Через атаку дронів у Краснодарському краї РФ горить нафтопереробний завод

У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод.

Про це йдеться у повідомленні оперштабу Краснодарського краю РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Горить НПЗ

"Через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на нафтопереробному заводі",- йдеться у повідомленні.

Згодом оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів, її гасять 39 осіб і 13 одиниць техніки.

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