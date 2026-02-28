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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Через атаку дронів у Краснодарському краї РФ горить нафтопереробний завод

Атака дронів на Кубані: у Краснодарському краї горить нафтопереробний завод

У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод.

Про це йдеться у повідомленні оперштабу Краснодарського краю РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Горить НПЗ 

"Через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на нафтопереробному заводі",- йдеться у повідомленні.

Згодом оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів, її гасять 39 осіб і 13 одиниць техніки.

Читайте також: Уражено Ільський НПЗ, логістичні об’єкти та вузол зв’язку окупантів, - Генштаб

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) НПЗ (1004) атака (1602) Краснодарський край РФ (67)
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Топ коментарі
+13
Хоч погріються..
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28.02.2026 02:34 Відповісти
+11
Якби ще й піджарилися!
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28.02.2026 03:06 Відповісти
+10
нафтобазу "Албашнєфть" якось дуже гучно називати нафтопереробним заводом, через те, що там функціонує примітивна самогоннапрямогонна установка. Але все одно приємно, і для справи корисно.
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28.02.2026 05:44 Відповісти
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Хоч погріються..
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28.02.2026 02:34 Відповісти
Якби ще й піджарилися!
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28.02.2026 03:06 Відповісти
150 квадратних метрів це 10 на 15 метрів. Що там може горіти?
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28.02.2026 03:43 Відповісти
Як що, уламки
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28.02.2026 05:11 Відповісти
сраки у співробітників оперштабу Краснодарського краю рф.
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28.02.2026 05:33 Відповісти
Тоб то ти реально віриш у те, шо 150 квадратів гасять 39 осіб і 13 одиниць техніки? Чи може ще подумаєш?
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28.02.2026 06:50 Відповісти
Охолодження сусідніх резервуарів по одній од, штабний автомобіль 1 од., автомобіль пінного гасіння приблизно 3 од.
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28.02.2026 08:32 Відповісти
Шлюхі та блекджек - два автомобілі.
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28.02.2026 08:47 Відповісти
Якщо горить нафтовий танк, то така кількість оправдана. Для запобігання розповсюдження полум'я. Але танк це не нафтоперегонна установка, це просто резервуар.
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28.02.2026 08:55 Відповісти
на тій "Албашнєфті" самогонна установка займає, грубо кажучі, один сарай, на гугл-мап прекрасно видно.
Ви ж не будете називати самогонний апарат на дачі лікеро-горілчаним заводом...
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28.02.2026 15:26 Відповісти
Кватирка. Що ж ще можуть запалити "жалюгідні 3-кг дрончики"?
Сарказм, якщо що.
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28.02.2026 10:39 Відповісти
нафтобазу "Албашнєфть" якось дуже гучно називати нафтопереробним заводом, через те, що там функціонує примітивна самогоннапрямогонна установка. Але все одно приємно, і для справи корисно.
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28.02.2026 05:44 Відповісти
ГОРИ - ГОРИ ЯСНО ЩОБИ НЕ ПОГАСЛО .
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28.02.2026 08:20 Відповісти
дух анкоріджа
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28.02.2026 10:14 Відповісти
Пожар на НПЗ в ст. Новоминской Каневского района полностью ликвидирован

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пламя удалось локализовать, в
06:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали.

Было задействовано 39 человек и 13 едениц техники. Пожар возник в результате атаки БПЛА.
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28.02.2026 11:37 Відповісти
По уточненной информации, горел один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м.
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28.02.2026 11:39 Відповісти
 
 