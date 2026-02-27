РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8879 посетителей онлайн
Новости Украинские беженцы
1 660 14

Временная защита для украинских мужчин призывного возраста сейчас не будет отменена, - Еврокомиссия

Возвращение украинских мужчин: что говорят в ЕС?

В Евросоюзе не обсуждают вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой. Соответствующих изменений в этом году не ожидается.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

У него спросили, продолжаются ли в ЕС дебаты о возможности отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Ранее глава Минобороны Люксембурга Юрико Бакес поддержала главу МВД Леону Глодену, который заявил, что украинские мужчины в Люксембурге, пригодные к военной службе, должны вернуться домой.

"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита - это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", - отметил Ламмерт.

Поэтому, по его словам, до марта 2027 года соответствующие правила останутся в силе.

Также читайте: Норвегия не будет предоставлять украинским мужчинам призывного возраста статус временной коллективной защиты

Что предшествовало?

  • Ранее также стало известно, что правительство Норвегии готовит изменения в миграционную политику, которые предусматривают ужесточение правил для вновь прибывших украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Речь идет об ограничении доступа к временной коллективной защите.

Читайте: ГПСУ опровергла информацию о выезде более 500 тыс. молодежи из Украины в течение полугода

Автор: 

Еврокомиссия (399) защита (63) мужчины (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Так звісно. Бо за масштабами свавілля ми вже наближаємося до Сомалі
показать весь комментарий
27.02.2026 16:55 Ответить
+4
А пора б.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:09 Ответить
+2
У Люксембургу. Тобто країна менше Броварського району. Ну ну))
показать весь комментарий
27.02.2026 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Люксембургу. Тобто країна менше Броварського району. Ну ну))
показать весь комментарий
27.02.2026 16:32 Ответить
На заході поважають права людини і не ділять по віковому чи іншим відмінностям!Так шо ідіть нах в европу вони зібрались. А пуй вам!
показать весь комментарий
27.02.2026 16:33 Ответить
Так звісно. Бо за масштабами свавілля ми вже наближаємося до Сомалі
показать весь комментарий
27.02.2026 16:55 Ответить
Сомали в целом? Бо там уже реально несколько стран образовалось(Сомалиленд, Пунтленд, собственно Сомали и другие).
показать весь комментарий
27.02.2026 17:08 Ответить
Ну а як почнуть обговорювати завжди є Латинська Америка яка історично була прихистком в часи війн.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:36 Ответить
Я бы их оттуда выдворял прямо на рашу.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:37 Ответить
А пора б.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:09 Ответить
Да!
показать весь комментарий
27.02.2026 18:04 Ответить
 
 