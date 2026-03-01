114 рятувальників загинули від початку повномасштабної війни, - Клименко

Від початку повномасштабно вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року загинули 114 рятувальників.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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Найважча зима

"Завершилася одна з найважчих зим в українській історії. Було справді важко — темно та холодно. Але ми встояли. Своєю роботою на межі людських та технологічних можливостей наші рятувальники ліквідовували наслідки щоденних атак", - зазначив Клименко.

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Втрати серед рятувальників

Він наголосив, що ціна цієї роботи надзвичайно висока.

"Від початку повномасштабної війни 114 рятувальників загинули внаслідок російської агресії. Ми пам’ятаємо кожного", - повідомив він.

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