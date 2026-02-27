КНДР провела парад "курських ветеранів": у МЗС України відреагували

У Пхеньяні відбувся військовий парад за участю так званих "курських ветеранів", які воювали проти України. У Міністерство закордонних справ України назвали захід пропагандистською виставою та попередили про ризики співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х

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"Вони можуть здаватися гордими, проте пишатися їм нічим. У цій пропагандистській шараді бракує щонайменше 6000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні. Вони загинули в незаконній агресивній війні за вісім тисяч кілометрів звідти, до якої вони не мали жодного стосунку. Вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив, що Кім не постачає це гарматне м'ясо безкоштовно; натомість він отримує конкретну та небезпечну підтримку від Путіна", - написав Тихий.

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Тихий застеріг щодо загроз безпеці, викликаних співпрацею РФ і КНДР

"Ми вважаємо, що це має стосуватися кожної країни Індо-Тихоокеанського регіону, і ми знову підтверджуємо готовність України до тісної співпраці у вирішенні спільних загроз безпеці, що виникають внаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном", - зауважив він.

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Що передувало?

Ввечері 25 лютого північнокорейські сили спеціальних операцій та саперні війська, які брали участь у російсько-українській війні на території Курської області РФ, пройшли з російським триколором по Пхеньяну під час військового параду, присвяченого завершенню IX з'їзду правлячої в КНДР Трудової партії Кореї.