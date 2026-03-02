ВАКС утвердил соглашение: экс-нардеп Нестеренко признал свою вину в получении незаконной компенсации за проживание в отеле

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и Вадимом Нестеренко, народным депутатом предыдущего созыва от БПП.

Подробности

Соглашение утвердил судья ВАКС Олег Ткаченко.

Нардеп в течение 2014-2018 годов, несмотря на наличие жилья в Киеве, получил компенсацию за проживание в гостиничном комплексе "Национальный" и аренду жилья в сумме 760 тысяч грн.

Интересно, что в октябре 2024 года Нестеренко был объявлен в розыск.

Согласно условиям соглашения, суд признал Нестеренко виновным в совершении злоупотребления властью и назначил наказание в виде 3 лет условно с запретом занимать определенные должности в органах власти, а также штрафом в размере 17 тысяч грн.

Перечислит деньги на нужды армии

Также в рамках соглашения экс-нардеп обязался перечислить 15 млн грн на счет фонда "Вернись живым" для закупки ударных дронов для Сил обороны Украины.

Кроме того, бывший нардеп полностью возместил причиненный ущерб.

