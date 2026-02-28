Россияне нанесли авиаудары по Запорожскому району: погибла женщина, еще двое - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 28 февраля, российские войска нанесли авиаудары по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
"86-летняя женщина погибла, еще две жительницы Запорожского района получили травмы вследствие дневных авиаударов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, спасатели деблокировали тело погибшей из-под завалов разрушенного дома.
Повреждения
Еще один частный дом поврежден без последующего возгорания. Также спасатели ликвидировали возгорание на складе местного предприятия.
В ГСЧС сообщили, что на данный момент аварийно-спасательные работы завершены.
Последствия ударов
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 28 лютого, атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Дніпро. Один із збитих ударних безпілотників приземлився в десяти метрах від будинку міського голови Бориса Філатова, зазначив він на своїй сторінці в https://t.me/borys_filatovv/3107 Telegram-каналі.
За його словами, товста підпірна стінка врятувала будинок від суттєвих пошкоджень. Він наголосив, що не натякає, що це міг бути замах на його життя.
Іран - то тільки бліда копія.
P..s. жінці царство небесне 😿