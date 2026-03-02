Заместитель генсека ООН поблагодарила Меланию Трамп за содействие в воссоединении украинских детей с семьями

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за личное участие в воссоединении украинских детей с их семьями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Хочу отдать должное первой леди Соединенных Штатов за ее работу по привлечению внимания к проблеме детей в конфликтах и, в частности, за ее личное участие в воссоединении украинских детей с их семьями", – сказала Дикарло.

Статистика конфликтов и защита детей

Дикарло подчеркнула, что в настоящее время в мире зафиксировано наибольшее количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, а уровень гибели гражданских лиц является самым высоким за десятилетие. По ее словам, каждый пятый ребенок в мире (473 млн детей) сталкивается с конфликтом, а случаи тяжких нарушений прав детей выросли на 25% с 2023 по 2024 год.

Также она отметила, что количество подтвержденных случаев сексуального насилия против детей выросло на 35%, а за 2024 год зафиксировано 2374 атаки на школы и больницы, в частности в Украине, Израиле, на оккупированной палестинской территории и в Гаити.

"Самый эффективный способ защитить детей от конфликта – это предотвратить и остановить войны", – подчеркнула Дикарло.

В феврале первая леди США поспособствовала очередному возвращению похищенных Россией детей и воссоединению с их семьями, которые были разлучены из-за российско-украинской войны.

