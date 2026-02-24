Переговоры с РФ возможны, уступок не будет, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что поддерживает дипломатические контакты с РФ ради мира в Украине, однако без уступок Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Вадефуль подчеркнул, что Украина должна первой высказаться.
"Но мы также готовы к переговорам... Но мы не приедем в Москву и не пойдем на дальнейшие уступки. Мы не будем этого делать", – добавил он.
Глава МИД также подчеркнул, что переговоры с РФ будут возможны в случае прекращения боевых действий в Украине, а также если Кремль проявит готовность к переговорам.
"Но мы не будем умолять Путина, если говорить прямо. Мы ожидаем, что в какой-то момент одно из разумных предложений будет принято", – добавил Вадефуль.
Мирные переговоры: что известно на данный момент
По состоянию на февраль 2026 года процесс мирных переговоров находится в фазе активных, но сложных трехсторонних консультаций в Женеве с участием Украины, России и представителей США (администрации Трампа).
Очередной раунд трехсторонних переговоров запланирован ориентировочно на 27 февраля.
Спецпредставитель Стивен Уиткофф заявил о возможности личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием Дональда Трампа уже в течение ближайших трех недель.
Ключевые темы обсуждения:
- Прекращение огня: По данным СМИ, стороны достигли определенного понимания относительно механизма прекращения боевых действий. В случае договоренности мониторингом ситуации будут заниматься преимущественно американские представители.
- Территории и Донбасс: Обсуждался новый формат вывода сил из Донбасса и создания там демилитаризованной зоны.
- Гарантии безопасности: Рассматривается сценарий фактического (не юридического) отказа от военного возвращения территорий в обмен на ускоренное вступление в ЕС и НАТО.
- Позиция Украины: Президент Зеленский подчеркивает невозможность территориальных уступок в мирном соглашении и отвергает идею простой "паузы" в войне, которую предлагает РФ. Окончательные решения о статусе территорий должны принимать граждане Украины.
