Временная защита для украинских мужчин призывного возраста сейчас не будет отменена, - Еврокомиссия

В Евросоюзе не обсуждают вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой. Соответствующих изменений в этом году не ожидается.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

У него спросили, продолжаются ли в ЕС дебаты о возможности отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Ранее глава Минобороны Люксембурга Юрико Бакес поддержала главу МВД Леону Глодену, который заявил, что украинские мужчины в Люксембурге, пригодные к военной службе, должны вернуться домой.

"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита - это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", - отметил Ламмерт.

Поэтому, по его словам, до марта 2027 года соответствующие правила останутся в силе.

Также читайте: Норвегия не будет предоставлять украинским мужчинам призывного возраста статус временной коллективной защиты

Что предшествовало?

Ранее также стало известно, что правительство Норвегии готовит изменения в миграционную политику, которые предусматривают ужесточение правил для вновь прибывших украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Речь идет об ограничении доступа к временной коллективной защите.

Читайте: ГПСУ опровергла информацию о выезде более 500 тыс. молодежи из Украины в течение полугода