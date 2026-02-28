УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10715 відвідувачів онлайн
Новини Підроблення документів
3 307 7

Українця судять у США за створення сайту з 10 тис. фальшивих посвідчень

суд

У США 27-річний громадянин України Юрій Назаренко визнав себе винним у створенні та адмініструванні сайтом OnlyFake, через який було продано понад 10 тисяч підроблених посвідчень.

Про це повідомив Офіс прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення

За даними слідства, Назаренко упродовж 2021–2024 років керував онлайн-платформою OnlyFake, яка пропонувала клієнтам створення цифрових копій паспортів, водійських посвідчень і карток соціального страхування США, а також документів інших країн.

Клієнти могли обрати формат підробки –– як скан документа або як фотографію "реального" документа, нібито зроблену на столі чи іншій поверхні. Оплата здійснювалася у криптовалюті. Крім того, сервіс пропонував знижки за оптові замовлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українця заарештували в США: його розшукували за спробу вбивства начальника поліції

Що загрожує

У прокуратурі зазначили, що за час роботи сайт отримав сотні тисяч доларів доходу. Загалом було створено щонайменше 10 тисяч фальшивих документів. Ці підробки дозволяли обходити процедури перевірки особи у банках і криптовалютних біржах та могли використовуватися для відмивання грошей.

  • Назаренко визнав провину у змові з метою шахрайства з документами. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі. Також він погодився на конфіскацію 1,2 мільйона доларів доходу, отриманого від діяльності платформи OnlyFake.

Вирок йому мають оголосити 26 червня 2026 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині затримано жителя Прикарпаття з підробленими документами: він хотів перетнути кордон. ФОТОрепортаж

Автор: 

підробка (461) суд (11922) США (26698) українці (2745)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодець, непоганий стартап був, тільки нащо він в сша поїхав?
показати весь коментар
28.02.2026 14:49 Відповісти
там лайсенси можно молоді продавати, щоб вони могли пиво купляти і у нічні клуби проходити.
показати весь коментар
28.02.2026 15:30 Відповісти
Кліничний ідіот. Міг би сидіти на віллі десь у Венусуелі та вдаленно керувати сайтом.
показати весь коментар
28.02.2026 15:39 Відповісти
Так за створення сайту, чи за продаж посвідчень?
показати весь коментар
28.02.2026 14:51 Відповісти
як таке може бути, коли зразу агенти мали туди "внєдріцца", а потім всім сказати - Дивись, воно ж не працює!
Або дійсно ідіотизм, от жеж Трамп якийсь йде на вибори(аха, кримінальник, антипуританіст)..... ну так він же не переможе.... ой!!
Як просто може номер картки "пробиватись" з фото як справжній? це ж просто номер! і ніяк не підмінити шо Васуалій Джонсович це не є Мгубандій Мансович, а плюс фото діяча і ще й відбитки лап. ой, я ж не расист тут же, відбитки копит, ага.
показати весь коментар
28.02.2026 14:52 Відповісти
Зробив би декому копію нобелівського посвідчення, став би міністром.
показати весь коментар
28.02.2026 16:30 Відповісти
деякий не знав, що так можна було
показати весь коментар
28.02.2026 16:45 Відповісти
 
 