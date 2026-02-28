РУС
В Германии опасаются, что "АдГ" собирает данные об уязвимостях НАТО для РФ, - Politico

Альтернатива для Германии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" вызвала беспокойство в Берлине из-за официального запроса к правительству с просьбой предоставить информацию об уязвимостях в обороне НАТО.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Какая информация интересовала "АдГ"

В письме от 19 февраля, которое получило издание, спикер "АдГ" по вопросам обороны Рюдигер Лукассен обращается к правительству ФРГ с просьбой проинформировать оборонный комитет Бундестага о выводах, сделанных по результатам учений НАТО Hedgehog 2025.

"Какие пробелы в возможностях были выявлены – особенно в сферах противодействия беспилотникам, электронной войны, командных возможностей и защиты мобильных сил?", – спрашивал Лукассен в письме.

Это далеко не первый случай, когда ультраправая партия вызывает беспокойство своими запросами, которые могут выдать информацию, интересную для России. Ранее партия подавала вопросы о маршрутах военных перевозок, защите инфраструктуры и системы безопасности.

"Учитывая некоторые предложения и запросы "АдГ", все чаще возникает вопрос, какой цели они на самом деле служат и чьи интересы они преследуют. Если такая информация попадет в неправильные руки, это поставит под угрозу нашу безопасность и обороноспособность", – сказал депутат оборонного комитета от Христианско-демократического союза Флориан Дорн.

Согласно сообщению газеты Welt, Министерство внутренних дел составило список из 58 запросов партии "АдГ", полученных с октября 2024 года, которые касались чувствительной инфраструктуры, в частности полицейских ИТ-систем, средств защиты от дронов, военных транспортных маршрутов, энергетических сетей, водоснабжения и гражданской защиты.

В партии отвергли обвинения

В то же время в партии отвергли предположения о скрытых мотивах, назвав свой запрос обычным инструментом парламентариев.

Ранее сообщалось, что партию "Альтернатива для Германии" обвиняют в сборе информации для Кремля о помощи Украине.

Германия (1840) россия (22271) шпионаж (292)
