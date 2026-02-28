Россияне нанесли авиаудары по Запорожскому району: погибла женщина, еще двое - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 28 февраля, российские войска нанесли авиаудары по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

"86-летняя женщина погибла, еще две жительницы Запорожского района получили травмы вследствие дневных авиаударов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели деблокировали тело погибшей из-под завалов разрушенного дома.

Повреждения

Еще один частный дом поврежден без последующего возгорания. Также спасатели ликвидировали возгорание на складе местного предприятия.

В ГСЧС сообщили, что на данный момент аварийно-спасательные работы завершены.

