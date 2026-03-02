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Новини Компенсації депутатам за оренду житла
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ВАКС затвердив угоду: Екснардеп Нестеренко визнав свою вину в одержанні незаконної компенсації за проживання в готелі

ВАКС затвердив угоду: екснардеп Нестеренко визнав провину

Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Вадимом Нестеренком, народним депутатом попереднього скликання від БПП.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Угоду затвердив суддя ВАКС Олег Ткаченко.

Нардеп протягом 2014-2018 років, попри наявність житла в Києві, одержав компенсацію за проживання в готельному комплексі "Національний" та оренду житла у сумі 760 тисяч грн.

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Цікаво, що у жовтні 2024 року Нестеренко був оголошений у розшук.

Відповідно до умов угоди, суд визнав Нестеренка винним у вчиненні зловживанні владою та призначив покарання у вигляді 3 років умовно з забороною обіймати певні посади в органах влади, а також штрафом у розмірі 17 тисяч грн.

Перерахує гроші на потреби армії

Також у межах угоди екснардеп зобов’язався перерахувати 15 млн грн на рахунок фонду "Повернись живим" для закупівлі ударних дронів для Сил оборони України.

Крім того, колишній нардеп повністю відшкодував завдані збитки.

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оренда (515) депутат (1887) компенсації (785)
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шось мало віриться
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02.03.2026 12:00 Відповісти
Стефанчук дивиться на цього Нестеренка як на гівно.
https://tsn.ua/groshi/stefanchuk-zhive-u-kvartiri-teschi-i-otrimuye-z-byudzhetu-kompensaciyu-za-zhitlo-chesno-1445481.html#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%94,%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%22%2C%20%E2%80%93%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%BD. Стефанчук живе у квартирі тещі і отримує з бюджету компенсацію за житло
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02.03.2026 12:03 Відповісти
А Коливан Стефанчук теж все відшкодував і перевів якісь мільйони на ЗСУ?
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02.03.2026 12:03 Відповісти
чому НАБУ не спитаєде підардеп взяв 15 млн, які перерахує на ЗСУ?
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02.03.2026 12:06 Відповісти
Штраф у розмірі 17 тисяч грн! Нелюди!
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02.03.2026 12:07 Відповісти
Дайте йому трохи поїсти тих грошей, якщо він голодний на них.
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02.03.2026 12:13 Відповісти
***, о закони."Селянин" украв -буцегарня.Якась шавка від влади- угода і умовне покарання.Закінчене кримінальне злодіяння,надув державу на 760 тис.грн. -умовне покарання.Чого дивуватись на мільйони баксів обкрадають,а потім затягують розгляд і за давністЮ закривають.НОРМАЛЬНО.
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02.03.2026 12:22 Відповісти
А ці "угоди" лише з депутатами укладаються ...?
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02.03.2026 13:27 Відповісти
 
 