Вадефуль підтвердив, що Україна залишається в центрі уваги, попри події на Близькому Сході, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів конструктивну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.
Про це повідомляється на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на Близькому Сході
Як зазначається, міністри обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та висловили солідарність з країнами регіону, які зазнали атак з боку Ірану.
Терор РФ проти України
"Я наголосив, що, незважаючи на триваючий енергетичний терор з боку Росії, Україна вистояла. Ми пережили найважчу зиму, і нарешті прийшла весна. Це означає, що спроби Росії зламати нас за допомогою темряви та холоду зазнали поразки. Ми завдячуємо цією перемогою Німеччині, яка пройшла російський зимовий терор разом з Україною", - повідомив Сибіга.
Також глава МЗС України поінформував колегу про ситуацію на полі бою, зазначивши, що Україна нещодавно почала звільняти більше своєї території, ніж окуповує Росія.
Україна залишається в центрі уваги
"Я подякував своєму німецькому колезі за підтвердження того, що Україна залишається в центрі уваги, незважаючи на напружені події на Близькому Сході. Ми дуже цінуємо непохитну солідарність та всебічну підтримку Німеччини", - наголосив Сибіга.
Крім того, сторони скоординували двосторонній порядок денний, обговорили наступні кроки на шляху України до вступу в ЄС та домовилися підтримувати тісний контакт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль