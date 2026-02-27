Временная защита для украинских мужчин призывного возраста сейчас не будет отменена, - Еврокомиссия
В Евросоюзе не обсуждают вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой. Соответствующих изменений в этом году не ожидается.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Подробности
У него спросили, продолжаются ли в ЕС дебаты о возможности отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
Ранее глава Минобороны Люксембурга Юрико Бакес поддержала главу МВД Леону Глодену, который заявил, что украинские мужчины в Люксембурге, пригодные к военной службе, должны вернуться домой.
"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита - это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", - отметил Ламмерт.
Поэтому, по его словам, до марта 2027 года соответствующие правила останутся в силе.
Что предшествовало?
- Ранее также стало известно, что правительство Норвегии готовит изменения в миграционную политику, которые предусматривают ужесточение правил для вновь прибывших украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Речь идет об ограничении доступа к временной коллективной защите.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль