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Новини Шпигунство на користь РФ Партія Альтернатива для Німеччини
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У Німеччині побоюються, що "АдН" збирає дані про вразливості НАТО для РФ,- Politico

Альтернатива для Німеччини

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" викликала занепокоєння в Берліні через офіційний запит до уряду з проханням надати інформацію про вразливості в обороні НАТО.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Яка інформація цікавила "АдН"

У листі, датованому 19 лютого, яке отримало видання, речник "АдН" з питань оборони Рюдіґер Лукассен звертається до уряду ФРН з проханням проінформувати оборонний комітет Бундестагу про висновки, зроблені за результатами навчань НАТО Hedgehog 2025.

"Які прогалини в можливостях були виявлені – особливо у сферах протидії безпілотникам, електронної війни, командних можливостей та захисту мобільних сил?", – запитував Лукассен у листі.

Це далеко не перший випадок, коли ультраправа партія викликає занепокоєння своїми запитами, які можуть видати інформацію, цікаву для Росії. Раніше партія подавала запитання про маршрути військових перевезень, захист інфраструктури та системи безпеки.

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"З огляду на деякі пропозиції та запитання "АдН", все частіше виникає питання, якій меті вони насправді служать і чиї інтереси вони переслідують. Якщо така інформація потрапить до неправильних рук, це поставить під загрозу нашу безпеку та обороноздатність", – сказав депутат оборонного комітету від Християнсько-демократичного союзу Флоріан Дорн.

Згідно з повідомленням газети Welt, Міністерство внутрішніх справ склало список із 58 запитів партії "АдН", отриманих з жовтня 2024 року, які стосувалися чутливої інфраструктури, зокрема поліцейських ІТ-систем, засобів захисту від дронів, військових транспортних маршрутів, енергетичних мереж, водопостачання та цивільного захисту.

У партії відкинули звинувачення

Водночас у партії відкинули припущення про приховані мотиви, назвавши свій запит звичайним інструментом парламентарів.

Раніше повідомлялося, що партію "Альтернатива для Німеччини" звинувачують у зборі інформації для Кремля про допомогу Україні.

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Німеччина (8063) росія (70321) шпигунство (1126)
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Топ коментарі
+15
Нахабна простота:
Навіщо щось розвідувати, шпигувати, викрадати, підкупати?
Просто зробив офіційний запит і отримав усю необхідну інформацію!
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28.02.2026 01:56 Відповісти
+10
У Німеччині побоюються власної нацистської партії. Замість того щоб заборонити та розігнати... Цей світ приречений.
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28.02.2026 06:37 Відповісти
+5
куколди.
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28.02.2026 02:49 Відповісти
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Так може вже запитаєте ключі доступу до секретної інформації? Давайте,вам же хочеться!
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28.02.2026 01:42 Відповісти
Нахабна простота:
Навіщо щось розвідувати, шпигувати, викрадати, підкупати?
Просто зробив офіційний запит і отримав усю необхідну інформацію!
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28.02.2026 01:56 Відповісти
куколди.
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28.02.2026 02:49 Відповісти
Саме цікаве не повідомили - чи надавав уряд інформацію по всіх тих запитах? Дуже схоже, що Мюллер запізно запідозрив Штірліца, потяг з Кет вже поїхав і пастор вже в Швейцарії.
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01.03.2026 15:53 Відповісти
як це побоються ? А служба безпекі у Німеччині є ?...
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28.02.2026 04:50 Відповісти
а чєво баяцца-то? всє сваі.
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28.02.2026 05:26 Відповісти
У Німеччині побоюються власної нацистської партії. Замість того щоб заборонити та розігнати... Цей світ приречений.
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28.02.2026 06:37 Відповісти
Які ж вони шмаркожуї…
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28.02.2026 07:47 Відповісти
Ну так робіть щось, найдіть і покарайте
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28.02.2026 08:45 Відповісти
Уряд Німеччини отримав прекрасну нагоду вилікувати цей геморой назавжди. За роботу на ворога заборонити цю шарашкіну контору к бісовій матері!
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28.02.2026 09:13 Відповісти
Знайомі методи. Будь-яка влада якщо їй щось загрожує мутує в тоталітарний режим.
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28.02.2026 09:42 Відповісти
Не вже другий провал німецької політики, перший провал був пов'язаний з неконтрольованою міграцією завдяки Меркель, а другий провал пов'язаний з організацією торгівлі з росією в надії на те, що торгівля зробить там демократию. В результаті росія корумпувала бізнесу бізнес-еліту Німеччини та влізла в політичну інфраструктуру як ракова пухлина. Ну добре, що вони вже походу прокидаються.
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28.02.2026 12:44 Відповісти
 
 