В марте проиндексируют пенсии более чем на 12%, - Зеленский

В марте в Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий более чем для десяти миллионов пенсионеров. Размер увеличения составит более 12%.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Повышение пенсий

"Сегодня же с премьер-министром Юлией Свириденко мы обсудили весомые социальные шаги, которые подготовило правительство. В Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий более чем для десяти миллионов наших людей. Пенсионеры получат повышение более чем на двенадцать процентов. Средства на это предусмотрены, индексация должна быть уже сейчас, в марте. Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, мы ежегодно проводим такую индексацию", - отметил глава государства.

По словам президента, как бы ни было сложно, Украина с первого года вторжения обеспечивает индексацию пенсий, все необходимые социальные выплаты и стабильную работу социальной и финансовой систем государства.

"В условиях полномасштабной войны это очень значительный результат, я благодарен всем, кто помогает Украине обеспечивать это. Конечно, я благодарен и каждому украинскому предпринимателю, всем нашим компаниям, всему украинскому бизнесу, который работает в Украине, который платит налоги в Украине, сохраняет и создает рабочие места и позволяет украинскому бюджету работать", - сказал глава государства.

Украинцы обеспечивают половину госрасходов

Зеленский отметил, что как минимум половину расходов государства и громад украинцы обеспечивают "несмотря на войну, несмотря на российские удары, несмотря на все эти отключения".

"Это чрезвычайно важно, что у нас есть и внутренние основы устойчивости, и наша работа с партнерами, которая обеспечивает Украине беспрецедентное внешнее финансирование в течение этих лет войны", - добавил он.

