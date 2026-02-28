3 024 12
Из-за атаки дронов в Краснодарском крае РФ горит нефтеперерабатывающий завод
В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод.
Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Горит НПЗ
"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе", - говорится в сообщении.
Впоследствии оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров, его тушат 39 человек и 13 единиц техники.
самогоннапрямогонна установка. Але все одно приємно, і для справи корисно.