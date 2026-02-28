РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7686 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
3 024 12

Из-за атаки дронов в Краснодарском крае РФ горит нефтеперерабатывающий завод

Атака дронов на Кубани: в Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Горит НПЗ 

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе", - говорится в сообщении.

Впоследствии оперштаб Краснодарского края РФ добавил, что пожар на НПЗ охватил 150 квадратных метров, его тушат 39 человек и 13 единиц техники.

Читайте также: Поражены Ильский НПЗ, логистические объекты и узел связи оккупантов, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (2879) НПЗ (316) атака (819) Краснодарский край РФ (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Хоч погріються..
показать весь комментарий
28.02.2026 02:34 Ответить
+5
сраки у співробітників оперштабу Краснодарського краю рф.
показать весь комментарий
28.02.2026 05:33 Ответить
+4
Якби ще й піджарилися!
показать весь комментарий
28.02.2026 03:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч погріються..
показать весь комментарий
28.02.2026 02:34 Ответить
Якби ще й піджарилися!
показать весь комментарий
28.02.2026 03:06 Ответить
150 квадратних метрів це 10 на 15 метрів. Що там може горіти?
показать весь комментарий
28.02.2026 03:43 Ответить
Як що, уламки
показать весь комментарий
28.02.2026 05:11 Ответить
сраки у співробітників оперштабу Краснодарського краю рф.
показать весь комментарий
28.02.2026 05:33 Ответить
Тоб то ти реально віриш у те, шо 150 квадратів гасять 39 осіб і 13 одиниць техніки? Чи може ще подумаєш?
показать весь комментарий
28.02.2026 06:50 Ответить
Охолодження сусідніх резервуарів по одній од, штабний автомобіль 1 од., автомобіль пінного гасіння приблизно 3 од.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:32 Ответить
Шлюхі та блекджек - два автомобілі.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:47 Ответить
Якщо горить нафтовий танк, то така кількість оправдана. Для запобігання розповсюдження полум'я. Але танк це не нафтоперегонна установка, це просто резервуар.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:55 Ответить
нафтобазу "Албашнєфть" якось дуже гучно називати нафтопереробним заводом, через те, що там функціонує примітивна самогоннапрямогонна установка. Але все одно приємно, і для справи корисно.
показать весь комментарий
28.02.2026 05:44 Ответить
ГОРИ - ГОРИ ЯСНО ЩОБИ НЕ ПОГАСЛО .
показать весь комментарий
28.02.2026 08:20 Ответить
 
 