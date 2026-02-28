В Германии опасаются, что "АдГ" собирает данные об уязвимостях НАТО для РФ, - Politico
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" вызвала беспокойство в Берлине из-за официального запроса к правительству с просьбой предоставить информацию об уязвимостях в обороне НАТО.
Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Какая информация интересовала "АдГ"
В письме от 19 февраля, которое получило издание, спикер "АдГ" по вопросам обороны Рюдигер Лукассен обращается к правительству ФРГ с просьбой проинформировать оборонный комитет Бундестага о выводах, сделанных по результатам учений НАТО Hedgehog 2025.
"Какие пробелы в возможностях были выявлены – особенно в сферах противодействия беспилотникам, электронной войны, командных возможностей и защиты мобильных сил?", – спрашивал Лукассен в письме.
Это далеко не первый случай, когда ультраправая партия вызывает беспокойство своими запросами, которые могут выдать информацию, интересную для России. Ранее партия подавала вопросы о маршрутах военных перевозок, защите инфраструктуры и системы безопасности.
"Учитывая некоторые предложения и запросы "АдГ", все чаще возникает вопрос, какой цели они на самом деле служат и чьи интересы они преследуют. Если такая информация попадет в неправильные руки, это поставит под угрозу нашу безопасность и обороноспособность", – сказал депутат оборонного комитета от Христианско-демократического союза Флориан Дорн.
Согласно сообщению газеты Welt, Министерство внутренних дел составило список из 58 запросов партии "АдГ", полученных с октября 2024 года, которые касались чувствительной инфраструктуры, в частности полицейских ИТ-систем, средств защиты от дронов, военных транспортных маршрутов, энергетических сетей, водоснабжения и гражданской защиты.
В партии отвергли обвинения
В то же время в партии отвергли предположения о скрытых мотивах, назвав свой запрос обычным инструментом парламентариев.
Ранее сообщалось, что партию "Альтернатива для Германии" обвиняют в сборе информации для Кремля о помощи Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіщо щось розвідувати, шпигувати, викрадати, підкупати?
Просто зробив офіційний запит і отримав усю необхідну інформацію!