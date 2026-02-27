РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8879 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
937 1

Россияне нанесли удар по агропредприятию на Сумщине: две работницы погибли, одна - тяжело ранена. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 27 февраля, российские войска атаковали аграрное предприятие в Шосткинском районе Сумской области, вследствие чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Вражеские беспилотники фактически уничтожили здание агрофирмы в Ямпольской громаде. Люди были на работе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утром рашисты попали в здание в центре Сум. За сутки в области ранен подросток. ФОТОрепортаж

Жертвы атаки

Как отмечается, погибли две работницы агропредприятия – женщины 72 и 67 лет. Их достали из-под завалов.

Еще одна работница, 60-летняя женщина, получила тяжелые ранения. Она госпитализирована, врачи оказывают необходимую помощь.

Читайте также: В Сумской области из-за атаки дрона пострадал 14-летний парень

Последствия удара

Удар РФ по агрофирме в Сумской области
Удар РФ по агрофирме в Сумской области
Удар РФ по агрофирме в Сумской области

Автор: 

обстрел (15092) Сумская область (2094) Шосткинский район (127) Ямполь (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.02.2026 18:36 Ответить
 
 