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Новини
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КНДР провела парад "курських ветеранів": у МЗС України відреагували

кндр

У Пхеньяні відбувся військовий парад за участю так званих "курських ветеранів", які воювали проти України. У Міністерство закордонних справ України назвали захід пропагандистською виставою та попередили про ризики співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х

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"Вони можуть здаватися гордими, проте пишатися їм нічим. У цій пропагандистській шараді бракує щонайменше 6000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні. Вони загинули в незаконній агресивній війні за вісім тисяч кілометрів звідти, до якої вони не мали жодного стосунку. Вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив, що Кім не постачає це гарматне м'ясо безкоштовно; натомість він отримує конкретну та небезпечну підтримку від Путіна", - написав Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії перебувають 10 тисяч військових КНДР, - Зеленський

Тихий застеріг щодо загроз безпеці, викликаних співпрацею РФ і КНДР

"Ми вважаємо, що це має стосуватися кожної країни Індо-Тихоокеанського регіону, і ми знову підтверджуємо готовність України до тісної співпраці у вирішенні спільних загроз безпеці, що виникають внаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном", - зауважив він.

Також читайте: Військові КНДР опановують бойові дрони та РЕБ на війні в Україні, - ГУР

Що передувало?

Ввечері 25 лютого північнокорейські сили спеціальних операцій та саперні війська, які брали участь у російсько-українській війні на території Курської області РФ, пройшли з російським триколором по Пхеньяну під час військового параду, присвяченого завершенню IX з'їзду правлячої в КНДР Трудової партії Кореї.

Автор: 

КНДР (1346) МЗС (4337) парад (432)
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Топ коментарі
+7
Фейкові ветерани. З ногами, руками, і головами.
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27.02.2026 15:50 Відповісти
+7
Проти України воює ціла вісь Зла. І не бояться ескалації і зриву переговорів. Зате всі верещать що іноземні війська якщо будуть воювати за Україну то це ескалація
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27.02.2026 16:30 Відповісти
+5
Вони не воювали на території України..... От така х..ня, малята... Курська авантюра ще довго буде вилазити боком Україні...
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27.02.2026 16:34 Відповісти
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КурВських.
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27.02.2026 15:50 Відповісти
Фейкові ветерани. З ногами, руками, і головами.
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27.02.2026 15:50 Відповісти
"Це пропагандистська вистава".

І до наступних новин - "Про перспективи вступу України в ЄС розповів експерт..."
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27.02.2026 15:51 Відповісти
Тонко).
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27.02.2026 17:15 Відповісти
У голові колони несли труни з останками ветеранів їх супроводжували каліки та інші учасники злочинних дій в Україні.
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27.02.2026 16:22 Відповісти
Проти України воює ціла вісь Зла. І не бояться ескалації і зриву переговорів. Зате всі верещать що іноземні війська якщо будуть воювати за Україну то це ескалація
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27.02.2026 16:30 Відповісти
Вони не воювали на території України..... От така х..ня, малята... Курська авантюра ще довго буде вилазити боком Україні...
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27.02.2026 16:34 Відповісти
Чому тоді війська НАТО не можуть воювати на території України? До того ж до твого відома вузькоокі дикуни були також помічені і на окупованих територіях України. Типу будували фортифікації. Але це та сама участь в війні
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27.02.2026 16:40 Відповісти
Чому тоді війська НАТО не можуть воювати на території України?

Чому це не можуть? Не хочуть, так це інша справа.
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27.02.2026 17:17 Відповісти
А повинні?
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27.02.2026 18:04 Відповісти
Абсолютно не повинні, але вистачає таких, які вважають що повинні. Ну.... лох не мамонт, не вимре ©
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27.02.2026 18:14 Відповісти
Тому що корейці воюють за росіян, а європейці воюють українцями. Відчуваться різниця, чи ще надто мало років для цього минуло?
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27.02.2026 18:04 Відповісти
Це не авантюра, а військова тактика. Бо тут авантюрами такі як ти називають і бомбардування нафтопідприємств, і кацапських казарм тощо. Мовляв якби ми не бомбили то вони б також ні. Але правді в очі ви, закацапи, дивитись не хочете. Не ми це починали.
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27.02.2026 17:01 Відповісти
🖕
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27.02.2026 18:23 Відповісти
 
 