Вадефуль підтвердив, що Україна залишається в центрі уваги, попри події на Близькому Сході, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів конструктивну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

Про це повідомляється на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Близькому Сході

Як зазначається, міністри обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та висловили солідарність з країнами регіону, які зазнали атак з боку Ірану.

Терор РФ проти України

"Я наголосив, що, незважаючи на триваючий енергетичний терор з боку Росії, Україна вистояла. Ми пережили найважчу зиму, і нарешті прийшла весна. Це означає, що спроби Росії зламати нас за допомогою темряви та холоду зазнали поразки. Ми завдячуємо цією перемогою Німеччині, яка пройшла російський зимовий терор разом з Україною", - повідомив Сибіга.

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Також глава МЗС України поінформував колегу про ситуацію на полі бою, зазначивши, що Україна нещодавно почала звільняти більше своєї території, ніж окуповує Росія.

Україна залишається в центрі уваги

"Я подякував своєму німецькому колезі за підтвердження того, що Україна залишається в центрі уваги, незважаючи на напружені події на Близькому Сході. Ми дуже цінуємо непохитну солідарність та всебічну підтримку Німеччини", - наголосив Сибіга.

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Крім того, сторони скоординували двосторонній порядок денний, обговорили наступні кроки на шляху України до вступу в ЄС та домовилися підтримувати тісний контакт.