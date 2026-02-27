В Дании ужесточат правила пребывания для вновь прибывших украинцев
Правительство Дании планирует рассмотреть законопроект о корректировке правил для предоставления специальной защиты украинцам.
Об этом говорится на сайте датского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В списке 14 районов
Как отмечается, Дания планирует прекратить предоставление временной защиты на общих основаниях для новоприбывших из 14 районов, "которые менее пострадали от военных действий".
Среди этих регионов – Черкасская, Черновицкая, Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без Киева), Львовская, Полтавская, Ривненскаая, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области Украины.
Правила пребывания для мужчин
Сообщается, что новые правила также ограничивают пребывание в стране украинских мужчин.
- Согласно предложению, мужчинам призывного возраста (от 23 до 60 лет) будут отказывать в доступе к проживанию в соответствии со специальным законом. Исключения составляют те случаи, когда они могут подтвердить свое освобождение от военной службы.
- Мужчины-заявители в возрасте до 23 лет в будущем смогут получить разрешение на проживание только до достижения 23 лет. Однако они не смогут его продлить, если не предоставят документальное подтверждение освобождения от мобилизации.
Отмечается, что предложенные изменения в случае их одобрения не повлияют на тех украинцев, которые уже получили вид на жительство в соответствии со специальным законом.
