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Новини Українські біженці
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Тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку зараз не скасовуватимуть, - Єврокомісія

Повернення українських чоловіків: що кажуть у ЄС?

У Євросоюзі не обговорюють питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. Відповідних змін цього року не очікується.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

У нього запитали, чи тривають у ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Раніше глава Міноборони Люксембургу Юріко Бакес підтримала главу МВС Леону Глодену, який заявив, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

"Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист - це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року", - зазначив Ламмерт.

Тому, за його словами, до березня 2027 року відповідні правила залишатимуться чинними.

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Що передувало?

  • Раніше також стало відомо, що уряд Норвегії готує зміни до міграційної політики, які передбачають посилення правил для новоприбулих українських чоловіків віком 18–60 років. Йдеться про обмеження доступу до тимчасового колективного захисту.

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Автор: 

Єврокомісія (2447) захист (270) чоловіки (218)
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Топ коментарі
+4
Так звісно. Бо за масштабами свавілля ми вже наближаємося до Сомалі
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27.02.2026 16:55 Відповісти
+4
А пора б.
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27.02.2026 17:09 Відповісти
+3
На заході поважають права людини і не ділять по віковому чи іншим відмінностям!Так шо ідіть нах в европу вони зібрались. А пуй вам!
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27.02.2026 16:33 Відповісти
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У Люксембургу. Тобто країна менше Броварського району. Ну ну))
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27.02.2026 16:32 Відповісти
На заході поважають права людини і не ділять по віковому чи іншим відмінностям!Так шо ідіть нах в европу вони зібрались. А пуй вам!
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27.02.2026 16:33 Відповісти
Так звісно. Бо за масштабами свавілля ми вже наближаємося до Сомалі
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27.02.2026 16:55 Відповісти
Сомали в целом? Бо там уже реально несколько стран образовалось(Сомалиленд, Пунтленд, собственно Сомали и другие).
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27.02.2026 17:08 Відповісти
Ну а як почнуть обговорювати завжди є Латинська Америка яка історично була прихистком в часи війн.
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27.02.2026 16:36 Відповісти
Я бы их оттуда выдворял прямо на рашу.
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27.02.2026 16:37 Відповісти
А пора б.
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27.02.2026 17:09 Відповісти
Да!
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27.02.2026 18:04 Відповісти
 
 