад "курских ветеранов": в МИД Украины отреагировали

В Пхеньяне состоялся военный парад с участием так называемых "курских ветеранов", которые воевали против Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали мероприятие пропагандистским представлением и предупредили о рисках сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х

"Они могут казаться гордыми, однако гордиться им нечем. В этой пропагандистской шараде не хватает как минимум 6000 северокорейских солдат, которые в тот день не маршировали в Пхеньяне. Они погибли в незаконной агрессивной войне за восемь тысяч километров оттуда, к которой они не имели никакого отношения. Крайне важно, чтобы весь мир осознал, что Ким не поставляет это пушечное мясо бесплатно; взамен он получает конкретную и опасную поддержку от Путина", - написал Тихий.

Тихий предупредил об угрозах безопасности, вызванных сотрудничеством РФ и КНДР

"Мы считаем, что это должно касаться каждой страны Индо-Тихоокеанского региона, и мы вновь подтверждаем готовность Украины к тесному сотрудничеству в решении общих угроз безопасности, возникающих в результате углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", - отметил он.

Что предшествовало?

Вечером 25 февраля северокорейские силы специальных операций и саперные войска, участвовавшие в российско-украинской войне на территории Курской области РФ, прошли с российским триколором по Пхеньяну во время военного парада, посвященного завершению IX съезда правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

Проти України воює ціла вісь Зла. І не бояться ескалації і зриву переговорів. Зате всі верещать що іноземні війська якщо будуть воювати за Україну то це ескалація
Вони не воювали на території України..... От така х..ня, малята... Курська авантюра ще довго буде вилазити боком Україні...
Чому тоді війська НАТО не можуть воювати на території України? До того ж до твого відома вузькоокі дикуни були також помічені і на окупованих територіях України. Типу будували фортифікації. Але це та сама участь в війні
