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Новини Діти - жертви війни Повернення дітей з окупації
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Заступниця генсека ООН подякувала Меланії Трамп за сприяння у возз’єднанні українських дітей з родинами

Меланія Трамп - про повернення українських дітей

Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло подякувала першій леді США Меланії Трамп за особисту участь у возз’єднанні українських дітей із їхніми родинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Хочу віддати належне першій леді Сполучених Штатів за її роботу з привернення уваги до проблеми дітей у конфліктах і, зокрема, за її особисту участь у возз’єднанні українських дітей з їхніми родинами", – сказала Дікарло.

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Статистика конфліктів та захист дітей

Дікарло наголосила, що нині у світі зафіксовано найбільшу кількість збройних конфліктів з часів Другої світової війни, а рівень загибелі цивільних є найвищим за десятиліття. За її словами, кожна п’ята дитина у світі (473 млн дітей) стикається з конфліктом, а випадки тяжких порушень прав дітей зросли на 25% з 2023 по 2024 рік.

Також вона зазначила, що кількість підтверджених випадків сексуального насильства проти дітей зросла на 35%, а за 2024 рік зафіксовано 2374 атаки на школи та лікарні, зокрема в Україні, Ізраїлі, на окупованій палестинській території та в Гаїті.

"Найефективніший спосіб захистити дітей від конфлікту – це запобігти та припинити війни", – підкреслила Дікарло.

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А верещучка із своїми шатлами на Крим не хоче вибачитися перед дітьми за полон?
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02.03.2026 23:20 Відповісти
Всі, хто опинився на окупованій території 24 лютого 2022, повинні отримати компенсацію не менше, ніж вартість шашликів на природі, як мінімум ...
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02.03.2026 23:23 Відповісти
Якась Дикарло дякуе жинци Трампа, але не зелена скумбрия. Це не дюже розумно нехтувати тим, хто може впливати на на божевільного півня навіть не кажучи про те, щоб пррсто подякувати. Неначаси 😂
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02.03.2026 23:50 Відповісти
Потужному бакланову дерьмаку с верещучкою гнидою хай подякує спочатку за
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03.03.2026 05:18 Відповісти
Пряма мова Меланії Трамп: "Тривалий мир буде досягнуто тоді, коли знання і розуміння будуть повністю поціновані в усіх наших суспільствах".

Но это абсолютно не про твоего дебила супруга.
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03.03.2026 10:40 Відповісти
 
 