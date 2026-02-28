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Через атаку дронів у Краснодарському краї РФ горить нафтопереробний завод
У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод.
Про це йдеться у повідомленні оперштабу Краснодарського краю РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Горить НПЗ
"Через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на нафтопереробному заводі",- йдеться у повідомленні.
Згодом оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів, її гасять 39 осіб і 13 одиниць техніки.
Топ коментарі
+13 Марина Нєчаєва #615993
показати весь коментар28.02.2026 02:34 Відповісти Посилання
+11 УКРАЇНО4КА
показати весь коментар28.02.2026 03:06 Відповісти Посилання
+10 Urs
показати весь коментар28.02.2026 05:44 Відповісти Посилання
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Ви ж не будете називати самогонний апарат на дачі лікеро-горілчаним заводом...
Сарказм, якщо що.
самогоннапрямогонна установка. Але все одно приємно, і для справи корисно.
По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пламя удалось локализовать, в
06:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали.
Было задействовано 39 человек и 13 едениц техники. Пожар возник в результате атаки БПЛА.