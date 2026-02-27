Тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку зараз не скасовуватимуть, - Єврокомісія

У Євросоюзі не обговорюють питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. Відповідних змін цього року не очікується.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

У нього запитали, чи тривають у ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Раніше глава Міноборони Люксембургу Юріко Бакес підтримала главу МВС Леону Глодену, який заявив, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

"Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист - це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року", - зазначив Ламмерт.

Тому, за його словами, до березня 2027 року відповідні правила залишатимуться чинними.

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Що передувало?

Раніше також стало відомо, що уряд Норвегії готує зміни до міграційної політики, які передбачають посилення правил для новоприбулих українських чоловіків віком 18–60 років. Йдеться про обмеження доступу до тимчасового колективного захисту.

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