В Дании ужесточат правила пребывания для вновь прибывших украинцев

Правительство Дании планирует рассмотреть законопроект о корректировке правил для предоставления специальной защиты украинцам.

Об этом говорится на сайте датского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В списке 14 районов

Как отмечается, Дания планирует прекратить предоставление временной защиты на общих основаниях для новоприбывших из 14 районов, "которые менее пострадали от военных действий".

Среди этих регионов – Черкасская, Черновицкая, Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без Киева), Львовская, Полтавская, Ривненскаая, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области Украины.

Правила пребывания для мужчин

Сообщается, что новые правила также ограничивают пребывание в стране украинских мужчин.

Согласно предложению, мужчинам призывного возраста (от 23 до 60 лет) будут отказывать в доступе к проживанию в соответствии со специальным законом. Исключения составляют те случаи, когда они могут подтвердить свое освобождение от военной службы.

Отмечается, что предложенные изменения в случае их одобрения не повлияют на тех украинцев, которые уже получили вид на жительство в соответствии со специальным законом.