Переговори з РФ можливі, поступок не буде, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що підтримує дипломатичні контакти з РФ заради миру в Україні, проте без поступок Москві.

Вадефуль наголосив, що Україна має першою висловитися.

"Але ми також готові до переговорів… Але ми не приїдемо до Москви і не підемо на подальші поступки. Ми не будемо цього робити", – додав він.

Глава МЗС також наголосив, що переговори з РФ будуть можливі у разі припинення бойових дій в Україні, а також якщо Кремль проявить готовність до переговорів.

"Але ми не будемо благати Путіна, якщо говорити прямо. Ми очікуємо, що в якийсь момент одна з розумних пропозицій буде прийнята", – додав Вадефуль.

Мирні перемовини: що відомо на цей час

Станом на лютий 2026 року процес мирних переговорів перебуває у фазі активних, але складних тристоронніх консультацій у Женеві за участю України, Росії та представників США (адміністрації Трампа).

Черговий раунд тристоронніх перемовин запланований орієнтовно на 27 лютого.

Спецпредставник Стівен Віткофф заявив про можливість особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі Дональда Трампа вже протягом найближчих трьох тижнів.

Ключові теми обговорення:

Припинення вогню: За даними медіа, сторони досягли певного розуміння щодо механізму припинення бойових дій. У разі домовленості моніторингом ситуації займатимуться переважно американські представники.

Території та Донбас: Обговорювався новий формат виведення сил із Донбасу та створення там демілітаризованої зони.

Гарантії безпеки: Розглядається сценарій фактичної (не юридичної) відмови від військового повернення територій в обмін на прискорений вступ до ЄС та НАТО.

Позиція України: Президент Зеленський наголошує на неможливості територіальних поступок у мирній угоді та відкидає ідею простої "паузи" у війні, яку пропонує РФ. Остаточні рішення щодо статусу територій мають ухвалювати громадяни України.

