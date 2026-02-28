РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7686 посетителей онлайн
Новости
2 183 34

В марте проиндексируют пенсии более чем на 12%, - Зеленский

Зеленський

В марте в Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий более чем для десяти миллионов пенсионеров. Размер увеличения составит более 12%.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Повышение пенсий 

"Сегодня же с премьер-министром Юлией Свириденко мы обсудили весомые социальные шаги, которые подготовило правительство. В Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий более чем для десяти миллионов наших людей. Пенсионеры получат повышение более чем на двенадцать процентов. Средства на это предусмотрены, индексация должна быть уже сейчас, в марте. Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, мы ежегодно проводим такую индексацию", - отметил глава государства.

По словам президента, как бы ни было сложно, Украина с первого года вторжения обеспечивает индексацию пенсий, все необходимые социальные выплаты и стабильную работу социальной и финансовой систем государства.

"В условиях полномасштабной войны это очень значительный результат, я благодарен всем, кто помогает Украине обеспечивать это. Конечно, я благодарен и каждому украинскому предпринимателю, всем нашим компаниям, всему украинскому бизнесу, который работает в Украине, который платит налоги в Украине, сохраняет и создает рабочие места и позволяет украинскому бюджету работать", - сказал глава государства. 

Украинцы обеспечивают половину госрасходов 

Зеленский отметил, что как минимум половину расходов государства и громад украинцы обеспечивают "несмотря на войну, несмотря на российские удары, несмотря на все эти отключения".

"Это чрезвычайно важно, что у нас есть и внутренние основы устойчивости, и наша работа с партнерами, которая обеспечивает Украине беспрецедентное внешнее финансирование в течение этих лет войны", - добавил он.

Читайте также: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта. На сколько вырастут выплаты? (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (10648) пенсионеры (33) пенсия (100)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Бо для виборів потрібно зіграти турботливого лідора. А те, що в 2019 зупинив пенсійну реформу, і в порушенні закону перестала влада збільшувати регулярно пенсії, те було злочином Порошенка?
показать весь комментарий
28.02.2026 00:40 Ответить
+12
Зате прокурорських пенсіонерів збільшується, а пенсії в них однієї вистачить на кілька десятків простих доходяг.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:54 Ответить
+9
Згідно постанови Кабінету міністрів, прийнятої ще клятими папєрєдніками.
І завдяки західним партнерам, які зараз дають кошти для цього.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
або менше 13%
показать весь комментарий
28.02.2026 00:37 Ответить
Бо для виборів потрібно зіграти турботливого лідора. А те, що в 2019 зупинив пенсійну реформу, і в порушенні закону перестала влада збільшувати регулярно пенсії, те було злочином Порошенка?
показать весь комментарий
28.02.2026 00:40 Ответить
+100500
показать весь комментарий
28.02.2026 00:41 Ответить
Вибори !
Вибора !
Всі ЗЄльоні - кі...дора !

.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:59 Ответить
Так і у пенсійному фонді немає грошей. Всі гроші - партнерська допомога. Це Голобородько за французькі чи німецькі гроші хоче купити собі президентський квиток? Хоча пенсіонери цього не зрозуміють, він їх довів до такого стану, що вони будуть раді і не будуть думати звідки гроші. Бо тільки на підвищення цін на все він вкрав в них майже 20% від того, що вони отримували раніше.
показать весь комментарий
28.02.2026 06:40 Ответить
За заявою самого ПФУ з початку повномасштабної війни він перестав бути збитковим і дотаційним за рахунок відрахувань з великих зарплат військовослужбовців та зменшення кількості пенсіонерів. А до цього збитковим ПФУ зробила реформа 2017 р., яка зменшила відрахування лише до Фонду в розмірі 41% від зарплатні до 23% загального єдиного податку.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:52 Ответить
Ти на всласному досвіді знаєш про "вмсокі" зарплати?
показать весь комментарий
28.02.2026 09:20 Ответить
Злочином, правда, не Порошенка, а уряду і ВР часів президентства Порошенка, була пенсійна реформа 2017 р., яка вдвічі зменшила відрахування до ПФУ в запровадила шахрайський механізм та.зв. 'індексації' вже призначених пенсій.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:57 Ответить
Тобто до 17 р пфу не була збиткова?Серйозно?
показать весь комментарий
28.02.2026 09:15 Ответить
щось мені підказує, що пенсіонерів в Україні "має бути вже зараз, у березні" на 12% менше
і саме це дало можливість провести індексацію...
а не "видатків держави та громад" чи "безпрецедентне зовнішнє фінансування"
показать весь комментарий
28.02.2026 00:46 Ответить
Зате прокурорських пенсіонерів збільшується, а пенсії в них однієї вистачить на кілька десятків простих доходяг.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:54 Ответить
Згідно постанови Кабінету міністрів, прийнятої ще клятими папєрєдніками.
І завдяки західним партнерам, які зараз дають кошти для цього.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:51 Ответить
Це, між іншим, теж заслуга ТЦК. Не буде забусярених - не буде тримання фронту. Не буде тримання фронту - не буде європейських грошей. Не буде європейських грошей - не буде пенсій. Так що нормально, можна триматися.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:53 Ответить
В минулому році він теж анонсував 12%, а проіндексували на 10, навіть трохи менше.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:57 Ответить
Индексируют не всю пенсию а ее базовую часть. Как правило почти везде есть доплаты и надбавки. Так что по факту мало кому добавят именно 12%. Ну разве что тем у кого совсем минималка. Так это работает))
показать весь комментарий
28.02.2026 01:56 Ответить
Як кому . В 25 р мені добавили 210 грн , пенсія не мінімалка . В дружини була мінімалка , добавили 300 грн . То мабуть якийсь коефіціент є
показать весь комментарий
28.02.2026 03:08 Ответить
Подивимось, як платитимуть пенсії в Квітні і до кінця року. Зробимо висновки, і на фундаменті цих висновків будемо обирати президента (як що вибори таки відбудуться). Все по чесному. Як ви до людей, так і люди до вас.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:03 Ответить
сорокарічним пенсіонерам-прокурорам добавлять пару десятків тисяч. Якщо раніше хлопчікі мріяли стати космонавтами, то зараз плокулоламі в країні мрій.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:39 Ответить
Спец пенсии не индексируют и тех у кого максималка в 25к
показать весь комментарий
28.02.2026 01:53 Ответить
100 гривень кожному ! уряяяяяяя
показать весь комментарий
28.02.2026 01:46 Ответить
Особенно будет покрашенная у тех у кого пенсия 2- 3 тыщи)
показать весь комментарий
28.02.2026 01:52 Ответить
БРЕХНЯ!
показать весь комментарий
28.02.2026 02:29 Ответить
вір Вовкі
показать весь комментарий
28.02.2026 05:16 Ответить
пенсії з 2019 року не індексують.
показать весь комментарий
28.02.2026 02:44 Ответить
Воно все одно піде Рінату за електрічество.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:08 Ответить
Навіть десятикратне підвищення не врятує ішака від буцигарні. Геть мудака!
показать весь комментарий
28.02.2026 07:37 Ответить
Прокинувся ))))
показать весь комментарий
28.02.2026 08:21 Ответить
Ціни тоже проіндексуєш ?
показать весь комментарий
28.02.2026 08:29 Ответить
Та може не потрібно їм індексувати, в них і так пенсії по 200, 300 тис
показать весь комментарий
28.02.2026 08:41 Ответить
Тот кто получал сто получит сто двенадцать,тот кто получал четыре получит бутылку пива,все довольны.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:42 Ответить
Взагалі-то шахрайську аферу 2017 р. під назвою 'індексація пенсій', яка фактично щороку не лише суттєво знижує їх купівельну спроможність, а ще й зменшує їх номінальний розмір порівняно з пенсіями 'нових' пенсіонерів з такими самими індивідуальними коефіцієнтами ( а це вже не лише порушення соціальної справедливості, а й конституційної норми про заборону дискримінації за різними ознаками, наприклад, за віком), варто замінити на простіший та прозорий щорічний механізм перерахунку ' старих' пенсій, як ніби щойно призначених. Раніше щодо такого одночасного індивідуального перерахунку всіх пенсій в країні існували зрозумілі технічні труднощі (через їхню кількість, бо це треба було робити вручну), але з розвитком цифрових технологій та при наявності електронних баз даних з індивідуальними коефіцієнтами кожного пенсіонера такої проблеми більше не існує (перерахунок можна робити натисканням кількох клавіш, адже при призначенні нової пенсії так само використовують цей самий індивідуальний коефіцієнт, який просто помножують на середню зарплату за останні 3 роки).
показать весь комментарий
28.02.2026 08:44 Ответить
Нашим салом нам же і по губам,де заслугизе
показать весь комментарий
28.02.2026 09:14 Ответить
 
 