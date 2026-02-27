Китай вступает в переговоры: Почему это не порадует Россию? // Без цензуры. ВИДЕО

Китай впервые за время полномасштабной войны России против Украины сделал публичные и относительно обоснованные заявления о формате ее завершения. Толчком стал визит в Пекин канцлера Германии Фридриха Мерца, который привез четкий сигнал от ключевой экономики ЕС: Китай должен использовать свое влияние на Москву для прекращения войны. Учитывая вес Германии в Европейском Союзе и стратегические интересы КНР на европейском направлении, Пекин не мог остаться в стороне и обозначил собственные рамки переговоров.

Заявления прозвучали накануне анонсированной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, запланированной на апрель. Китай предложил альтернативу американской модерации переговоров — формат с собственным участием и обязательным присутствием Европы за столом переговоров. Это прямо противоречит позиции Кремля, который пытается отделить Украину от ЕС в переговорном процессе.

Фактически Пекин сигнализирует Вашингтону о своих геополитических "козырях" и претензии на роль игрока в сфере безопасности глобального уровня. На этом фоне обостряется конкуренция между США и Китаем за контроль над переговорной архитектурой. Администрация Трампа публично артикулирует дедлайны завершения войны, связывая их с внутриполитическим календарем в США, в частности избирательными кампаниями и борьбой за большинство в Конгрессе.

В то же время Россия все глубже экономически и технологически интегрируется в китайскую орбиту, что усиливает зависимость Москвы от Пекина. В итоге война России против Украины становится не только региональным конфликтом, но и элементом масштабной игры между США, Китаем и Европой за новую конфигурацию мирового порядка.

