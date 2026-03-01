РУС
Новости Обстрелы Донетчины
178 1

Сутки в Донецкой области: более полутора тысяч ударов, трое погибших и пятеро раненых. ФОТО

За прошедшие сутки, 28 февраля, российские захватчики атаковали города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Донецкое, Райгородок, Сухановка, село Львовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

Один человек ранен в Доброполье в результате попадания бомбы "КАБ-250".

Краматорский район

В Маяках Святогорской громады поврежден дом. В Донецком погибли два гражданских лица.

В Николаевке поврежден объект инфраструктуры, в Райгородке – частный дом.

Три бомбы "КАБ-250" оккупанты направили на Славянск – повредили 37 частных домов и 2 автомобиля. Сухановка подверглась обстрелу из РСЗО "Смерч" – повреждены 17 частных домов, магазин, три гражданских автомобиля.

Краматорск враг атаковал четырьмя дронами – два человека получили ранения, повреждены АЗС и объект инфраструктуры.

Во Львовке БПЛА "Ланцет" попал в грузовой автомобиль службы экспресс-доставки – есть раненый, повреждены автомобиль и линия электропередач.

В Дружковке ранен человек, повреждены 5 частных домов. 

По Константиновке россияне нанесли удар из артиллерии – убили мужчину.

Бахмутский район

В Резныковке Северской громады поврежден дом.

Последствия вражеской атаки 


Рашиські варвари "освобождают" Донечину від мирних жителів ,перетворюючи міста і села на суцільну руїну.
01.03.2026 11:07 Ответить
 
 