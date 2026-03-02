Вадефуль подтвердил, что Украина остается в центре внимания, несмотря на события на Ближнем Востоке, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел конструктивную беседу с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем.
Ситуация на Ближнем Востоке
Как отмечается, министры обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выразили солидарность со странами региона, подвергшимися атакам со стороны Ирана.
Террор РФ против Украины
"Я подчеркнул, что, несмотря на продолжающийся энергетический террор со стороны России, Украина выстояла. Мы пережили самую тяжелую зиму, и наконец пришла весна. Это означает, что попытки России сломить нас с помощью темноты и холода потерпели поражение. Мы обязаны этой победой Германии, которая прошла российский зимний террор вместе с Украиной", - сообщил Сибига.
Также глава МИД Украины проинформировал коллегу о ситуации на поле боя, отметив, что Украина недавно начала освобождать больше своей территории, чем оккупирует Россия.
Украина остается в центре внимания
"Я поблагодарил своего немецкого коллегу за подтверждение того, что Украина остается в центре внимания, несмотря на напряженные события на Ближнем Востоке. Мы очень ценим непоколебимую солидарность и всестороннюю поддержку Германии", - подчеркнул Сибига.
Кроме того, стороны скоординировали двустороннюю повестку дня, обсудили следующие шаги на пути Украины к вступлению в ЕС и договорились поддерживать тесный контакт.
