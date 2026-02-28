РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
615 7

Россияне нанесли авиаудары по Запорожскому району: погибла женщина, еще двое - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 28 февраля, российские войска нанесли авиаудары по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

"86-летняя женщина погибла, еще две жительницы Запорожского района получили травмы вследствие дневных авиаударов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели деблокировали тело погибшей из-под завалов разрушенного дома.

Повреждения

Еще один частный дом поврежден без последующего возгорания. Также спасатели ликвидировали возгорание на складе местного предприятия.

В ГСЧС сообщили, что на данный момент аварийно-спасательные работы завершены.

Последствия ударов 

Удары РФ по Запорожской области
Удары РФ по Запорожской области
Удары РФ по Запорожской области

Філатов прокоментував атаку "Шахеда".

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 28 лютого, атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Дніпро. Один із збитих ударних безпілотників приземлився в десяти метрах від будинку міського голови Бориса Філатова, зазначив він на своїй сторінці в https://t.me/borys_filatovv/3107 Telegram-каналі.

За його словами, товста підпірна стінка врятувала будинок від суттєвих пошкоджень. Він наголосив, що не натякає, що це міг бути замах на його життя.
28.02.2026 18:40 Ответить
Раша - ось хто головний терорист.
Іран - то тільки бліда копія.
28.02.2026 18:43 Ответить
28.02.2026 18:49 Ответить
Коли ви отаке читаєте, то поцікавтеся, загугліть, як на усіх виборах голосували жителі атакованих кацапською сараною районів. Ну так, по приколу...
28.02.2026 19:12 Ответить
Ви краще поцікавтесь, як ми пережили ніч після прильоту 7 каб 500,та ранок-3 каб 500.Це велике диво, що так мало жертв! А ще для прикола я вам відповім, що голосувала за Порошенка, і вся моя родина, а також більшість знайомих. 😭
28.02.2026 20:02 Ответить
За Порошенка? Вас - яких 10% Не більше. Ну, то таке... Карма на усіх 90...
28.02.2026 20:25 Ответить
А давай поспівчуваємо Ірану 😿. Сьогодні тут вистачає захисників цих нелюдів, а завтра ще й ***** возвеличемо.
P..s. жінці царство небесне 😿
28.02.2026 20:02 Ответить
 
 