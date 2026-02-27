Китай вступает в переговоры: Почему это не порадует Россию? // Без цензуры. ВИДЕО
Китай впервые за время полномасштабной войны России против Украины сделал публичные и относительно обоснованные заявления о формате ее завершения. Толчком стал визит в Пекин канцлера Германии Фридриха Мерца, который привез четкий сигнал от ключевой экономики ЕС: Китай должен использовать свое влияние на Москву для прекращения войны. Учитывая вес Германии в Европейском Союзе и стратегические интересы КНР на европейском направлении, Пекин не мог остаться в стороне и обозначил собственные рамки переговоров.
Заявления прозвучали накануне анонсированной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, запланированной на апрель. Китай предложил альтернативу американской модерации переговоров — формат с собственным участием и обязательным присутствием Европы за столом переговоров. Это прямо противоречит позиции Кремля, который пытается отделить Украину от ЕС в переговорном процессе.
Фактически Пекин сигнализирует Вашингтону о своих геополитических "козырях" и претензии на роль игрока в сфере безопасности глобального уровня. На этом фоне обостряется конкуренция между США и Китаем за контроль над переговорной архитектурой. Администрация Трампа публично артикулирует дедлайны завершения войны, связывая их с внутриполитическим календарем в США, в частности избирательными кампаниями и борьбой за большинство в Конгрессе.
В то же время Россия все глубже экономически и технологически интегрируется в китайскую орбиту, что усиливает зависимость Москвы от Пекина. В итоге война России против Украины становится не только региональным конфликтом, но и элементом масштабной игры между США, Китаем и Европой за новую конфигурацию мирового порядка.
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року