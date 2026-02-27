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Новини Українські біженці
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У Данії посилять правила перебування для новоприбулих українців

Українці в Данії

Уряд Данії планує розглянути законопроєкт про корегування правил для надання спеціального захисту українцям.

Про це йдеться на сайті данського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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У списку 14 районів

Як зазначається, Данія планує зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 районі, "які менш постраждали від військових дій".

Серед цих регіонів – Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (без Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України.

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Правила перебування для чоловіків

Повідомляється, що нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків.

  • Згідно з пропозицією, чоловікам призовного віку (від 23 до 60 років) відмовлятимуть в доступі до проживання згідно зі спеціальним законом. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.
  • Чоловіки-заявники віком до 23 років у майбутньому зможуть отримати дозвіл на проживання лише до досягнення 23 років. Однак вони не зможуть його продовжити, якщо вони не нададуть документальне підтвердження звільнення від мобілізації.

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Зауважується, що запропоновані зміни у разі їхнього схвалення не вплинуть на тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до спеціального закону.

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Данія (915) українці (2741) чоловіки (218)
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Топ коментарі
+4
Коли б ще закарпатські роми так пожили В Данії? Тільки під час,війни!
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27.02.2026 20:17 Відповісти
+4
Минулого тижня схожий на цигана збирав гроші в нас коло магазину)Мав табличку що німий,а дурні швейцарці по 50 франків вже п'ятеро здали)
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27.02.2026 20:26 Відповісти
+4
лицемерные куколды)) верховенство права и человека))) люди от войны пытаются спастись, так обратно на убой отправляют)) ну конечно это же не бесполезные беженцы с востока, тут напрямую связанно с безопасностью Европы)) какие же лицемеры, господи. Думаю после того как Путин объявит мобилизацию и тотальную войну эти союзнички вместо ввести миротворцев и остановить войну будут делать все лишь бы не запачкать ручки свои, вплоть до возврата всего мужского населения Украины на войну. Интересные ценности
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27.02.2026 20:37 Відповісти
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27.02.2026 20:01 Відповісти
Коли б ще закарпатські роми так пожили В Данії? Тільки під час,війни!
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27.02.2026 20:17 Відповісти
Минулого тижня схожий на цигана збирав гроші в нас коло магазину)Мав табличку що німий,а дурні швейцарці по 50 франків вже п'ятеро здали)
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27.02.2026 20:26 Відповісти
Дивно, що давали. В деяких країнах попрошайок притягують до відповідальності.
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27.02.2026 20:40 Відповісти
Ну,ми бачили особисто,що жінка якась йому давала,а коли до мене підійшов,то я побачив список з п'яти.Не знаю чи то не липа,але квитанцій ніяких не мав.
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27.02.2026 21:36 Відповісти
лицемерные куколды)) верховенство права и человека))) люди от войны пытаются спастись, так обратно на убой отправляют)) ну конечно это же не бесполезные беженцы с востока, тут напрямую связанно с безопасностью Европы)) какие же лицемеры, господи. Думаю после того как Путин объявит мобилизацию и тотальную войну эти союзнички вместо ввести миротворцев и остановить войну будут делать все лишь бы не запачкать ручки свои, вплоть до возврата всего мужского населения Украины на войну. Интересные ценности
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27.02.2026 20:37 Відповісти
Особисто тобі, про права людей прочитають лекцію на московії.
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27.02.2026 20:44 Відповісти
Знавці та пошановувачі московитських звичаїв підтягнулися
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27.02.2026 22:04 Відповісти
це ж стосується тільки українців, а не людей першого сорту . Тому що це вже поділ на сорти .
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27.02.2026 22:22 Відповісти
Цікаво, а в Данії про це хоч знають? 😂
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28.02.2026 00:37 Відповісти
цікаво, чому така дискримінація на тих, хто з*вся раніше і тих,хто зараз??
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28.02.2026 02:30 Відповісти
 
 