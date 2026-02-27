У Данії посилять правила перебування для новоприбулих українців

Уряд Данії планує розглянути законопроєкт про корегування правил для надання спеціального захисту українцям.

Про це йдеться на сайті данського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У списку 14 районів

Як зазначається, Данія планує зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 районі, "які менш постраждали від військових дій".

Серед цих регіонів – Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (без Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України.

Також читайте: Тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку зараз не скасовуватимуть, - Єврокомісія

Правила перебування для чоловіків

Повідомляється, що нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків.

Згідно з пропозицією, чоловікам призовного віку (від 23 до 60 років) відмовлятимуть в доступі до проживання згідно зі спеціальним законом. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.

відмовлятимуть в доступі до проживання згідно зі спеціальним законом. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби. Чоловіки-заявники віком до 23 років у майбутньому зможуть отримати дозвіл на проживання лише до досягнення 23 років. Однак вони не зможуть його продовжити, якщо вони не нададуть документальне підтвердження звільнення від мобілізації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 2026 році за кордоном перебуває 5,6 млн українських біженців: повернутися планує менше половини. ІНФОГРАФІКА

Зауважується, що запропоновані зміни у разі їхнього схвалення не вплинуть на тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до спеціального закону.