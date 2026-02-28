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Новини
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У березні проіндексують пенсії більш ніж на 12%, - Зеленський

Зеленський

У березні в Україні відбудеться чергова щорічна індексація пенсій більш ніж для десяти мільйонів пенсіонерів. Розмір збільшення становитиме більш ніж 12%.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Підвищення пенсій 

"Сьогодні ж з премʼєр-міністром Юлією Свириденко ми обговорили вагомі соціальні кроки, які уряд підготував. Відбудеться в Україні чергова щорічна індексація пенсій більш ніж для десяти мільйонів наших людей. Пенсіонери отримають підвищення більш ніж на дванадцять відсотків. Кошти на це передбачені, індексація має бути вже зараз, у березні. Попри всі виклики повномасштабної війни ми щороку проводимо таку індексацію", - зазначив глава держави.

За словами президента, як би не було складно, Україна від першого року вторгнення забезпечує індексацію пенсій, усі необхідні соціальні виплати та стабільну роботу соціальної та фінансової систем держави.

"В умовах повномасштабної війни це дуже значний результат, я вдячний усім, хто допомагає Україні забезпечувати це. Звісно, я вдячний і кожному українському підприємцю, усім нашим компаніям, усьому українському бізнесу, який працює в Україні, який сплачує податки в Україні, зберігає та створює робочі місця та дозволяє українському бюджету працювати", - сказав очільник держави. 

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Українці забезпечують половину держвидатків 

Зеленський зазначив, що щонайменше половину видатків держави та громад українці забезпечують "попри війну, попри російські удари, попри усі ці відключення".

"Це надзвичайно важливо, що у нас є і внутрішні основи стійкості, і наша робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років війни", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27933) пенсіонери (895) пенсія (1610)
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Топ коментарі
+38
Бо для виборів потрібно зіграти турботливого лідора. А те, що в 2019 зупинив пенсійну реформу, і в порушенні закону перестала влада збільшувати регулярно пенсії, те було злочином Порошенка?
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28.02.2026 00:40 Відповісти
+18
Зате прокурорських пенсіонерів збільшується, а пенсії в них однієї вистачить на кілька десятків простих доходяг.
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28.02.2026 00:54 Відповісти
+13
Згідно постанови Кабінету міністрів, прийнятої ще клятими папєрєдніками.
І завдяки західним партнерам, які зараз дають кошти для цього.
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28.02.2026 00:51 Відповісти
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28.02.2026 00:37 Відповісти
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28.02.2026 14:47 Відповісти
Бо для виборів потрібно зіграти турботливого лідора. А те, що в 2019 зупинив пенсійну реформу, і в порушенні закону перестала влада збільшувати регулярно пенсії, те було злочином Порошенка?
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28.02.2026 00:40 Відповісти
+100500
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28.02.2026 00:41 Відповісти
Вибори !
Вибора !
Всі ЗЄльоні - кі...дора !

.
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28.02.2026 00:59 Відповісти
Так і у пенсійному фонді немає грошей. Всі гроші - партнерська допомога. Це Голобородько за французькі чи німецькі гроші хоче купити собі президентський квиток? Хоча пенсіонери цього не зрозуміють, він їх довів до такого стану, що вони будуть раді і не будуть думати звідки гроші. Бо тільки на підвищення цін на все він вкрав в них майже 20% від того, що вони отримували раніше.
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28.02.2026 06:40 Відповісти
За заявою самого ПФУ з початку повномасштабної війни він перестав бути збитковим і дотаційним за рахунок відрахувань з великих зарплат військовослужбовців та зменшення кількості пенсіонерів. А до цього збитковим ПФУ зробила реформа 2017 р., яка зменшила відрахування лише до Фонду в розмірі 41% від зарплатні до 23% загального єдиного податку.
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28.02.2026 08:52 Відповісти
Ти на всласному досвіді знаєш про "вмсокі" зарплати?
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28.02.2026 09:20 Відповісти
Принаймні їх розмір вищий за середню зарплату по країні (в мене є знайомі, які служать; ну а мені дозвіл служити вже, на жаль, має давати генштаб, згідно законодавства). Хоча і раніше, це вже з власного досвіду, наприклад, офіцерська зарплатня завжди була, як мінімум, в півтора рази вища за середню по країні (коли ще не існувало 'боцових' доплат).
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28.02.2026 15:47 Відповісти
Це 22 з копійками без бойових-вище за середню?
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28.02.2026 16:09 Відповісти
Я ж не про рядовий склад писав. Наприкінці 80-х я отримував 250 на руки при середній зарплаті в країні до відрахування податків160-180.
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28.02.2026 17:48 Відповісти
Злочином, правда, не Порошенка, а уряду і ВР часів президентства Порошенка, була пенсійна реформа 2017 р., яка вдвічі зменшила відрахування до ПФУ в запровадила шахрайський механізм та.зв. 'індексації' вже призначених пенсій.
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28.02.2026 08:57 Відповісти
Тобто до 17 р пфу не була збиткова?Серйозно?
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28.02.2026 09:15 Відповісти
щось мені підказує, що пенсіонерів в Україні "має бути вже зараз, у березні" на 12% менше
і саме це дало можливість провести індексацію...
а не "видатків держави та громад" чи "безпрецедентне зовнішнє фінансування"
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28.02.2026 00:46 Відповісти
Зате прокурорських пенсіонерів збільшується, а пенсії в них однієї вистачить на кілька десятків простих доходяг.
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28.02.2026 00:54 Відповісти
Згідно постанови Кабінету міністрів, прийнятої ще клятими папєрєдніками.
І завдяки західним партнерам, які зараз дають кошти для цього.
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28.02.2026 00:51 Відповісти
В минулому році він теж анонсував 12%, а проіндексували на 10, навіть трохи менше.
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28.02.2026 00:57 Відповісти
Индексируют не всю пенсию а ее базовую часть. Как правило почти везде есть доплаты и надбавки. Так что по факту мало кому добавят именно 12%. Ну разве что тем у кого совсем минималка. Так это работает))
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28.02.2026 01:56 Відповісти
Як кому . В 25 р мені добавили 210 грн , пенсія не мінімалка . В дружини була мінімалка , добавили 300 грн . То мабуть якийсь коефіціент є
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28.02.2026 03:08 Відповісти
Подивимось, як платитимуть пенсії в Квітні і до кінця року. Зробимо висновки, і на фундаменті цих висновків будемо обирати президента (як що вибори таки відбудуться). Все по чесному. Як ви до людей, так і люди до вас.
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28.02.2026 01:03 Відповісти
сорокарічним пенсіонерам-прокурорам добавлять пару десятків тисяч. Якщо раніше хлопчікі мріяли стати космонавтами, то зараз плокулоламі в країні мрій.
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28.02.2026 01:39 Відповісти
Спец пенсии не индексируют и тех у кого максималка в 25к
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28.02.2026 01:53 Відповісти
100 гривень кожному ! уряяяяяяя
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28.02.2026 01:46 Відповісти
Особенно будет покрашенная у тех у кого пенсия 2- 3 тыщи)
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28.02.2026 01:52 Відповісти
БРЕХНЯ!
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28.02.2026 02:29 Відповісти
вір Вовкі
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28.02.2026 05:16 Відповісти
не вірю.
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28.02.2026 15:21 Відповісти
пенсії з 2019 року не індексують.
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28.02.2026 02:44 Відповісти
Воно все одно піде Рінату за електрічество.
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28.02.2026 07:08 Відповісти
Навіть десятикратне підвищення не врятує ішака від буцигарні. Геть мудака!
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28.02.2026 07:37 Відповісти
Прокинувся ))))
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28.02.2026 08:21 Відповісти
Ціни тоже проіндексуєш ?
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28.02.2026 08:29 Відповісти
Та може не потрібно їм індексувати, в них і так пенсії по 200, 300 тис
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28.02.2026 08:41 Відповісти
Тот кто получал сто получит сто двенадцать,тот кто получал четыре получит бутылку пива,все довольны.
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28.02.2026 08:42 Відповісти
Взагалі-то шахрайську аферу 2017 р. під назвою 'індексація пенсій', яка фактично щороку не лише суттєво знижує їх купівельну спроможність, а ще й зменшує їх номінальний розмір порівняно з пенсіями 'нових' пенсіонерів з такими самими індивідуальними коефіцієнтами ( а це вже не лише порушення соціальної справедливості, а й конституційної норми про заборону дискримінації за різними ознаками, наприклад, за віком), варто замінити на простіший та прозорий щорічний механізм перерахунку ' старих' пенсій, як ніби щойно призначених. Раніше щодо такого одночасного індивідуального перерахунку всіх пенсій в країні існували зрозумілі технічні труднощі (через їхню кількість, бо це треба було робити вручну), але з розвитком цифрових технологій та при наявності електронних баз даних з індивідуальними коефіцієнтами кожного пенсіонера такої проблеми більше не існує (перерахунок можна робити натисканням кількох клавіш, адже при призначенні нової пенсії так само використовують цей самий індивідуальний коефіцієнт, який просто помножують на середню зарплату за останні 3 роки).
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28.02.2026 08:44 Відповісти
Нашим салом нам же і по губам,де заслугизе
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28.02.2026 09:14 Відповісти
Такой закон, принятый ещё при Порохе ВР, должен исполняться каждый год. Не понятно почему буба вешает со стюардессой себе заслуги.
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28.02.2026 09:26 Відповісти
І знову дадуть більше тим у кого і так більше. Можна подумати що у когось один рот, а в окремих-їх два???
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28.02.2026 09:28 Відповісти
Ну тепер заживем!
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28.02.2026 09:32 Відповісти
В кого велику пенсії - більш ніж на 12%. В кого маленькі - менш ніж 12%.
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28.02.2026 09:40 Відповісти
Україна на останньому місці у Європі, по всім соціальним виплатам, чим ти вихваляєшся барига верховний
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28.02.2026 09:40 Відповісти
Значить все таки вибори в 2026 будуть.Турбота про своє племя зашкалює.
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28.02.2026 09:47 Відповісти
І на ці додотаткові 300 гривень я куплю в сексшопі дешеве ділдо і виїпу верховного віслюка.
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28.02.2026 10:26 Відповісти
Потрібно провести пенсійну реформу забравши з неї спец пенсії мєнтів, прокурорів, суддів та різношерстних можновладців-злодюг. Тим хто не працював та не сплачував податки (крім інвалідів) пенсію взагалі відмінити, дармоїди.
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28.02.2026 10:49 Відповісти
Курс євро і бакса приготувався до стрибку.
Друкарський станок працює на знос.
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28.02.2026 11:29 Відповісти
Зазвичай тільки так говорять, а індексують звичайним людям на 3-5%. Он як у минулому році. Мама отримує 100 баксів пенсії за 40 років стажу! А суддя отримує спецпенсію 10 000 баксів. У 100 разів різниця трудяги і судді. При тому все одно мало, повна корупція, наша справа триває 6 років, все куплено в тому суді, справедливості добитись неможливо.
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28.02.2026 16:27 Відповісти
Хотілося б звернутись до модератора, якщо знову зітре цей камент повністю по темі, то треба вже буде змінювати назва сайта на цензор є. І перейменовувати країну на рашку чи взагалі на північну корею.
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28.02.2026 16:28 Відповісти
В якій ще країні пенсія судді в 100 разів більше ніж трудяги?
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28.02.2026 16:30 Відповісти
То так і є,вже пересвідчився 😂
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01.03.2026 18:23 Відповісти
***** , тіко 212 грн. за понаднормовий час , на пенсії з 2021 року
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01.03.2026 10:34 Відповісти
Не вистачить навіть славно погулять на поминках цього мєлочного благодєтєля
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01.03.2026 16:07 Відповісти
Охрініти!!! За 36 років стажу додали по індексації аж 86 грн,замість хвальоних 12 відсотків получилось 2,ото балабол!
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01.03.2026 18:22 Відповісти
 
 