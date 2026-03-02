ВАКС затвердив угоду: Екснардеп Нестеренко визнав свою вину в одержанні незаконної компенсації за проживання в готелі

Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Вадимом Нестеренком, народним депутатом попереднього скликання від БПП.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Угоду затвердив суддя ВАКС Олег Ткаченко.

Нардеп протягом 2014-2018 років, попри наявність житла в Києві, одержав компенсацію за проживання в готельному комплексі "Національний" та оренду житла у сумі 760 тисяч грн.

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Цікаво, що у жовтні 2024 року Нестеренко був оголошений у розшук.

Відповідно до умов угоди, суд визнав Нестеренка винним у вчиненні зловживанні владою та призначив покарання у вигляді 3 років умовно з забороною обіймати певні посади в органах влади, а також штрафом у розмірі 17 тисяч грн.

Перерахує гроші на потреби армії

Також у межах угоди екснардеп зобов’язався перерахувати 15 млн грн на рахунок фонду "Повернись живим" для закупівлі ударних дронів для Сил оборони України.

Крім того, колишній нардеп повністю відшкодував завдані збитки.

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