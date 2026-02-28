РУС
1 864 7

Украинца судят в США за создание сайта с 10 тыс. фальшивых удостоверений

суд

В США 27-летний гражданин Украины Юрий Назаренко признал себя виновным в создании и администрировании сайта OnlyFake, через который было продано более 10 тысяч поддельных удостоверений.

Об этом сообщил Офис прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинение

По данным следствия, Назаренко в течение 2021–2024 годов руководил онлайн-платформой OnlyFake, которая предлагала клиентам создание цифровых копий паспортов, водительских удостоверений и карт социального страхования США, а также документов других стран.

Клиенты могли выбрать формат подделки –– как скан документа или как фотографию "реального" документа, якобы сделанную на столе или другой поверхности. Оплата осуществлялась в криптовалюте. Кроме того, сервис предлагал скидки за оптовые заказы.

Что грозит

В прокуратуре отметили, что за время работы сайт получил сотни тысяч долларов дохода. Всего было создано не менее 10 тысяч поддельных документов. Эти подделки позволяли обходить процедуры проверки личности в банках и криптовалютных биржах и могли использоваться для отмывания денег.

  • Назаренко признал вину в сговоре с целью мошенничества с документами. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Также он согласился на конфискацию 1,2 миллиона долларов дохода, полученного от деятельности платформы OnlyFake.

Приговор ему должны огласить 26 июня 2026 года.

молодець, непоганий стартап був, тільки нащо він в сша поїхав?
показать весь комментарий
28.02.2026 14:49 Ответить
там лайсенси можно молоді продавати, щоб вони могли пиво купляти і у нічні клуби проходити.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:30 Ответить
Кліничний ідіот. Міг би сидіти на віллі десь у Венусуелі та вдаленно керувати сайтом.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:39 Ответить
Так за створення сайту, чи за продаж посвідчень?
показать весь комментарий
28.02.2026 14:51 Ответить
як таке може бути, коли зразу агенти мали туди "внєдріцца", а потім всім сказати - Дивись, воно ж не працює!
Або дійсно ідіотизм, от жеж Трамп якийсь йде на вибори(аха, кримінальник, антипуританіст)..... ну так він же не переможе.... ой!!
Як просто може номер картки "пробиватись" з фото як справжній? це ж просто номер! і ніяк не підмінити шо Васуалій Джонсович це не є Мгубандій Мансович, а плюс фото діяча і ще й відбитки лап. ой, я ж не расист тут же, відбитки копит, ага.
показать весь комментарий
28.02.2026 14:52 Ответить
Зробив би декому копію нобелівського посвідчення, став би міністром.
показать весь комментарий
28.02.2026 16:30 Ответить
деякий не знав, що так можна було
показать весь комментарий
28.02.2026 16:45 Ответить
 
 