Россияне нанесли удар по агропредприятию на Сумщине: две работницы погибли, одна - тяжело ранена. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 27 февраля, российские войска атаковали аграрное предприятие в Шосткинском районе Сумской области, вследствие чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Вражеские беспилотники фактически уничтожили здание агрофирмы в Ямпольской громаде. Люди были на работе.

Жертвы атаки

Как отмечается, погибли две работницы агропредприятия – женщины 72 и 67 лет. Их достали из-под завалов.



Еще одна работница, 60-летняя женщина, получила тяжелые ранения. Она госпитализирована, врачи оказывают необходимую помощь.

