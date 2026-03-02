РУС
Заместитель генсека ООН поблагодарила Меланию Трамп за содействие в воссоединении украинских детей с семьями

Мелания Трамп – о возвращении украинских детей

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за личное участие в воссоединении украинских детей с их семьями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Хочу отдать должное первой леди Соединенных Штатов за ее работу по привлечению внимания к проблеме детей в конфликтах и, в частности, за ее личное участие в воссоединении украинских детей с их семьями", – сказала Дикарло.

Статистика конфликтов и защита детей

Дикарло подчеркнула, что в настоящее время в мире зафиксировано наибольшее количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, а уровень гибели гражданских лиц является самым высоким за десятилетие. По ее словам, каждый пятый ребенок в мире (473 млн детей) сталкивается с конфликтом, а случаи тяжких нарушений прав детей выросли на 25% с 2023 по 2024 год.

Также она отметила, что количество подтвержденных случаев сексуального насилия против детей выросло на 35%, а за 2024 год зафиксировано 2374 атаки на школы и больницы, в частности в Украине, Израиле, на оккупированной палестинской территории и в Гаити.

"Самый эффективный способ защитить детей от конфликта – это предотвратить и остановить войны", – подчеркнула Дикарло.

А верещучка із своїми шатлами на Крим не хоче вибачитися перед дітьми за полон?
показать весь комментарий
02.03.2026 23:20 Ответить
Всі, хто опинився на окупованій території 24 лютого 2022, повинні отримати компенсацію не менше, ніж вартість шашликів на природі, як мінімум ...
показать весь комментарий
02.03.2026 23:23 Ответить
Якась Дикарло дякуе жинци Трампа, але не зелена скумбрия. Це не дюже розумно нехтувати тим, хто може впливати на на божевільного півня навіть не кажучи про те, щоб пррсто подякувати. Неначаси 😂
показать весь комментарий
02.03.2026 23:50 Ответить
 
 