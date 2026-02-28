У Німеччині побоюються, що "АдН" збирає дані про вразливості НАТО для РФ,- Politico

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" викликала занепокоєння в Берліні через офіційний запит до уряду з проханням надати інформацію про вразливості в обороні НАТО.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Яка інформація цікавила "АдН"

У листі, датованому 19 лютого, яке отримало видання, речник "АдН" з питань оборони Рюдіґер Лукассен звертається до уряду ФРН з проханням проінформувати оборонний комітет Бундестагу про висновки, зроблені за результатами навчань НАТО Hedgehog 2025.

"Які прогалини в можливостях були виявлені – особливо у сферах протидії безпілотникам, електронної війни, командних можливостей та захисту мобільних сил?", – запитував Лукассен у листі.

Це далеко не перший випадок, коли ультраправа партія викликає занепокоєння своїми запитами, які можуть видати інформацію, цікаву для Росії. Раніше партія подавала запитання про маршрути військових перевезень, захист інфраструктури та системи безпеки.

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"З огляду на деякі пропозиції та запитання "АдН", все частіше виникає питання, якій меті вони насправді служать і чиї інтереси вони переслідують. Якщо така інформація потрапить до неправильних рук, це поставить під загрозу нашу безпеку та обороноздатність", – сказав депутат оборонного комітету від Християнсько-демократичного союзу Флоріан Дорн.

Згідно з повідомленням газети Welt, Міністерство внутрішніх справ склало список із 58 запитів партії "АдН", отриманих з жовтня 2024 року, які стосувалися чутливої інфраструктури, зокрема поліцейських ІТ-систем, засобів захисту від дронів, військових транспортних маршрутів, енергетичних мереж, водопостачання та цивільного захисту.

У партії відкинули звинувачення

Водночас у партії відкинули припущення про приховані мотиви, назвавши свій запит звичайним інструментом парламентарів.

Раніше повідомлялося, що партію "Альтернатива для Німеччини" звинувачують у зборі інформації для Кремля про допомогу Україні.

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