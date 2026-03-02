ВАКС затвердив угоду: Екснардеп Нестеренко визнав свою вину в одержанні незаконної компенсації за проживання в готелі
Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Вадимом Нестеренком, народним депутатом попереднього скликання від БПП.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Угоду затвердив суддя ВАКС Олег Ткаченко.
Нардеп протягом 2014-2018 років, попри наявність житла в Києві, одержав компенсацію за проживання в готельному комплексі "Національний" та оренду житла у сумі 760 тисяч грн.
Цікаво, що у жовтні 2024 року Нестеренко був оголошений у розшук.
Відповідно до умов угоди, суд визнав Нестеренка винним у вчиненні зловживанні владою та призначив покарання у вигляді 3 років умовно з забороною обіймати певні посади в органах влади, а також штрафом у розмірі 17 тисяч грн.
Перерахує гроші на потреби армії
Також у межах угоди екснардеп зобов’язався перерахувати 15 млн грн на рахунок фонду "Повернись живим" для закупівлі ударних дронів для Сил оборони України.
Крім того, колишній нардеп повністю відшкодував завдані збитки.
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КоливанСтефанчук теж все відшкодував і перевів якісь мільйони на ЗСУ?