114 рятувальників загинули від початку повномасштабної війни, - Клименко
Від початку повномасштабно вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року загинули 114 рятувальників.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Найважча зима
"Завершилася одна з найважчих зим в українській історії. Було справді важко — темно та холодно. Але ми встояли. Своєю роботою на межі людських та технологічних можливостей наші рятувальники ліквідовували наслідки щоденних атак", - зазначив Клименко.
Втрати серед рятувальників
Він наголосив, що ціна цієї роботи надзвичайно висока.
"Від початку повномасштабної війни 114 рятувальників загинули внаслідок російської агресії. Ми пам’ятаємо кожного", - повідомив він.
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Татьяна Рогова
показати весь коментар01.03.2026 15:10 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар01.03.2026 15:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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