Заступниця генсека ООН подякувала Меланії Трамп за сприяння у возз’єднанні українських дітей з родинами

Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло подякувала першій леді США Меланії Трамп за особисту участь у возз’єднанні українських дітей із їхніми родинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Хочу віддати належне першій леді Сполучених Штатів за її роботу з привернення уваги до проблеми дітей у конфліктах і, зокрема, за її особисту участь у возз’єднанні українських дітей з їхніми родинами", – сказала Дікарло.

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Статистика конфліктів та захист дітей

Дікарло наголосила, що нині у світі зафіксовано найбільшу кількість збройних конфліктів з часів Другої світової війни, а рівень загибелі цивільних є найвищим за десятиліття. За її словами, кожна п’ята дитина у світі (473 млн дітей) стикається з конфліктом, а випадки тяжких порушень прав дітей зросли на 25% з 2023 по 2024 рік.

Також вона зазначила, що кількість підтверджених випадків сексуального насильства проти дітей зросла на 35%, а за 2024 рік зафіксовано 2374 атаки на школи та лікарні, зокрема в Україні, Ізраїлі, на окупованій палестинській території та в Гаїті.

"Найефективніший спосіб захистити дітей від конфлікту – це запобігти та припинити війни", – підкреслила Дікарло.

Раніше ми писали:

У лютому перша леді США посприяла черговому поверненню викрадених Росією дітей та возз’єднанню з їхніми родинами, які були розлучені через російсько-українську війну.

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