РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8442 посетителя онлайн
Новости Украинские беженцы
1 452 9

В Дании ужесточат правила пребывания для вновь прибывших украинцев

Украинцы в Дании

Правительство Дании планирует рассмотреть законопроект о корректировке правил для предоставления специальной защиты украинцам.

Об этом говорится на сайте датского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В списке 14 районов

Как отмечается, Дания планирует прекратить предоставление временной защиты на общих основаниях для новоприбывших из 14 районов, "которые менее пострадали от военных действий".

Среди этих регионов – Черкасская, Черновицкая, Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без Киева), Львовская, Полтавская, Ривненскаая, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области Украины.

Читайте также: Временная защита для украинских мужчин призывного возраста сейчас не будет отменена, - Еврокомиссия

Правила пребывания для мужчин

Сообщается, что новые правила также ограничивают пребывание в стране украинских мужчин.

  • Согласно предложению, мужчинам призывного возраста (от 23 до 60 лет) будут отказывать в доступе к проживанию в соответствии со специальным законом. Исключения составляют те случаи, когда они могут подтвердить свое освобождение от военной службы.
  • Мужчины-заявители в возрасте до 23 лет в будущем смогут получить разрешение на проживание только до достижения 23 лет. Однако они не смогут его продлить, если не предоставят документальное подтверждение освобождения от мобилизации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2026 году за границей находится 5,6 млн украинских беженцев: вернуться планирует менее половины. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что предложенные изменения в случае их одобрения не повлияют на тех украинцев, которые уже получили вид на жительство в соответствии со специальным законом.

Автор: 

Дания (297) украинцы (1419) мужчины (67)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пізно.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:01 Ответить
Коли б ще закарпатські роми так пожили В Данії? Тільки під час,війни!
показать весь комментарий
27.02.2026 20:17 Ответить
Минулого тижня схожий на цигана збирав гроші в нас коло магазину)Мав табличку що німий,а дурні швейцарці по 50 франків вже п'ятеро здали)
показать весь комментарий
27.02.2026 20:26 Ответить
Дивно, що давали. В деяких країнах попрошайок притягують до відповідальності.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:40 Ответить
Ну,ми бачили особисто,що жінка якась йому давала,а коли до мене підійшов,то я побачив список з п'яти.Не знаю чи то не липа,але квитанцій ніяких не мав.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:36 Ответить
лицемерные куколды)) верховенство права и человека))) люди от войны пытаются спастись, так обратно на убой отправляют)) ну конечно это же не бесполезные беженцы с востока, тут напрямую связанно с безопасностью Европы)) какие же лицемеры, господи. Думаю после того как Путин объявит мобилизацию и тотальную войну эти союзнички вместо ввести миротворцев и остановить войну будут делать все лишь бы не запачкать ручки свои, вплоть до возврата всего мужского населения Украины на войну. Интересные ценности
показать весь комментарий
27.02.2026 20:37 Ответить
Особисто тобі, про права людей прочитають лекцію на московії.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:44 Ответить
Знавці та пошановувачі московитських звичаїв підтягнулися
показать весь комментарий
27.02.2026 22:04 Ответить
 
 