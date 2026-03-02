РУС
604 7

ВАКС утвердил соглашение: экс-нардеп Нестеренко признал свою вину в получении незаконной компенсации за проживание в отеле

ВАКС утвердил соглашение: экс-нардеп Нестеренко признал вину

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и Вадимом Нестеренко, народным депутатом предыдущего созыва от БПП.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Соглашение утвердил судья ВАКС Олег Ткаченко.

Нардеп в течение 2014-2018 годов, несмотря на наличие жилья в Киеве, получил компенсацию за проживание в гостиничном комплексе "Национальный" и аренду жилья в сумме 760 тысяч грн.

Читайте также: Скрыл в декларации миллионы и элитные авто: депутата Береговского райсовета взяли под стражу

Интересно, что в октябре 2024 года Нестеренко был объявлен в розыск.

Согласно условиям соглашения, суд признал Нестеренко виновным в совершении злоупотребления властью и назначил наказание в виде 3 лет условно с запретом занимать определенные должности в органах власти, а также штрафом в размере 17 тысяч грн.

Перечислит деньги на нужды армии

Также в рамках соглашения экс-нардеп обязался перечислить 15 млн грн на счет фонда "Вернись живым" для закупки ударных дронов для Сил обороны Украины.

Кроме того, бывший нардеп полностью возместил причиненный ущерб.

Читайте также: "Слугу народа" Диденко будут судить за ложь в декларации

шось мало віриться
02.03.2026 12:00 Ответить
Стефанчук дивиться на цього Нестеренка як на гівно.
https://tsn.ua/groshi/stefanchuk-zhive-u-kvartiri-teschi-i-otrimuye-z-byudzhetu-kompensaciyu-za-zhitlo-chesno-1445481.html#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%94,%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%22%2C%20%E2%80%93%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%BD. Стефанчук живе у квартирі тещі і отримує з бюджету компенсацію за житло
02.03.2026 12:03 Ответить
А Коливан Стефанчук теж все відшкодував і перевів якісь мільйони на ЗСУ?
02.03.2026 12:03 Ответить
чому НАБУ не спитаєде підардеп взяв 15 млн, які перерахує на ЗСУ?
02.03.2026 12:06 Ответить
Штраф у розмірі 17 тисяч грн! Нелюди!
02.03.2026 12:07 Ответить
Дайте йому трохи поїсти тих грошей, якщо він голодний на них.
02.03.2026 12:13 Ответить
***, о закони."Селянин" украв -буцегарня.Якась шавка від влади- угода і умовне покарання.Закінчене кримінальне злодіяння,надув державу на 760 тис.грн. -умовне покарання.Чого дивуватись на мільйони баксів обкрадають,а потім затягують розгляд і за давністЮ закривають.НОРМАЛЬНО.
02.03.2026 12:22 Ответить
 
 