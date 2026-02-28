Українця судять у США за створення сайту з 10 тис. фальшивих посвідчень
У США 27-річний громадянин України Юрій Назаренко визнав себе винним у створенні та адмініструванні сайтом OnlyFake, через який було продано понад 10 тисяч підроблених посвідчень.
Про це повідомив Офіс прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка, інформує Цензор.НЕТ.
Звинувачення
За даними слідства, Назаренко упродовж 2021–2024 років керував онлайн-платформою OnlyFake, яка пропонувала клієнтам створення цифрових копій паспортів, водійських посвідчень і карток соціального страхування США, а також документів інших країн.
Клієнти могли обрати формат підробки –– як скан документа або як фотографію "реального" документа, нібито зроблену на столі чи іншій поверхні. Оплата здійснювалася у криптовалюті. Крім того, сервіс пропонував знижки за оптові замовлення.
Що загрожує
У прокуратурі зазначили, що за час роботи сайт отримав сотні тисяч доларів доходу. Загалом було створено щонайменше 10 тисяч фальшивих документів. Ці підробки дозволяли обходити процедури перевірки особи у банках і криптовалютних біржах та могли використовуватися для відмивання грошей.
- Назаренко визнав провину у змові з метою шахрайства з документами. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі. Також він погодився на конфіскацію 1,2 мільйона доларів доходу, отриманого від діяльності платформи OnlyFake.
Вирок йому мають оголосити 26 червня 2026 року.
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Або дійсно ідіотизм, от жеж Трамп якийсь йде на вибори(аха, кримінальник, антипуританіст)..... ну так він же не переможе.... ой!!
Як просто може номер картки "пробиватись" з фото як справжній? це ж просто номер! і ніяк не підмінити шо Васуалій Джонсович це не є Мгубандій Мансович, а плюс фото діяча і ще й відбитки лап. ой, я ж не расист тут же, відбитки копит, ага.