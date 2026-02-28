У березні проіндексують пенсії більш ніж на 12%, - Зеленський

У березні в Україні відбудеться чергова щорічна індексація пенсій більш ніж для десяти мільйонів пенсіонерів. Розмір збільшення становитиме більш ніж 12%.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Підвищення пенсій

"Сьогодні ж з премʼєр-міністром Юлією Свириденко ми обговорили вагомі соціальні кроки, які уряд підготував. Відбудеться в Україні чергова щорічна індексація пенсій більш ніж для десяти мільйонів наших людей. Пенсіонери отримають підвищення більш ніж на дванадцять відсотків. Кошти на це передбачені, індексація має бути вже зараз, у березні. Попри всі виклики повномасштабної війни ми щороку проводимо таку індексацію", - зазначив глава держави.

За словами президента, як би не було складно, Україна від першого року вторгнення забезпечує індексацію пенсій, усі необхідні соціальні виплати та стабільну роботу соціальної та фінансової систем держави.

"В умовах повномасштабної війни це дуже значний результат, я вдячний усім, хто допомагає Україні забезпечувати це. Звісно, я вдячний і кожному українському підприємцю, усім нашим компаніям, усьому українському бізнесу, який працює в Україні, який сплачує податки в Україні, зберігає та створює робочі місця та дозволяє українському бюджету працювати", - сказав очільник держави.

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Українці забезпечують половину держвидатків

Зеленський зазначив, що щонайменше половину видатків держави та громад українці забезпечують "попри війну, попри російські удари, попри усі ці відключення".

"Це надзвичайно важливо, що у нас є і внутрішні основи стійкості, і наша робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років війни", - додав він.

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