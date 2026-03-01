114 спасателей погибли с начала полномасштабной войны, - Клименко

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года погибли 114 спасателей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Самая тяжелая зима

"Завершилась одна из самых тяжелых зим в украинской истории. Было действительно тяжело — темно и холодно. Но мы выстояли. Своей работой на пределе человеческих и технологических возможностей наши спасатели ликвидировали последствия ежедневных атак", — отметил Клименко.

Потери среди спасателей

Он подчеркнул, что цена этой работы чрезвычайно высока.

"С начала полномасштабной войны 114 спасателей погибли в результате российской агрессии. Мы помним каждого", - сообщил он.

